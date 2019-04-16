Поклонники не сразу узнают сильно изменившуюся Марину Хлебникову

Марина Хлебникова не принимает активного участия в светской жизни, поэтому ее фотографии редко можно встретить в публикациях СМИ. Тем не менее, в своем аккаунте инстаграм певица периодически публикует снимки. На днях она сильно удивила поклонников.

Артистка посетила концерт своего близкого друга и коллеги пародиста Александра Пескова. Женщина посмотрела выступление Саши и отправилась к нему за кулисы. Артисты сделали совместное селфи, которое Марина опубликовала в своем аккаунте. Поклонники были сильно удивлены. Многие из них, увидев фотографию в ленте, не сразу признали на ней Марину.

По мнению пользователей, Хлебникова сильно изменилась и не в лучшую сторону. Она стала выглядеть гораздо старше своих 53 лет. Некоторые заподозрили, что артистка сделала круговую подтяжку лица.

Подобные негативные мнения сама Хлебникова никак не комментировала. Ее защитники предположили, что виной всему стал пережитый прошлой осенью стресс. Артистка в собственном доме обнаружила мертвым гражданского супруга. С Антоном Логиновым она была знакома с юности. Он стал ее первым официальным мужем. Однако отношения разладились из-за романа певицы с Михаилом Майданичем. Второй супруг ославил женщину и пустил под откос ее карьеру.

Несмотря на предательство, Антон сумел простить Марину и последние годы они проживали вместе. Его смерть стала для артистки тяжелым ударом. Из-за этого она отменила несколько концертов и обещала вернуться, как только ей удастся восстановиться.

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Ряд пользователей в связи с этим выразил мнение, что звезда справлялась со стрессом с помощью алкоголя. Но знакомые из близкого окружения Хлебниковой опровергли подобные предположения. Они пояснили, что Марина никогда не злоупотребляла спиртными напитками.