Нагиев рассказал о сумбурных новогодних ночах
0 0
Последние недели перед новогодними праздниками - сумасшедшее время для всех популярных артистов. Дмитрий Нагиев - не исключение. Как рассказал артист, в последние несколько лет он слышит бой курантов чуть ли не в полубессознательном состоянии. Но он не жалуется.
Нагиев недавно дал большое интервью, в котором рассказал о своих планах на праздник и об отношении к «новогодним огонькам».
«Рассказывать байки о том, что я смотрю в новогоднюю ночь Animal Planet, - это абсолютная ложь. Для доброго новогоднего настроения фоном у меня идет новогодний огонек. Я в этом ничего плохого не вижу», - сообщил шоумен. Он не стал распространяться о том, кого бы хотел видеть в праздничных передачах, заметив, что проблемы российской эстрады это «отдельный разговор».
Впрочем, в этом году Дмитрию будет не до просмотра телепередач. «29 декабря я веду прямой эфир, финал «Голоса». После прямого эфира я, потненький, ароматный, прыгаю в самолет, улетаю. И в таком же состоянии аромата и бодрости я провожу задорный праздник для уважаемых людей. Прыгаю в самолет и прилетаю домой, где меня бьют гантелей по голове, чтобы я отключился как можно быстрее, хотя бы на пару часов. Потом одевают и выпихивают из дома. И ночь на 1 января я встречаю в кругу малознакомых, но, судя по гонорару, так уже любимых мною людей».
Ранее мы писали:
Дмитрий Нагиев: «Я еще не наигрался». Шоумен всерьез занялся кинематографом.
Дмитрий Нагиев: О фитнесе и женщинах. По мнению шоумена, женщинам для сохранения природной красоты надо заниматься внешностью серьезно.
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Новости | 18.09.2017
-
Новости | 31.01.2017
-
Новости | 22.07.2016
-
Планетарий | 17.04.2016