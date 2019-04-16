Поклонники не сразу узнают сильно изменившуюся Марину Хлебникову
3 0
Марина Хлебникова не принимает активного участия в светской жизни, поэтому ее фотографии редко можно встретить в публикациях СМИ. Тем не менее, в своем аккаунте инстаграм певица периодически публикует снимки. На днях она сильно удивила поклонников.
Артистка посетила концерт своего близкого друга и коллеги пародиста Александра Пескова. Женщина посмотрела выступление Саши и отправилась к нему за кулисы. Артисты сделали совместное селфи, которое Марина опубликовала в своем аккаунте. Поклонники были сильно удивлены. Многие из них, увидев фотографию в ленте, не сразу признали на ней Марину.
По мнению пользователей, Хлебникова сильно изменилась и не в лучшую сторону. Она стала выглядеть гораздо старше своих 53 лет. Некоторые заподозрили, что артистка сделала круговую подтяжку лица.
Подобные негативные мнения сама Хлебникова никак не комментировала. Ее защитники предположили, что виной всему стал пережитый прошлой осенью стресс. Артистка в собственном доме обнаружила мертвым гражданского супруга. С Антоном Логиновым она была знакома с юности. Он стал ее первым официальным мужем. Однако отношения разладились из-за романа певицы с Михаилом Майданичем. Второй супруг ославил женщину и пустил под откос ее карьеру.
Несмотря на предательство, Антон сумел простить Марину и последние годы они проживали вместе. Его смерть стала для артистки тяжелым ударом. Из-за этого она отменила несколько концертов и обещала вернуться, как только ей удастся восстановиться.
Ряд пользователей в связи с этим выразил мнение, что звезда справлялась со стрессом с помощью алкоголя. Но знакомые из близкого окружения Хлебниковой опровергли подобные предположения. Они пояснили, что Марина никогда не злоупотребляла спиртными напитками.
Краткая информация о Марине Хлебниковой
Имя: Марина Хлебникова
Отчество: Арнольдовна
День рождения: 06.11.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: г. Долгопрудный, Московская обл.
Рост: 160 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица, актриса и телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Марина выглядит на свои 53? 4
-
Тамара / 17.04.19 12:55Нет, конечно. Она очень резко сдала. Жаль, красивая на самом деле женщина была.
-
Печаль / 17.04.19 10:19Да они с Песковым на одно лицо. Их один хирург видимо и кроил.
-
Гала / 17.04.19 07:47О боже, неужели это Хлебникова, кошмар, что она сделала с собой((((
-
Lissa / 16.04.19 15:33Все это больше похоже на неудачную пластику. Сравнить с той же Безруковой – разница колоссальная, а ведь Хлебникова моложе, получается.