Биография и личная жизнь Мерьем Узерли

Яркий сериал «Великолепный век» прославил многих актеров и актрис. Мерьем Узерли приобрела огромную армию зрителей благодаря съемкам в главной роли. Красивая, талантливая актриса участвует в театральных постановках, активно снимается. Почитателей интересует все о Мерьем Узерли — ее биография и подробности личной жизни, родители, дети, муж, ее фото.

Начало творчества

Обаятельную девочку судьба как будто с детства готовила к роли в значимом турецком фильме. Мерьем появилась в семье, где трудно установить ее национальность. Ее мама немка, а папа — подданный Турции, что объясняет харизматичную внешность ребенка. Две национальные культуры тесно переплелись в семье. Знак зодиака Лев подарил личности Мерьем настойчивость, целеустремленность, что помогает в актерской карьере, в кадре, на сцене. С рождения девочки (2 августа 1983 года) семья проживала в Германии. У Мерьем есть сестра и 2 старших брата.

Первые шаги на сцену помог сделать друг семьи, у которого был небольшой любительский театр. Маленькая Мерьем старательно исполняла там первые роли. В театре царила удивительная творческая атмосфера, которая покорила юную актрису. Завершив обучение в средней школе, она решила стать актрисой. Но перед дальнейшим поступлением Мерьем Узерли год работала в больнице волонтером — в большинстве регионов Германии существует эта традиция. Училась девушка в Гамбургской школе. Попасть в драматическую студию Фрезе могло только 5 человек. Среди них оказалась Мерьем, обогнав более трех сотен претендентов.

Начало карьеры

Обучение продолжалось 3 года. Молодая актриса получила приглашение в театр Гамбурга, где получала незначительные роли. Это ей не нравилось, поэтому она решила устроиться в Берлине. В столице она продолжала работать в театре, начала пробовать силы в кино.

Дебютом оказалась роль в фильме «Инга Линдстрем». В остальных картинах Мерьем также доставались второстепенные роли. Приз международного фестиваля «Золотой апельсин» достался актрисе после роли спецагента в картине «Путешествие без возврата». Своей первой наградой актриса очень дорожит.

Интересно! Биография и личная жизнь ведущей Арины Шараповой

Выдающийся сериал

На съемки в далекую Турцию Мерьем собралась быстро. У нее тогда долго не было работы, поэтому она обрадовалась возможности принять участие в кастинге. Девушка успешно его прошла, закончила съемки.

99 серий «Великолепного века» Мерьем Узерли радует зрителей в роли Роксоланы. За изумительное исполнение, тонкое воплощение образа актриса награждена престижными премиями. Всего 14 наград она получила за роль в фильме, став воплощением женской красоты. Почти три года длились съемки, но неожиданно Мерьем Узерли уехала домой.

Причин такого поступка можно назвать несколько. Съемки проходили в напряженном графике, актриса неоднократно упоминала о своем неважном самочувствии, эмоциональном выгорании. Но основным поводом отъезда называют несправедливую премию, которую получил Халит Эргенч, партнер по сериалу, а Мерьем осталась без вознаграждения. Это произошло, когда сериалу предоставили права на показ в Саудовской Аравии.

Режиссерам пришлось срочно менять версию фильма, переносить время событий, объясняя исчезновение главной героини. Поклонники Мерьем Узерли были недовольны, требовали вернуть полюбившуюся актрису.

Константин Мурашов, телевизионный критик: «Мерьем Узерли — характерная актриса, которой удаются эмоциональные роли, интересные перевоплощения. Ее удача в этом сериале — это, прежде всего, заслуга режиссера. Именно он разглядел ее среди 300 претенденток, сумел примерить на нее образ героини, а потом на съемочной площадке заставил актрису перевоплотиться и играть так, что весь мир не отрывался от экранов. Сама Мерьем Узерли признавалась, что в жизни не особенно эмоциональная, а на съемках сериала плакала и переживала вместе со своей героиней. Именно так и должны сниматься настоящие шедевры, что в результате и получилось».

После сериала

Съемки в сериале «Великолепный век» позволили Мерьем Узерли отточить свое актерское мастерство, познать международный успех, заявить о себе всему миру. Она познакомилась со знаменитостями:

Сельмой Эргеч;

Нур Феттахоглу;

Селен Озтюрк.

Мерьем покинула проект, но у нее остались обязательства перед ним. По контракту она не имеет права сниматься в ином фильме, пока идут серии «Великолепного века», иначе ее ждет огромный штраф в миллион долларов.

Интересно! Биография и личная жизнь Ханде Эрчел

В 2015 году в СМИ ходили слухи о возвращении Мерьем Узерли в сериал. Она снова должна была исполнить роль красавицы-наложницы Роксоланы. В планах была идея создания картины на основании всех серий, но воплощение осталось под вопросом.

Длительные, постоянные съемки, которые отнимали много физических сил и эмоций, негативно сказались на здоровье молодой актрисы. Она набрала вес, пришлось срочно сбрасывать 20 кг. Сейчас она весит 60 кг при росте 173 см, так что смело может выкладывать в Инстаграме фото в купальнике. После съемок Мерьем сделала стрижку, придала волосам светлый оттенок, провела ряд косметологических процедур для улучшения внешнего вида.

