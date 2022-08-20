Дмитрий Губерниев — биография, личная жизнь, карьера

Дмитрий Губерниев — известный российский телеведущий и спортивный комментатор. Биография мужчины настолько насыщенна, что привлекает внимание многих людей, интересующихся спортом.

Биография Дмитрия Губерниева

Родился будущий комментатор 6 октября 1974 года в небольшом городке Московской области Дрезне. Отец и мать мальчика были простыми рабочими, он — стекловар, она — фармацевт. Из-за проблем с алкоголем главы семейства семья распалась еще до рождения Дмитрия. Воспитанием будущего спортивного комментатора мать, Галина Дмитриевна, занималась в одиночку.

Уже с детства стало понятно, что мальчик добьется больших успехов в спорте и иных сферах деятельности. В младшем возрасте он был очень активным ребенком, любил привлекать внимание и много общаться. До 11 лет Дмитрий увлекался футболом и хоккеем. Его дебют в качестве комментатора состоялся уже в 7-летнем возрасте — друзья играли в настольный хоккей, а мальчик активно освещал происходящее на поле. После этого футбол во дворе часто сопровождался голосом Дмитрия.

С раннего детства врачи говорили, что будущий комментатор растет хилым мальчиком. Ему рекомендовали больше заниматься спортом. Для Дмитрия это стало настоящим вызовом. Он начал параллельно увлекаться несколькими видами:

футболом;

хоккеем;

катанием на лыжах;

академической греблей.

В последнюю секцию молодой человек пришел в возрасте 11 лет. На тот момент он уже стал успешным футбольным вратарем, позднее получив от ФК «Торпедо» приглашение пройти просмотр в команду. Но водная стихия была для Димы ближе.

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В академическую греблю молодой человек попал случайно. Вместе с мамой он стоял в очереди в магазин, где с ними познакомилась Людмила Балтрук, тренер базы «Водник». Женщина уговорила Дмитрия заниматься у нее. Постепенно мальчик достиг успехов в этом виде спорта, став:

чемпионом столицы;

неоднократным призером первенства страны;

мастером спорта.

Зимой Дмитрий продолжал тренироваться на лыжах, получив 1-й взрослый разряд.

Обучение молодой человек проходил во 2-й школе города Сходни. Поле окончания Дмитрий решил связать свою жизнь со спортом. Его выбор пал на Академию физической культуры. Парень выбрал тренерский факультет.

Планы на будущее были глобальные. В 1995 году молодой человек окончил обучение в Академии, выпустился с красным дипломом и сразу поставил новую цель — отправиться на Олимпиаду в Атланту. Однако мечтам не суждено было сбыться. Перед очередными соревнованиями у Дмитрия возникли проблемы со здоровьем. Из-за лопнувшей на ладони мозоли пришлось экстренно провести операцию. После о себе дали знать и другие травмы. Губерниев решил уйти из большого спорта.

Карьера Дмитрия Губерниева

Когда со спортивной карьерой пришлось распрощаться, Дмитрий вспомнил о другом увлечении. Но новый значимый период в биографии Губерниева начался не сразу. Перед большим экраном ему пришлось:

поработать тренером по фитнесу в спортклубе «Лужники»;

примерить роль охранника казино «Карусель»;

посетить множество конкурсов и отборов на радио/ТВ.

Дмитрий принимал участие в кастингах на «ТВ-6», «Радио России», «НТВ-Плюс» и других каналах, но попытки долго не имели успеха.

После очередного отказа будущий комментатор понял, что ему не хватает навыков телеведущего. Он принял решение отправиться на обучение в Академию медиаиндустрии. Его наставником стала Светлана Макарова. Профессор в области выступлений в эфире помогла молодому человеку правильно поставить речь и показала основные приемы ведения передач.

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Свое первое место работы на телевидении молодой человек получил в 1997 году. Благодаря упорству Дмитрий стал ведущим на «ТВЦ» — вел новости в области спорта в рамках популярной тогда программы «События». После карьера молодого человека пошла в гору:

на «ТВЦ» параллельно вел спортивный блок и работал комментатором;

в начале 2000-х стал соведущим телепередачи «Спортивный экспресс»;

на протяжении 6 лет, начиная с 1998 года, обозревал зарубежные спортивные события в рамках телеканала Eurosport;

позднее стал голосом проекта «Евроголы»;

в 2000 году попал на телеканал «Россия-1», где получил работу сразу в двух программах — «Вести» и «Доброе утро, Россия!»;

параллельно телекомментатор стал появляться на канале «Россия-2».

У него даже появилась своя передача под названием «Неделя спорта с Дмитрием Губерниевым».

Параллельно со своей передачей молодой человек продолжал обозревать события большого футбола в рамках других телевизионных передач. Позднее ведущий получил возможность комментировать биатлон.

