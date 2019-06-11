Лариса Гузеева в молодости была красоткой

Какой была в молодости известная телеведущая Лариса Гузеева? Ее упрямство, справедливые замечания и крутой нрав на передаче "Давай поженимся" не отталкивают зрителей, а наоборот.

Детство

Девочка не выделялась среди одноклассников и нельзя сказать о том, что она была особенной. Обычная девчушка в белыми бантами, привлекательной внешности нравилась одноклассникам.

Родилась Лариса Гузеева в маленьком поселке Оренбургской области, а после переехала с родителями в Нежинку.

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Семья Ларисы обычная, мама учительница, а папу своего она никогда не видела. После того, как Лариса подросла, ее мама вышла замуж. После у нее появилось 2 братика, который погиб в возрасте 3-х лет.

Еще с детства Лариса не хотела жить в деревне и как только у нее появилась возможность, она сразу перебралась в город.

Обратите внимание! Чтобы уберечь девочку от назойливых взглядов, отчим воспитывал ее в строгости. Но, несмотря на это, Лариса росла бунтаркой. Ей очень нравились мини-юбки, яркая косметика. Однажды Лариса закурила при матери, которая была в шоке от ее поступка.

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Интересные факты о Ларисе Гузеевой

После того, как девушка окончила школу, она отправилась в Ленинград для поступления в ВУЗ. Понимая, что конкурс в учебное заведение высокий, она захотела удивить своих будущих преподавателей. Она отправилась в парикмахерскую и подстриглась наголо, и так заявилась на экзамен. Лариса умела удивлять. Всегда красивые наряды, дымящаяся сигарета и бокал вина – то, что девушку отличало от ее сокурсниц. В свободное время Лариса Гузеева подрабатывала моделью. В молодости она была в красивой форме, с идеальными чертами лица, о чем свидетельствуют фото тех лет. В 1984 году Лариса Гузеева стала главной героиней фильма «Жестокий романс». После она стала популярной, а ей на тот момент было всего 25 лет. За свою творческую жизнь, Лариса снялась в 60 фильмах и практически в каждом она была главной героиней.

Несмотря на то, что люди в старости меняются совсем не в лучшую сторону, Лариса Гузеева как и в молодости, так и сейчас остается красивой женщиной.