С 2015 года Мерьем снималась в сериала «Материнская рана», в 2016 году вышла еще один фильм с ее участием — «Королева ночи», где актриса играет парфюмера. Фильм не имел успеха, его съемки были прекращены. Вскоре появились еще несколько картин «Джингез Реджаи» и «Другая сторона», но они не имели феноменального успеха, как «Великолепный век».

Личная жизнь Мерьем

Поклонники обожают актрису, желают знать о ней все — как живет Мерьем Узерли, ее биографию, личную жизнь, о ее родителях, детях, муже, посмотреть ее фото. С Джаном Атешем, турецким бизнесменом, у Мерьем завязался роман на съемках сериала «Великолепный век». Они вместе бывали на светских вечеринках, много времени проводили вдвоем. Всем казалось, что они поженятся. Но их разлучило известие о беременности Мерьем. Атеш не готов был стать отцом, а Мерьем не хотела отказываться от ребенка. Возможно, это было причиной ее отъезда во время съемок турецкого сериала в Берлин. Она уезжала, чтобы родить дочку Лару.

Через год в СМИ обсуждали сведения о романтических отношениях актрисы с привлекательным актером из «Великолепного века» Озаном Гювеном. В популярном сериале он играл Рустем-пашу. Но Мерьем не подтвердила сведения, утверждая, что у них теплые дружеские отношения.

У актрисы был роман с турецким бизнесменом Альпом Азджаном. Очарованный мужчина дарил женщине дорогие подарки, возил ее отдыхать на курорты, но отношения не закончились официальным оформлением.

В 2019 году СМИ упорно записывали в поклонники Мерьем арабского продюсера Мохаммеда Аль-Турки, хотя пара не появлялась вместе, старалась держать отношения в тайне. Только на кинопремьере «Берлинале» их увидели вместе. Но отношения постепенно закончились.

Интересно! Биография и личная жизнь Арсений Попов

Дочки актрисы

Утешение от изнуряющей работы, неудавшихся романов, нервной жизни Мерьем находит рядом с дочкой Ларой. После ее рождения отец попросил разрешения видеться с ребенком. Мерьем не возражала, но возобновлять отношения с отцом девочки отказалась. Актриса находит время между съемками, чтобы насладиться общением с дочкой. Они вместе гуляют, развлекаются, посещают концерты, спектакли, просто играют. В интернете актриса с удовольствием выкладывает снимки, видео совместных игр. Поклонники отмечают, что малышка удивительно похожа на маму, будет такой же красавицей. Мама отмечает у дочки независимый характер и неиссякаемую энергию.

В 2021 году у Лары появилась сестренка Лили Кои. Имя отца Мерьем не называет, но известно, что он ради семьи переехал из Америки в Германию. За малышкой актриса ухаживала сама, без няни. Ей охотно помогала старшая дочь, не проявляя ревности, а нежно и старательно оберегая сестренку.

Последние новости в СМИ о Мерьем Узерли появляются нечасто. Она наслаждается ролью матери, но собирается вернуться в кино. У нее есть договоренность с турецкой киностудией о съемках. Актрисе придется совмещать заботу о дочках и съемки, но поклонники талантливой красавицы надеются, что у нее все получится.

Интересные факты

В биографии Мерьем Узерли можно разыскать интересные факты:

Полное имя — Мерьем Сахра Узерли. Родители актрисы — мама Урсула, папа — Хуссейн Узерли. В школе Мерьем серьезно рассматривала перспективу стать врачом или полицейским. В театральный колледж Гамбурга Мерьем поступила в 16 лет. Она была самой молодой студенткой за всю историю существования заведения. Чтобы получить знаменитую роль Роксоланы, Мерьем пришлось покрасить волосы в рыжий цвет и поправиться на несколько килограммов. Мерьем призналась, что разбудить ее способно чувство голода, а завтрак у нее обязательно должен быть плотным. Это при том, что она упорно боролась с лишним весом после сериала «Великолепный век». У дочки Лары фамилия мамы — Узерли. Мерьем успешна в бизнесе. У нее собственная компания по производству косметики. Она хорошо разбирается в этой сфере, т. к. у нее есть опыт работы визажистом. У Мерьем Узерли есть сеть собственных кондитерских в Берлине. Мерьем Узерли работает актрисой и успешной моделью, представляя многие известные бренды. После длительного проживания в Турции Мерьем стала с особенной любовью подбирать себе туфли и с удовольствием их носить. Мерьем не любит шоппинг, не следит за модой. В одежде предпочитает удобство и комфорт. Книги Мерьем любит с детства. Подростком читала статьи по психологии, потом увлеклась документальными фильмами, биографическими произведениями. Кумиром считает Роми Шнайдер. Несмотря на наличие своей косметической компании, Мерьем спокойно относится к уходовым средствам. В ее арсенале лишь увлажняющие кремы и восстанавливающие маски для волос, которые она наносит один раз в неделю. Актриса гордится своей природной красотой, бережет ее первозданность.

Итоги

Не каждой актрисе удается проснуться знаменитой, хотя все об этом мечтают. Судьба Мерьем Узерли сделала такой подарок. Помогли ли ей турецкие корни, трудно сказать, ведь в ее облике мало что напоминает эту национальность. А вот упорство, целеустремленность, трудолюбие всегда приводили к успеху. Не случайно после сериала «Великолепный век» Мерьем стала востребована в Турции. Режиссеры рассмотрели ее положительные качества, а поклонникам понравилась красота, образ, харизматичность актрисы.