Кадыров приглашает на свадьбу Баскова и Лопыревой

Рамзан Кадыров умеет удивлять. Сегодня глава Чеченской Республики объявил в соцсетях дату свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. А ведь до недавнего мало кто полагал что у звезд отношения.

Как сообщил Кадыров, свадьба века пройдет в столице Чечни 5 октября. В День города Грозный, подчеркивает Рамзан. При этом политик подчеркнул, что сердца жениха и невесты нашли друг друга именно в Грозном.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

«На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая».

Кадыров приглашает стать гостями свадьбы века всех желающих. «Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!"».

Тем временем Басков опубликовал в соцсетях совместный снимок с Лопыревой и написал: «Жизнь прекрасна». «В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события», - цитирует артиста Super.

Ранее мы писали:

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.

Лопырева подружилась с Ким Кардашян. Модель опубликовала снимок с теледивой.

Виктория Лопырева последовала примеру Волочковой. Ведущая развлеклась на Мальдивах.