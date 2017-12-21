Нагиев рассказал о сумбурных новогодних ночах

Последние недели перед новогодними праздниками - сумасшедшее время для всех популярных артистов. Дмитрий Нагиев - не исключение. Как рассказал артист, в последние несколько лет он слышит бой курантов чуть ли не в полубессознательном состоянии. Но он не жалуется.

Нагиев недавно дал большое интервью, в котором рассказал о своих планах на праздник и об отношении к «новогодним огонькам».

«Рассказывать байки о том, что я смотрю в новогоднюю ночь Animal Planet, - это абсолютная ложь. Для доброго новогоднего настроения фоном у меня идет новогодний огонек. Я в этом ничего плохого не вижу», - сообщил шоумен. Он не стал распространяться о том, кого бы хотел видеть в праздничных передачах, заметив, что проблемы российской эстрады это «отдельный разговор».

Впрочем, в этом году Дмитрию будет не до просмотра телепередач. «29 декабря я веду прямой эфир, финал «Голоса». После прямого эфира я, потненький, ароматный, прыгаю в самолет, улетаю. И в таком же состоянии аромата и бодрости я провожу задорный праздник для уважаемых людей. Прыгаю в самолет и прилетаю домой, где меня бьют гантелей по голове, чтобы я отключился как можно быстрее, хотя бы на пару часов. Потом одевают и выпихивают из дома. И ночь на 1 января я встречаю в кругу малознакомых, но, судя по гонорару, так уже любимых мною людей».

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Источник фото: Globallookpress.com