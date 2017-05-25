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Представлен новый трейлер «Игры престолов»


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На Youtube представлен новый трейлер седьмого, предпоследнего сезона популярного сериала «Игра престолов». И судя по ролику, нас ждет яркое и захватывающее зрелище. Напряжение нарастает. Великая война началась.

«Мы возьмем верх. Мы - последние Ланнистеры. Остальные не в счет», - твердо заявляет королева Серсея. «Я рождена править семью королевствами. Так и будет», - рассуждает Дейенерис Таргариен.

К счастью, пока дамы строят амбициозные планы, есть кое-кто, кто еще не потерял здравомыслие окончательно. «Мы все погибнем, если не покончим с нашей враждой. И неважно, чей скелет займет железный трон», - пытается образумить народ Давос Сиворт.

Премьера нового сезона состоится на телеканале HBO 16 июля. На следующий день, 17 июля, премьера пройдет в России. В седьмом сезоне будет семь серий.

Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей сериала Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод. Теперь звезды «Игры престолов» могут считаться самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении.

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0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2017 Теги: Игра престолов

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