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Умер Люк Перри, звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210»


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В последний день февраля поклонники сериала «Беверли Хиллз, 90210» были встревожены новостью о госпитализации Люка Перри. Как сообщила пресса, у мужчины случился обширный инсульт и в срочном порядке он был доставлен в больницу. Комментарии медиков сводились к единому: пациент находится в сознании и может передвигаться.

Поклонники надеялись, что медицина поможет актеру, однако чуда не случилось. Еще вчера пресса начала публиковать сообщения о смерти артиста. Спустя несколько часов данные официально подтвердили родственники Люка.

Близкие мужчины рассказали, что умер он в окружении своей семьи. В последние дни рядом с ним находилась бывшая супруга, невеста, дети и мама. Сейчас им всем очень тяжело. Они поблагодарили поклонников за соболезнования и настоятельно попросили фанатов и прессу не беспокоить их в ближайшие дни.

Напомним, что Люк Перри прославился благодаря участию в сериале «Беверли Хиллз, 90210». Он сыграл красавчика Дилана Маккея. После этого актера пробовал себя в большом кино, но звездных ролей в его карьере больше не было. Он страдал из-за этого и поначалу обвинял в своем амплуа одного актера создателей сериала, но позже смирился с участью и стал относиться к ранее обретенной славе с благодарностью и пониманием.

В последние годы дела его улучшились. Люка пригласили на съемки сериала «Ривердэйл». Вплоть до госпитализации он был задействован в производственном процессе. Как теперь сценаристы будут выводить его героя из сюжетной линии, неизвестно.

Также не сообщается, когда и где состоятся похороны актера.


2 Не нравится 4 Нравится 05.03.2019 Теги: люк перри

А вам жаль, что Люка Перри не стало? 4  

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