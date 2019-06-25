Новости о Бочкареве Александре Анатольевиче

Бочкарев Александр Анатольевич – одиозный политик, скоропостижно скончавшийся в больнице, куда его доставили после того, как самочувствие ухудшилось. Последние новости 2019 года не всегда были о нем однозначны, он обвинялся по нескольким статьям.

Жизненный путь

Бочкарев Александр Анатольевич – уроженец Богородского района Нижегородской области. Родился 10 января 1972 года.

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В 22-летнем возрасте он стал основателем компании «Саюс» с широким полем деятельности – от производства круп и майонезов до хлебопекарного дела и создания оптовых складов для хранения продукции. Спустя 5 лет, в 1999 году, получил почетное звание «Лучший предприниматель года». Об источниках финансирования и путях достижения благосостояния ни в одном источнике нет никаких упоминаний.

Известно, что успешный предприниматель получил 2 высших образования – оба факультета он закончил в Нижегородском Государственном университете им. Н. Лобачевского.

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При этом:

одна специальность – история;

вторая – юриспруденция.

В 2004 году Бочкарев закончил Волго-Вятскую академию государственной службы, по специальности гос. и муниципальное управление. В некоторых источниках его профессией указывается политическая деятельность, однако, известно, что в 20-летнем возрасте он был директором кафе, а в 21 год уже занимал пост коммерческого директора «Славянского купеческого дома».

В последующие годы был сначала директором фирмы, которая трансформировалась в компанию «Саюс», принеся ему пост генерального директора.

Семья

Последние новости упоминают о том, что Бочкарев не женат, но это не соответствует истине. Уже находясь в статусе подсудимого, он женился на Наталье Калининой, с которой несколько лет проживал в гражданском браке. Она родила ему 2 детей, сына и дочь и тоже занимает руководящий пост в принадлежащей Бочкареву компании.

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В ходе судебного разбирательства стало известно, что учредителем ООО была мать председателя фракции «Справедливой России» в Нижнем Новгороде, Нина Бочкарева. Законная жена, а ныне вдова покойного, немедленно потребовала прекращения уголовного дела о крупном мошенничестве, которое было возбуждено против ее супруга.

Остальные подробности личной жизни прочно скрыты от любопытствующих. Фото с женой и детьми найти достаточно сложно.

Политическая деятельность

Александр Анатольевич Бочкарев весьма успешно совмещал два поприща – коммерческое и депутатское. Последние новости упоминают об избрании в ГД РФ, в 2007 году, в городскую Нижегородскую Думу (с 2002 по 2016), Законодательное собрание той же области начиная с 2016 года.

На этом посту он обвинялся в мошенничестве однопартийцем, Дмитрием Дзепой, в получении денег в размере 5 миллионов рублей за пост депутата Городской Думы.

В 2019 году потерпевшему была прямо в сумке принесена часть суммы, без 400 тыс. и передана истцу по делу о мошенничестве. Пост депутата Дзепа так и не получил.

17 июня решался вопрос о прекращении уголовного дела по отношению к умершему. На заседании, в качестве законного представителя выступила вдова, но суд не прекратил рассмотрение, поскольку Дзепа требует проценты за использование его денег, в размере 1,2 млн руб. Очередное заседание состоится 1 июля 2019 г.

Что произошло

Последние новости о Бочкареве Александре Анатольевиче появились на страницах информационных порталов после его скоропостижной кончины 24 мая 2019 года в реанимации гематологического отделения Нижегородской областной больницы им. Н. А Семашко.

Официальная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии, поводом к развитию которой стал хронический лейкоз. Имя главы Нижегородского отделения политической партии «Справедливая Россия» и до этого не сходило со страниц интернет-порталов и печатных изданий, но поводом к этому были менее печальные последние новости.

О своем заболевании профессиональный политик и генеральный директор ГК «Саюс» старался не распространяться, хотя и проходил постоянное лечение. Поэтому известие о смерти было воспринято с недоверием.

После разъяснений онколога о неизлечимости лимфолейкоза, подтверждений супруги и объявления о похоронах 26 мая 2019 года стало ясно, что 47-летний Александр Анатольевич Бочкарев действительно умер.