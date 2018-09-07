Дмитрий Брусникин: биография и личная жизнь актера
Жизнь Дмитрия Брусникина, актера, режиссера, гениального педагога была очень насыщенной, его творческая биография наполнена взлетами и падениями. Он смог попробовать себя в различных ипостасях, снимался, сам ставил фильмы и спектакли, преподавал актерское мастерство. Чтобы бы он не делал, везде проявлялся многогранный талант мужчины.
Начало пути
Родился будущий режиссер в маленьком городишке Германии Потсдам 17 ноября 1957 года. Его отец служил в Советской армии, поэтому Диме пришлось много путешествовать и сменить несколько школ, однако, это не отразилось на успеваемости. Затем парень решил продолжить обучение в электронном институте.
Знакомство Дмитрия с ребятами, посвятившими свою жизнь театру, изменило его судьбу, юноша всерьез заинтересовался профессией артиста. И вскоре будущий режиссер забирает документы, чтобы стать простым рабочим.
Артистическая жизнь настолько увлекла молодого человека, что он решил всерьез ей заняться и стал заниматься в мастерской великого Олега Ефремова. Без отрыва от учебы Брусникин начинает актерскую игру. Его дебютной ролью стал Саша Ульянов в спектакле «Путь».
Театральные работы артиста включают в себя:
- «Бал при свечах» (1983);
- «Друзья» (1984);
- «Дядя Ваня» (1991);
- «Новый американец» (1994);
- «Три сестры» (1997);
- «Река с быстрым течением» (2006).
А также стал постановщиком трех спектаклей, это «Платонов», «Плач в пригоршню» и «Гроза».
Творческий путь
Закончив обучение, актер остался в ставшей уже родной студии, где приступил к обязанностям ассистента режиссера. Многогранность таланта Дмитрия требовала выхода и в 1984 году он начал свою карьеру в кино. В фильме «Отряд» Брусникин сыграл красноармейца Никитина. Затем у мужчины было еще много ролей, но известность ему принесли съемки сериала «Петербургские тайны».
Благодаря, князю Шадурскому, в образ, которого так гармонично вжился актер, его узнала вся Россия. Известно, что изначально роль Брусникину не понравилась, да и работа шла со скрипом.
Постоянно приходилось меняться, потому что его герой, то старел, то молодел. К тому же Дмитрий привык к классическим амплуа в театре, и бульварное чтиво, пришлось не по душе. И если бы не жена актера, которая буквально силой выталкивала его на съемки, неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая жизнь.
В будущем, как признавался сам артист, этот фильм помог ему продолжать сниматься и даже заняться собственной режиссурой.
Потом были фильмы:
- «Не покидай меня любовь»;
- «Инструктор»;
- «Огнеборцы»;
- «Джекпот для Золушки»;
- «Место под солнцем».
Во время работы над сериалом «Сыщики-2», где Дмитрий выступал уже в качестве режиссера, он собрал сплоченную команду, с которой в дальнейшем не расставался.
Особым фоном выделяется сериал «Мур есть Мур», несколько сезонов он не сходил с экранов телевизоров. В одной из частей эпопеи оперативника Демидова сыграл Филипп, сын режиссера, это был его дебют в кино.
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В 2006 году актер снялся в фильме «Счастье по рецепту» вместе с Евгенией Добровольской. Это был настолько талантливый дуэт, что долгое время зрители отказывались верить в отсутствии отношений между ними.
Кстати, Брусникин был и режиссером этой киноленты. Рейтинги сериала были очень высоки, и его одновременно показывало несколько телеканалов.
В этот же период актер снялся в «Сумасбродке» вместе с очаровательной Жанной Эппле, а в 2010 играл в сериале «Застывшие депеши» с Дмитрием Нагиевым. Всенародное обожание женской половины человечества принесла Брусникину роль в «Неравном браке», где его напарницей стала Анна Антонелли.
С 2013 по 2016 Дмитрий Брусникин вплотную занялся своей режиссерской биографией и театральными постановками. Сериал «Ищейка», снятый им, полюбился миллионам телезрителей, они с затаившимся дыханием наблюдали за расследованием подполковника Кушнир, в лице бесподобной Анны Банщиковой.
Заслуги
К 2006 году режиссер уже профессор, ребята, которых он выпустил за эти годы, становятся любимцами зрителей.
В багаже Дмитрия Владимировича большое количество сыгранных ролей, несколько режиссерских постановок. Благодаря, чему в 2009 году он получает звание заслуженного деятеля искусств России.
В 2010 его наградили памятной медалью за распространение творчества Антон Павловича Чехова. Награда была приурочена к 150-летию рождения великого, русского писателя.
В 2015 весь курс МХАТа, который уже давно называли «Мастерской Брусникина», перевелся в театр «Человек», а сам режиссер стал заместителем художественного руководителя. Его ученики были ему, как дети, может, поэтому из них всегда выходили яркие и талантливые актеры и в дальнейшем, становились звездами.
В 2017 «брусникинцы», как их называли, вошли в состав труппы экспериментального театра «Практика», а в мае следующего года Дмитрий Владимирович уже исполняет обязанности директора. После раздела Брусникин получил еще и должность худрука по совместительству.
К сожалению, он не успел воплотить в жизнь много своих замыслов, 9 августа актер и режиссер скончался от инфаркта и был похоронен на Троекуровском кладбище.
Вне театра
Личная жизнь мужчины сложилась очень счастливо, его первой и единственной супругой стала Марина Сычева, с которой они познакомились еще в студенческие годы. Несмотря на брутальную внешность, Дмитрий был однолюбом, для него интересы семьи всегда были превыше всего. В социальных сетях можно увидеть фото супружеской пары, где они вместе и счастливы.
Когда парню было 26 лет, жена подарила ему сына Филиппа, который в дальнейшем пошел по стопам отца. Сейчас молодой человек состоит в браке и у него растет сын Артем.
В свою очередь, женщина не отставала от именитого мужа, много играла в театре, снималась в кино. В 2003 получила звание Заслуженной артистки России. На данный момент, Марина Станиславовна заведует в МХАТе кафедрой сценической речи.
Потеря мужа тяжело далась женщине, выстоять помогает поддержка близких, друзей и товарищей по работе.
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А какая работа Дмитрия Брусникина вас впечатлила больше всего? 4
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Светлана / 07.09.18 22:56Ушел великий артист, гениальный режиссер и просто прекрасный человек, нам будет не хватать его. Много задумок осталось неосуществленными, особенно ребят его студентов, жалко, они ведь для него, как дети были, теперь, как будто осиротели. Царствие ему небесное.
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Сергей / 07.09.18 22:55Почему так рано уходят талантливые люди, наверное, на небесах Табаков собирает свою труппу
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Полина / 07.09.18 22:54Выражаю глубокие соболезнования семье покойного, силы вам и терпения, ушел хороший человек и достойный муж.
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Ирина / 07.09.18 22:52Одаренный человек покинул нас, много своих проектов он не воплотил в жизнь. Даже не верится, что его уже нет с нами. Светлая память.