В 2001 году состоялся дебют Губерниева в качестве комментатора лыжного спорта. Ему выпала честь сопровождать Кубок мира. Подготовке к важному событию Дмитрий уделил особое внимание:

изучал литературу по этому виду спорта;

консультировался со специалистами;

много времени проводил за беседами с Вадимом Мелиховым.

О Мелихове Дмитрий отзывался с большим теплом, называя его «биатлонным папой».

С 2003 года молодой человек стал проводить церемонии награждения в области спорта. В 2004 ему удалось стать комментатором Олимпийских игр — его голос сопровождал состязание по гребле. Спустя 2 года Губерниев в рамках ОИ обозревал женский биатлон.

С 2013 карьера телеведущего снова пошла в гору:

до 2015 года занимал должность главного редактора ВГТРК (телевизионные спортивные каналы);

в 2014 году комментировал трюк канатоходца Валленды;

в 2015 получил должность комментатора на «Матч ТВ» и авторскую телепередачу;

получил должность советника гендиректора «Россия-1».

Фотографии Дмитрия часто появлялись в новостях со скандальными заголовками о его грубых высказываниях.

Часто Губерниеву было сложно совладать с эмоциями. За свои громкие и грубоватые высказывания он был отстранен от работы руководством канала «Россия-2». Некоторые скандалы доходили до судебных разбирательств.

Спортивный обозреватель активно пробовал себя в творчестве — снимался в ситкомах и сериалах. Среди них можно выделить «Лед», «Счастливы вместе». В 2013 году предстал перед публикой в качестве певца, выпустив альбом. С 2014 начал появляться в роли ведущего в рамках развлекательных ток-шоу.

В 2020 году Дмитрий выпустил музыкальный альбом под названием «У микрофона», в который вошли 8 композиций.

С 2016 года Дмитрий принимал участие в политических мероприятиях. Ему довелось вести предвыборные митинги в поддержку главы государства, 1-й Всероссийский слет юнармейцев. Даже на таких серьезных событиях Губерниев смог «зажечь» аудиторию.

Личная жизнь Дмитрия Губерниева

О карьере и успехах в шоу-бизнесе мужчина рассказывает в интервью с большим удовольствием, но в его биографии мало информации о личной жизни. Известно, что сейчас Дмитрий в разводе. В 2000 году Губерниев женился на Ольге Богословской. Разница в возрасте между легкоатлеткой и телеведущим была 10 лет, однако молодых людей это не смутило.

В браке у чемпионки мира и телекомментатора родился сын, которого назвали Михаилом.

Однако долгими эти отношения назвать нельзя. Уже в 2005 году их брак распался. По словам Ольги, она устала в одиночку справляться с воспитанием детей (у женщины есть старший сын) и ухаживать за мужем. Позднее женщина снова вышла замуж, а Дмитрий больше не женился.

После развода Губерниев начал отношения с девушкой, которая была его первой любовью, Еленой Путинцевой. Поклонники считали их идеальной парой, надеясь, что красавица станет его женой. Спустя 3 года молодые люди расстались по неизвестным причинам.

Сейчас о личной жизни Губерниев предпочитает молчать. Эта часть биографии Дмитрия остается в тайне. В одном из последних интервью мужчина заявил, что его сердце не свободно, но в браке он не состоит и детей, кроме Михаила, у него нет.

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Дмитрий Губерниев сейчас

В настоящее время спортивный комментатор продолжает активно заниматься развитием карьеры, вести телепередачи и комментировать спортивные события. В биографии Губерниева также остается место для шоу-бизнеса и рекламных проектов. На личных страницах в социальных сетях мужчина продвигает различные товары и развлекательные ресурсы. Ранее он стал амбассадором букмекерской конторы «Фонбет».

В сети пользователи отзываются о Дмитрии, как о человеке, любящем привлекать внимание к своей персоне провокациями.

Как и любой медиаперсоне, Губерниеву нужно оставаться в центре внимания, поэтому в его биографии часто появляются скандалы. У него был громкий развод с женой. Позднее он достаточно в грубой форме высказывался на спортивные темы. Недавно телеведущий высказался против цензуры, но отметил, что творчество Моргенштерна ему не нравится, слушать его песни он не намерен.

Итоги

Спортивный обозреватель и скандальный телеведущий Дмитрий Губерниев не всегда был успешным и бойким, каким привыкли видеть его поклонники. С детства ему приходилось сталкиваться с различными трудностями. На пути к карьере успешного телеведущего мужчине пришлось отказаться от мечты принять участие в Олимпийских играх, обучиться новой профессии и на протяжении нескольких лет получать отказы на просмотрах. Несмотря на все препятствия, Дмитрию удалось достичь успеха не только в качестве комментатора, но и певца, и шоумена.