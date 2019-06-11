Лариса Гузеева в молодости была красоткой
Какой была в молодости известная телеведущая Лариса Гузеева? Ее упрямство, справедливые замечания и крутой нрав на передаче "Давай поженимся" не отталкивают зрителей, а наоборот.
Детство
Девочка не выделялась среди одноклассников и нельзя сказать о том, что она была особенной. Обычная девчушка в белыми бантами, привлекательной внешности нравилась одноклассникам.
Родилась Лариса Гузеева в маленьком поселке Оренбургской области, а после переехала с родителями в Нежинку.
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Семья Ларисы обычная, мама учительница, а папу своего она никогда не видела. После того, как Лариса подросла, ее мама вышла замуж. После у нее появилось 2 братика, который погиб в возрасте 3-х лет.
Еще с детства Лариса не хотела жить в деревне и как только у нее появилась возможность, она сразу перебралась в город.
Обратите внимание! Чтобы уберечь девочку от назойливых взглядов, отчим воспитывал ее в строгости. Но, несмотря на это, Лариса росла бунтаркой. Ей очень нравились мини-юбки, яркая косметика. Однажды Лариса закурила при матери, которая была в шоке от ее поступка.
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Интересные факты о Ларисе Гузеевой
- После того, как девушка окончила школу, она отправилась в Ленинград для поступления в ВУЗ.
- Понимая, что конкурс в учебное заведение высокий, она захотела удивить своих будущих преподавателей. Она отправилась в парикмахерскую и подстриглась наголо, и так заявилась на экзамен.
- Лариса умела удивлять. Всегда красивые наряды, дымящаяся сигарета и бокал вина – то, что девушку отличало от ее сокурсниц.
- В свободное время Лариса Гузеева подрабатывала моделью. В молодости она была в красивой форме, с идеальными чертами лица, о чем свидетельствуют фото тех лет.
- В 1984 году Лариса Гузеева стала главной героиней фильма «Жестокий романс». После она стала популярной, а ей на тот момент было всего 25 лет. За свою творческую жизнь, Лариса снялась в 60 фильмах и практически в каждом она была главной героиней.
Несмотря на то, что люди в старости меняются совсем не в лучшую сторону, Лариса Гузеева как и в молодости, так и сейчас остается красивой женщиной.
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Какая работа Ларисы Гузеевой вам нравится? 3
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Мария / 11.06.19 20:21Удивительно привлекательная женщина. Посмотрела на фотографии в молодости, она ни чем не изменилась. Стала просто мудрее.
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Андрей / 11.06.19 20:20очень красивая, ухоженная женщина. Иногда приходится посмотреть программу «Давай поженимся», наблюдаю за ней и понимаю, что ее уверенность в жизни действительно поражает.
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Александр / 11.06.19 20:20несмотря на то, что по возрасту для Ларисы Гузеевой я больше сын, не могу сказать, что к ней можно относиться как то иначе, нежели как мужчина к женщине. Она прекрасна.