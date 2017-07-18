Кадыров приглашает на свадьбу Баскова и Лопыревой
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Рамзан Кадыров умеет удивлять. Сегодня глава Чеченской Республики объявил в соцсетях дату свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. А ведь до недавнего мало кто полагал что у звезд отношения.
Как сообщил Кадыров, свадьба века пройдет в столице Чечни 5 октября. В День города Грозный, подчеркивает Рамзан. При этом политик подчеркнул, что сердца жениха и невесты нашли друг друга именно в Грозном.
«На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая».
Кадыров приглашает стать гостями свадьбы века всех желающих. «Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!"».
Тем временем Басков опубликовал в соцсетях совместный снимок с Лопыревой и написал: «Жизнь прекрасна». «В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события», - цитирует артиста Super.
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Обсуждение 5
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ПолитикаПослы доброй воли,это артисты.
18.07.17 23:21
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Masha NYНу что тут не понятного. Он гей, и ему нужна "борода". А Викуля, экскортница, ой простите, невеста на выданье. Ещё и билеты на свадьбу продоются. Так что сплошная выгода для всех.
18.07.17 19:23
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Micha PiterЧто-то я уже запуталась :) У него же была какая-то псевдопевица, не помню имени... А Лопырева активно атакует футболистов :) Может фейк?
18.07.17 14:53
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КПочему то противно.
18.07.17 13:58