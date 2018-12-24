Бари Алибасов и Лидия Шукшина - свадьба и история любви

В конце этого года российский мир кино и искусства содрогнулся от услышанного, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина​ сыграли свадьбу​. Это событие спровоцировало много шума. Поклонники новоиспеченной супружеской пары разделились на два лагеря: одни очень рады за своих кумиров и искренне желают им счастья, а другие, в свою очередь, скептически рассматривают произошедшее. Несмотря на все это, супруги выглядят на свадебных фото​ счастливыми.

История отношений Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

История любви​ теперь уже супружеской пары зародилась в 1995 году в Сочи на фестивале «Кинотавр». Влюбленные прожили вместе три года. Свои отношения официально они не оформляли.

После расставания Алибасов и Федосеева-Шукшина продолжили общаться. Они приглашали друг друга в гости на праздники. При этом Бари Алибасов активно общался не только со своей бывшей возлюбленной, но и со всей ее семьей – детьми и внуками.

Что известно о свадьбе знаменитостей прессе

Свадьба Бари Алибасова и его избранницы Лидии Федосеевой-Шукшиной стала неожиданностью не только для поклонников, но и для родных пары. Церемония состоялась 20 ноября 2018 года.

Бари Алибасов-младший узнал о женитьбе отца из прессы. Сын Алибасова не поприсутствовал на церемонии. На тот момент, он со дня на день должен был стать отцом, поэтому предпочел остаться с беременной супругой.

В интервью СМИ Алибасов-младший пообещал поздравить отца с бракосочетанием, как только выдастся свободная минутка.

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной также не смогли посетить церемонию. Ольга, дочь Лидии, рожденная в браке с Василием Шукшиным, не одобрила новый статус знаменитой матери. Женщина порекомендовала матери сменить фамилию на Федосеева-Алибасова.

По мнению Ольги, история замужества Федосеевой-Шукшиной касается только самой Лидии. «Василия Макарыча не трогайте», – резюмировала она.

Кроме того, в своих интервью Ольга не раз акцентировала внимание на том, что ей неприятна возникающая ассоциация с Бари Алибасовым при упоминании имени ее матери. По ее мнению, артист постоянно совершает поступки, которые весьма интересны для желтой прессы. Ольга не хочет, чтобы имя ее матери теперь часто стало мелькать на страницах подобных СМИ.

Интересен тот факт, что обе дочери практически не общаются с матерью.

О том, как Мария Шукшина, старшая дочь артистки от брака с Василием Шукшиным, отреагировала на бракосочетание матери с Бари Алибасовым, ничего не известно.

В каком возрасте влюбленные сочетались браком

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в возрасте​ 71 года и 80 лет соответственно. Как для Бари, так и для Лидии это далеко не первое бракосочетание. В этот день там же женился и помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Как рассказал продюсер, его отношения с вдовой Василия Шукшина развиваются уже много лет. Свадьба стала их логическим развитием.

Общественность подозревает продюсера в неискренности по отношению к его новой супруге. Поклонники Лидии Федосеевой-Шукшиной убеждены, что Бари Алибасов преследует какие-то свои цели.

В свою очередь, продюсер подобные обвинения отрицает, напоминая, что с избранницей его связывают давние чувства. Отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов назвал большой редкостью и удивительным даром.

Близкий друг артистки Станислав Садальский охарактеризовал прошедшее бракосочетание как фейк и грамотный пиар. По мнению Садальского, свадьба – это ничто иное, как шутка. Шоумен уверен, что Алибасов и Федосеева-Шукшина всего лишь развлекаются.

Интересные подробности из жизни продюсера Бари Алибасова

Свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной​ предшествовали пять разводов продюсера. Его брак с артисткой стал шестым по счету.

Браки продюсера:

Первой супругой знаменитости стала школьная подруга. Как позже признался Бари Алибасов, возлюбленная быстро ему надоела. Со второй супругой продюсер познакомился практически сразу после развода. Девушка оказалась младше его на 12 лет. Однако и этот брак закончился разводом. Третьей супругой Бари Алибасова стала Елена Уронич. Елена родила шоумену сына, которого назвали в честь отца – Бари. В четвертый раз Бари Алибасов женился в 1990 году. Этот брак продлился четыре года. Лилиана-Виктория Максимова стала его пятой женой. Они сочетались браком в 2013 году. Позже пара распалась в 2017 году.

Интересные факты из личной жизни Лидии Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина​ оказалась невестой на свадьбе​ в четвертый раз. До брака с Бари Алибасовым она была замужем трижды.

Первым мужем актрисы стал Вячеслав Воронин. В браке у пары родилась дочь Анастасия.

Второй муж актрисы – Василий Шукшин. С ним Лидия познакомилась на съемках. В браке у Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной родились две дочери – Мария и Ольга. Возможно, если бы не скоропостижная смерть актера, пара до сих пор была вместе. Василий Шукшин скончался в 1974 году на съемках фильма. Долгое время артистка находилась в депрессии. Некоторые источники утверждают, что женщина даже хотела уйти в монастырь. Единственное, что остановило ее – это дети.

Михаил Агранович стал третьим мужем артистки. Интересен тот факт, что она вышла за него замуж буквально спустя год после смерти Василия Шукшина. Возможно, женщина хотела как можно скорее забыться и найти утешение в надежном мужском плече.

После развода артистка встречалась с продюсером Бари Алибасовым. Спустя три года отношений они расстались и каждый стал жить своей жизнью.

В этом году Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов​ сыграли свадьбу.

Несмотря на не утихающие слухи о личной жизни​ новоиспеченной супружеской пары как поклонники Бари, так и поклонники Федосеевой-Шукшиной были бы рады, если они действительно любят друг друга и счастливы вместе.