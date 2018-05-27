Топ 5 лучших отелей Турции

Турцию заслуженно считают одной из самых популярных мест для пляжного отдыха благодаря дружественному и терпимому отношению местных жителей к гостям из разных уголков мира. Об этом говорят отзывы сотен туристов каждый год. Этот уголок Земли идеален для отпуска на пляже, ведь Турцию окружают сразу четыре моря.

Кроме того, это одна из немногих стран, где имеется много вариантов отелей 5 звезд с услугой «ультра все включено». В данной статье будет подробнее сказано о некоторых из них и предоставлен рейтинг лучших.

AKKA Alinda Hotel 5*

У подножия грандиозных скал возвышается отель Akka Alinda, а из него открывается потрясающий вид на бирюзовое море. Он входит в число самых востребованных и знаменитых отелей, которые находятся в Кириши. Большой плюс данного отеля – удобства для отдыха с детьми. Здесь включена услуга присмотра за маленькими гостями. Дети не только будут в безопасности, сотрудники отеля также возьмут на себя досуг с малыша разного возраста – развивающие занятия, спортивные соревнования, развлекательные мероприятия.

Что касается сервиса, здесь есть круглосуточная услуга «ультра», согласно которой с 7 утра до 2 ночи можно брать любые напитки как турецкого производства, так и импортные. Но можно выбрать и более привычное – «все включено».

ОТЗЫВЫ

Григорий, Москва:

"Отдых прошел великолепно! Обо всем прочитал заранее. Например, неработающие бассейны из-за низкого сезона не удивили. К тому же в отеле есть теплый бассейн и хамам. Отель просто поразил!

Сервис на высоте, приветливый персонал, со всеми можно говорить на русском или на английском. На территории отеля очень уютно, все чисто и аккуратно.

Очень вкусно готовят, огромный выбор блюд. Замечательный вариант для отдыха с детьми. Нам предоставили детскую коляску, а в номере установили отдельную кроватку. Теплое отношение к детям оставило приятное впечатление. Единственный минус – на пляже не песок, а галька. Тапочки в услуги не включены, но можно их приобрести. Расположение отеля очень удобное".

Александр А.:

"Отправились в отпуск всей семьей – с женой и двумя детьми. Раньше не рассматривали отдых в Турции, приехали сюда впервые. Повезло с ценой, мы купили тур за сутки до отправления, получилась вполне демократичная стоимость, учитывая, что у нас двое детей. От аэропорта до отеля добрались на трансфере за 1,5 часа, потому что наш отель оказался последним по маршруту.

Отель нам показался довольно уютным. Сотрудники отеля вежливые и учтивые, всегда могут ответить на интересующие вопросы и постараться помочь. Например, из-за позднего заезда нам организовали ужин в 2 часа ночи. Перед отъездом без проблем устроили завтрак в 4:30 утра.

Кроме того, нам предоставили отдельное детское меню и организовали детскую дискотеку для наших малышей.

В общении проблем нет, большинство говорит по-русски, остальные знают английский. У нас был двухэтажный семейный номер, расположенный по соседству с основным корпусом отеля. Очень симпатичный, удобный и полностью отремонтированный".

Barut Hotels Lara Resort Spa & Suites 5*

Микс из спокойного семейного отдыха в Турции, ярких молодежных тусовок и пляжного релакса – все это отель 5 звезд Barut. Сервис в нем настолько многогранен, что придется по вкусу любому отдыхающему.

Находится он в Анталье, близко к аэропорту. Отель предоставляет круглосуточную услугу «ультра все включено», по которой можно заказывать любые напитки. Данное место отдыха тоже вошло в рейтинг лучших.

Здесь каждый может найти занятие на любой вкус. Устраивают интерактивные мероприятия:

спортивные занятия;

шоу-программы;

разные конкурсы.

Но, кроме этого, предлагается обучение игре триктрак, курсы кулинарии, компьютерные курсы, обучение турецкому языку, вечеринки с караоке, практика шитья в ателье, уроки танцев. Без преувеличения, здесь никто не заскучает.

ОТЗЫВЫ

Наталья · Москва · Апрель 2018 г.:

"Полетели отдыхать в марте, погода очень порадовала. Мне понравилось, что в отеле есть два бассейна с подогревом, один из которых с морской водой. Естественно, плавала каждый день! Огромная уютная территория, все очень чисто. Кормят превосходно, еда свежая и разнообразная.

Несмотря на не сезон, все работало, всегда было, чем заняться. В отеле огромный кошкин дом, очень приятно поражает такой щепетильный уход за животными, они все чистые и ухоженные. Турция стала для меня открытием, я очень довольна абсолютно всем".

Ксения · Санкт-Петербург · Июнь 2018 г.:

"Добрый день! Отдыхали в отеле Барут Лара в апреле 2018 года. Сказать, что мы остались довольны – ничего не сказать! В Турцию летаем постоянно, сейчас уже 15-й раз. Наконец-то нам удалось найти свой отель, здесь все идеально! Хочется выразить большую благодарность всему персоналу отеля. Все возникающие вопросы решались быстро и профессионально. Хотя зимний сезон завершился, работу бассейна с морской водой продлили до конца нашего отпуска, т. е. еще неделю. Очень приятный бонус. Питание в отеле тоже оставило под впечатлением, вся еда свежайшая, выбор блюд огромный, вкус идеальный. Просто супер".

