Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь турецкой актрисы

Молодая турецкая актриса Неслихан Атагюль получила признание не только в своей стране: биография и личная жизнь молодой талантливой красавицы интересует ее поклонников в разных странах мира. Все хотят знать, кто ее муж, есть ли у нее дети, какие новые ее фото появились в 2022 году.

Детские годы и семья

Неслихан появилась на свет 20 августа 1992 года в Стамбуле в простой семье, которая не имела турецких национальных корней. Отец девочки, который по этнической принадлежности был черкесом, работал простым водителем. Мама была домохозяйкой родом из Белоруссии. Экзотическое смешение славянской и кавказской крови отразилось на внешности девочки, которая унаследовала от своих родителей точеные черты лица. У нее большие миндалевидные глаза зеленого цвета, роскошные светло-каштановые волосы и классический овал лица.

Неслихан была младшим ребенком в семье, кроме нее был еще старший брат, который появился на свет за 7 лет до ее рождения. Девочка была всеобщей любимицей, она была настолько красивой, что прохожие оборачивались вслед, когда маленькая Неслихан шла с матерью по городу. Мать решила использовать уникальные природные данные своего ребенка для создания модельной карьеры. Она сама водила девочку по кастингам модельных агентств, сделав профессиональное портфолио.

Рекламное агентство Neşe Erberk заключило с девочкой контракт на съемки в рекламном ролике, когда ей было всего 8 лет. После этого девочка снялась в рекламе для нескольких известных брендов:

«Тофита»;

«Валенза Кидз»;

«Сутас».

Природа одарила ее не только внешней красотой, но и талантом, и сильным характером. Уже в 8 лет она твердо заявила отцу, что хочет стать актрисой. Он, ласково погладив дочку по волосам, сказал, что у нее все обязательно получится.

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Через несколько лет Неслихан сама позвонила в актерское агентство, чтобы уже начать делать карьеру. Ей было всего 13 лет. Вскоре маме пришлось вести дочь на пробы. Сниматься в кино девочка начала с 14 лет. Первым полнометражным фильмом для нее стала драматическая комедия «Первая любовь», за которую юной актрисе вручили премию на кинофестивале «Золотой кокон» как самой молодой и талантливой номинантке.

Другим крупным проектом Неслихан Атагюль стал телевизионный сериал «Листопад», который вышел на экраны турецкого телевидения в 2008 году. Девушка снялась в 34 первых сериях телекартины. В это время она еще училась в школе, но уже снималась для модельных агентств.

Окончив школу, Неслихан поступила в Стамбульский университет на факультет театрального мастерства, желая стать профессиональной актрисой.

Карьера в кино

В 2012 году вышла на экраны турецко-немецкая картина «Араф» («Чистилище»). Работа в ней принесла молодой актрисе мировую известность. Ее актерское мастерство было отмечено на нескольких международных кинофестивалях. За работу над этим фильмом 20-летняя актриса была награждена премиями 6 международных кинофестивалей.

В 2013 году актриса снялась в картине «Два лица Стамбула», где она познакомилась со своим будущим мужем актером Кадиром Догулу. В фильме актеры сыграли главные роли двух влюбленных.

Картина «Все, что мне осталось от тебя», вышедшая на широкий экран в 2015 году, принесла Неслихан европейскую известность. В этом фильме она сыграла главную роль, а ее партнером был известный турецкий актер Экин Коч. В этом же году на турецкие телеэкраны вышел популярный сериал «Черная любовь» с ее участием.

Молодая талантливая актриса не только активно снимается в кино и на телевидении. У нее много контрактов с ведущими брендами модной одежды. Она является официальным лицом компаний «Пума» и «Пантин».

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В 2018 году на экраны вышел остросюжетный сериал «Дно», где Неслихан играет одну из главных ролей — помощницу врача, которая по совместительству работает хакером.

У Неслихан очень загруженный рабочий график. Она постоянно снимается в кино или на модных фотосессиях. При этом Неслихан успевает вести свой Инстаграм, постоянно загружая в него новые фото для своих фолловеров, которых у нее очень много.

Кроме идеальных черт лица, девушка имеет стройную фигуру, она размещает в своем Инстаграме фото из дома, во время прогулки, из поездки, со встречи со своими поклонниками. У актрисы очень светлый характер, она открыта к общению и не боится публичности. Ее поклонники получают из первых рук актуальную информацию о ее личной жизни.

Молодая турецкая актриса постоянно принимает участие в благотворительных акциях. В Турции, где живет много футбольных фанатов, традиционно проводят благотворительный матч, на котором собираются средства в помощь женщинам, страдающим раком груди. В 2020 году Неслихан Атагюль приняла участие в такой благотворительной акции.

