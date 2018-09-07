Дмитрий Брусникин: биография и личная жизнь актера

Жизнь Дмитрия Брусникина, актера, режиссера, гениального педагога была очень насыщенной, его творческая биография наполнена взлетами и падениями. Он смог попробовать себя в различных ипостасях, снимался, сам ставил фильмы и спектакли, преподавал актерское мастерство. Чтобы бы он не делал, везде проявлялся многогранный талант мужчины.

Начало пути

Родился будущий режиссер в маленьком городишке Германии Потсдам 17 ноября 1957 года. Его отец служил в Советской армии, поэтому Диме пришлось много путешествовать и сменить несколько школ, однако, это не отразилось на успеваемости. Затем парень решил продолжить обучение в электронном институте.

Знакомство Дмитрия с ребятами, посвятившими свою жизнь театру, изменило его судьбу, юноша всерьез заинтересовался профессией артиста. И вскоре будущий режиссер забирает документы, чтобы стать простым рабочим.

Артистическая жизнь настолько увлекла молодого человека, что он решил всерьез ей заняться и стал заниматься в мастерской великого Олега Ефремова. Без отрыва от учебы Брусникин начинает актерскую игру. Его дебютной ролью стал Саша Ульянов в спектакле «Путь».

Театральные работы артиста включают в себя:

«Бал при свечах» (1983);

«Друзья» (1984);

«Дядя Ваня» (1991);

«Новый американец» (1994);

«Три сестры» (1997);

«Река с быстрым течением» (2006).

А также стал постановщиком трех спектаклей, это «Платонов», «Плач в пригоршню» и «Гроза».

Творческий путь

Закончив обучение, актер остался в ставшей уже родной студии, где приступил к обязанностям ассистента режиссера. Многогранность таланта Дмитрия требовала выхода и в 1984 году он начал свою карьеру в кино. В фильме «Отряд» Брусникин сыграл красноармейца Никитина. Затем у мужчины было еще много ролей, но известность ему принесли съемки сериала «Петербургские тайны».

Благодаря, князю Шадурскому, в образ, которого так гармонично вжился актер, его узнала вся Россия. Известно, что изначально роль Брусникину не понравилась, да и работа шла со скрипом.

Постоянно приходилось меняться, потому что его герой, то старел, то молодел. К тому же Дмитрий привык к классическим амплуа в театре, и бульварное чтиво, пришлось не по душе. И если бы не жена актера, которая буквально силой выталкивала его на съемки, неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая жизнь.

В будущем, как признавался сам артист, этот фильм помог ему продолжать сниматься и даже заняться собственной режиссурой.

Потом были фильмы:

«Не покидай меня любовь»;

«Инструктор»;

«Огнеборцы»;

«Джекпот для Золушки»;

«Место под солнцем».

Во время работы над сериалом «Сыщики-2», где Дмитрий выступал уже в качестве режиссера, он собрал сплоченную команду, с которой в дальнейшем не расставался.

Особым фоном выделяется сериал «Мур есть Мур», несколько сезонов он не сходил с экранов телевизоров. В одной из частей эпопеи оперативника Демидова сыграл Филипп, сын режиссера, это был его дебют в кино.

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В 2006 году актер снялся в фильме «Счастье по рецепту» вместе с Евгенией Добровольской. Это был настолько талантливый дуэт, что долгое время зрители отказывались верить в отсутствии отношений между ними.

Кстати, Брусникин был и режиссером этой киноленты. Рейтинги сериала были очень высоки, и его одновременно показывало несколько телеканалов.

В этот же период актер снялся в «Сумасбродке» вместе с очаровательной Жанной Эппле, а в 2010 играл в сериале «Застывшие депеши» с Дмитрием Нагиевым. Всенародное обожание женской половины человечества принесла Брусникину роль в «Неравном браке», где его напарницей стала Анна Антонелли.

С 2013 по 2016 Дмитрий Брусникин вплотную занялся своей режиссерской биографией и театральными постановками. Сериал «Ищейка», снятый им, полюбился миллионам телезрителей, они с затаившимся дыханием наблюдали за расследованием подполковника Кушнир, в лице бесподобной Анны Банщиковой.

Заслуги

К 2006 году режиссер уже профессор, ребята, которых он выпустил за эти годы, становятся любимцами зрителей.

В багаже Дмитрия Владимировича большое количество сыгранных ролей, несколько режиссерских постановок. Благодаря, чему в 2009 году он получает звание заслуженного деятеля искусств России.

В 2010 его наградили памятной медалью за распространение творчества Антон Павловича Чехова. Награда была приурочена к 150-летию рождения великого, русского писателя.

В 2015 весь курс МХАТа, который уже давно называли «Мастерской Брусникина», перевелся в театр «Человек», а сам режиссер стал заместителем художественного руководителя. Его ученики были ему, как дети, может, поэтому из них всегда выходили яркие и талантливые актеры и в дальнейшем, становились звездами.

В 2017 «брусникинцы», как их называли, вошли в состав труппы экспериментального театра «Практика», а в мае следующего года Дмитрий Владимирович уже исполняет обязанности директора. После раздела Брусникин получил еще и должность худрука по совместительству.

К сожалению, он не успел воплотить в жизнь много своих замыслов, 9 августа актер и режиссер скончался от инфаркта и был похоронен на Троекуровском кладбище.

Вне театра

Личная жизнь мужчины сложилась очень счастливо, его первой и единственной супругой стала Марина Сычева, с которой они познакомились еще в студенческие годы. Несмотря на брутальную внешность, Дмитрий был однолюбом, для него интересы семьи всегда были превыше всего. В социальных сетях можно увидеть фото супружеской пары, где они вместе и счастливы.

Когда парню было 26 лет, жена подарила ему сына Филиппа, который в дальнейшем пошел по стопам отца. Сейчас молодой человек состоит в браке и у него растет сын Артем.

В свою очередь, женщина не отставала от именитого мужа, много играла в театре, снималась в кино. В 2003 получила звание Заслуженной артистки России. На данный момент, Марина Станиславовна заведует в МХАТе кафедрой сценической речи.

Потеря мужа тяжело далась женщине, выстоять помогает поддержка близких, друзей и товарищей по работе.