Starlight Resort Hotel 5*

Отель Starlight 5 звезд – это один из самых интересных и необычных мест для отдыха в Турции по системе «ультра все включено», а находится это чудо в Сиде. Общая площадь отеля составляет 310 000 кв. км. Кроме того, для гостей предоставляется также бесплатное пользование инфраструктурой Sunrise Resort.

Sunrise Resort и Starlight вместе входят в общий комплекс Starlight’n World of Sunrise. Место вошло в рейтинг лучших отелей страны.

Этот отель отличается новаторской архитектурой. В основной семиэтажном корпусе каждый этаж сконструирован в стиле определенной культуры. Здесь можно увидеть архитектурные решения разных времен турецкой истории – от грандиозной античности до современного модерна.

Хотя он похож на музейный комплекс под открытым небом, но здесь есть вся необходимая инфраструктура:

рестораны;

бары;

бассейны;

спортивные площадки;

места для отдыха.

ОТЗЫВЫ

Василий Н., Санкт-Петербург:

"Решил поселиться в бунгало, остался доволен. Среди прочих удобств есть холодильник и мини-бар. Немного смутило качество уборки, как-то поверхностно, а постельное белье поменяли один раз. От пляжа в восторге, очень ухоженный, особенно порадовало маленькое количество людей. Расположение у отеля удобное, до моря близко, кроме того, на территории отеля имеется бассейн".

Ирина М., Мелитополь:

"Превосходный отель! Можно и провести тихий отдых с семьей, и потусоваться с друзьями, здесь очень много молодежи. На огромной территории есть все, что необходимо для отдыха, все обустроено очень красиво и стильно. Не нужно переживать по поводу фотографий на красивом фоне. Проблем с персоналом не возникло, на ресепшене всегда есть русскоговорящий сотрудник, готовый ответить на любые вопросы. Очень профессиональный персонал.

Еда здесь вкусная. Изобилие блюд из овощей, разных видов супов, даже диетическая еда, например, постные рыба и мясо, а также легкие овощные супчики. Даже увидела небольшой набор блюд на гриле".

Royal Adam & Eve

Никого не оставит равнодушным отель Royal Hotel Adam & Eve 5 звезд в городе Белеке. Уникальное расположение комплекса с системой «ультра все включено» на береговой линии с белым песком, посреди соснового леса располагает к полному расслаблению. Кроме того, отель вошел в рейтинг лучших мест для отдыха в Турции.

И это также располагает туристов к посещению заведения. Пляжый отдых можно разнообразить прогулками по магазинам, посещением ресторанов или баров.

Для гостей шикарный и стильные номера, оформленные в стиле минимализма и в белой цветовой гамме, что выглядит легко и воздушно. Особо искушенные гости могут поселиться в виллах на территории отельного комплекса. Для того чтобы весело провести время, отель предлагает бассейны с горками, а также множество других бассейнов разных размеров и типов.

Здание отеля украшено 5 млн маленьких зеркал, и смотрится это очень масштабно. К услугам гостей рестораны и уникальный в своем роде 96-метровый бар. А если хочется побыть в тишине и комфорте, то это можно осуществить в зоне СПА. Без преувеличения, этот грандиозный отель не оставит никого равнодушным, если на Земле есть кусочек рая, то он здесь.

Если посмотреть рейтинг лучших отелей Турции, которые имеют 5 звезд и систему «ультра все включено», то на четвертом месте можно найти, описанный выше отель. Ниже реальные отзывы туристов, побывавших в данном заведении.

ОТЗЫВЫ

Игорь В. :

"Очень стильный и фешенебельный отель. Заслуженно занимает самые высокие позиции среди отелей Европы для отдыха в паре. Уникальный дизайн в стиле модерн, невесомый за счет белого цвета, очень элегантный и роскошный, а наличие такого количества зеркал добавляет эффект бесконечности и объемности.

Внимание - отель для взрослых, со всеми сопутствующими услугами, а также особыми вечеринками от «Adam & Eve»".

Limak Lara Deluxe Hotel & Resort

Для желающих отдохнуть от суеты и насладиться великолепием средиземноморской природы, отличным выбором станет отельный комплекс Limak Lara Deluxe 5 звезд, который также вошел в рейтинг лучших отелей Турции.

Комфортное расположение на курорте Lara Beach с услугой «ультра все включено» в Анталии станет находкой как для пар, так и для семьи.

Отдых на курорте – это, конечно, СПА. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу медитации и провести время не только приятно, но и с пользой для здоровья, для гостей представлены:

баня; крытый бассейн; гидромассажная ванна; целый спектр СПА-процедур.

Кроме пассивного отдыха на средиземноморском побережье, имеется богатый выбор для активного отдыха, включающий водные виды спорта, теннис, мини-гольф и много других активностей.

Гастрономическое изобилие отеля включает кухни со всего мира:

индийскую;

итальянскую;

японскую;

мексиканскую;

тайскую;

турецкую.

Такое многообразие удовлетворит даже самого большого ценителя по-настоящему вкусных блюд. Кроме ресторанов, к услугам гостей 8 баров. Очень удобное расположение их около бассейна или дискотеки позволит взять прохладительный коктейль и оставаться в центре событий.

ОТЗЫВЫ

Ольга М. · Сургут · Май 2018:

"Мы останавливаемся в этом отеле уже в третий раз, и все так же довольны. Здесь всегда много посетителей, а иностранцев намного больше, чем русских. Сервис отеля на высоте, для них обслуживание клиентов на первом месте. Отельный комплекс обновленный, отремонтированный, работают новые бассейны как для взрослых, так и для малышей. Много отличных мероприятий для детей, их есть чем занять. Все очень нравится".