В начале прошлого года зрители сериала «Дочь посла» были огорчены печальным известием о том, что Неслихан покидает проект из-за того, что у нее начались проблемы со здоровьем. У нее диагностировали синдром раздраженного кишечника, болезнь стала прогрессировать, в результате хрупкая актриса ростом в 168 см похудела до 45 кг. Актриса пыталась возобновить работу в проекте, но ей неожиданно стало плохо, после чего ее госпитализировали. Неслихан пришлось отказаться от дальнейших съемок в сериале, из-за чего авторы телевизионного проекта срочно переделали сценарий.

Известно, что после длительной реабилитации актриса снова примет участие в съемках. В драматическом сериале «В конце ночи» Неслихан Атагюль будет сниматься со своим мужем Кадиром Догулу. Также она будет сниматься в главной роли в ремейке культовой турецкой комедии «Ах, Белинда», которая вышла на экраны в 1986 году и имела большой успех.

Алина Быстрова, российский кинокритик: «Чистилище» — это турецкий артхаус, посвященный проблемам рабочего класса. Молодая актриса Неслихан Атагюль смогла невероятно достоверно сыграть психологическую драму молодой девушки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации».

Фильмография

В копилке молодой актрисы 11 успешных кинопроектов:

2006 — «Первая любовь»;

2008-2009 — «Листопад»;

2011 — «Дорогой мой отец»;

2011 — «Жизнь продолжается»;

2011 — «Мое сердце выбрало тебя»;

2012 — «Чистилище»;

2013-2014 — «Два лица Стамбула»;

2015 — «Все, что мне осталось от тебя»;

2015-2017 — «Черная любовь»;

2018 — «Дно»;

2019 — «Дочь посла».

Награды актрисы

За все время своей недолгой карьеры в кино молодая турецкая актриса смогла получить 8 премий известных кинофестивалей:

14-й фестиваль «Золотой кокон» в 2007 году — премия за актерское мастерство в номинации «Подающая надежды молодая актриса» за фильм «Первая любовь».

Международный кинофестиваль «Завтра», Москва, 2012 год — премия «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Чистилище».

19-й кинофестиваль «Золотой кокон» — премия в номинации «Лучшая актерская игра» за картину «Чистилище».

25-й Международный кинофестиваль в Токио, в 2012 году — премия за лучшую актерскую работу в фильме «Чистилище».

Международный кинофестиваль в Пуне, 2012 год — премия за лучшую актерскую игру в картине «Чистилище».

45-й кинофестиваль в Анталии, 2012 год — премия SIYAD в категории «Лучшей актрисе» фильма «Чистилище».

16-й международный женский кинофестиваль «Летающая метла», 2013 год — премия в номинации «Самая молодая ведьма» за картину «Чистилище».

Проект интернет-СМИ в 2016 году — премия и звание «Актриса года» за картину «Черная любовь».

Личная жизнь актрисы

У турецкой красавицы Неслихан Атагюль всегда было много поклонников, но свое сердце она отдала актеру Кадиру Догулу, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Два лица Стамбула». У актеров, которые играли влюбленных героев, завязался роман, а в 2015 году они объявили о помолвке. В июле 2016 года пара сыграла роскошную свадьбу, на которой было 200 приглашенных гостей. Молодожены вынуждены были сдвинуть дату бракосочетания из-за того, что у Неслихан скоропостижно скончался отец.

В 2018 году в желтой прессе стали появляться слухи о том, что пара разводится, т. к. молодые люди редко появлялись вместе на публичных мероприятиях. Однако это оказалось неправдой. Кадира и Неслихан связывает многое, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет. Супруги родились в бедных семьях, каждый начинал с модельного бизнеса, даже сегодня пара проводит совместные фотосессии для известных брендов. Они оба скромные, естественные и простые в общении. Многие поклонники считают их самой красивой турецкой парой.

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В 2019 году в прессе появилась информация о том, что, вероятно, Неслихан ждет ребенка, т. к. пара переехала в более просторный дом. На совместной пресс-конференции супруги опровергли эту информацию и пообещали сразу же сообщить журналистам о том, как будут готовиться к рождению своего первенца.

Известно, что молодая красивая актриса очень требовательна к своей внешности. Она сделала две пластические операции — поправила форму носа и убрала «мешки» под глазами. Такая коррекция лица не изменила ее общего внешнего вида и сохранила индивидуальные черты.

Итоги

Российским поклонникам турецкой актрисы Неслихан Атагюль, которых интересуют подробности биографии и личной жизни звезды, ее отношения с мужем, информация о детях и новых фото в 2022 году, нужно запомнить следующее: