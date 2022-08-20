Демет Оздемир — личная жизнь, последние новости

Молодую актрису Демет Оздемир, у которой пока небольшая фильмография, турецкие и российские зрители знают хорошо по сериалу «Пташка ранняя». Несмотря на то, что ее профессиональная карьера только начинается, она сумела покорить аудиторию не только своими прекрасными внешними данными, но также харизмой, непосредственностью, доброжелательным и открытым характером.

Биография Демет Оздемир

Пока у молодой девушки творческая биография только начинается. Она родилась 26 февраля 1992 года в городе Измите, расположенном в северо-западной части Турции. На момент ее рождения в семье подрастало уже две детей, старший сын Волкан и дочка Дерья. Семья распалась, когда Демет исполнилось 8 лет. Дети остались с матерью и переехали вместе с ней в Стамбул. В турецкой столице девочку отдали в танцевальную школу.

В воспитании Демет Оздемир, детское фото которой представлено ниже, активное участие принимала старшая сестра Дерья. Она была кумиром для девочки и помогала матери зарабатывать деньги для младших детей. Дерья была успешной танцовщицей, которую даже приглашали выступать на телевидение. Демет во всем хотела быть похожей на нее.

Однако будущая звезда турецкого экрана не мечтала о карьере танцовщицы. Она даже во время одного из споров со старшей сестрой заявила, что ей не нравится эта слишком легкомысленная профессия.

Когда старшая сестра вышла замуж и ушла из семьи, Демет пришлось вместо нее помогать матери в финансовом плане. Поэтому девушке довелось начать зарабатывать с помощью танцев. Сначала она обратилась к менеджеру, с которым работала ее старшая сестра, но тот ей отказал в сотрудничестве. Тогда девушка решила сама найти доходную работу на сцене. Перед этим Демет Оздемир смогла сбросить 11 кг.

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После этого начинающая танцовщица смогла попасть в музыкальный коллектив известной турецкой певицы Бенгю. Затем ее танцевальная карьера продолжилась в группе поддержки престижного турецкого баскетбольного клуба «Анадола Эфес». Благодаря работе в танцевальной группе поддержки турецких баскетболистов девушка смогла попасть впервые на съемочную площадку. Ее пригласили сниматься в клипе известного турецкого певца Мустафы Сандала.

Дерья, старшая сестра актрисы: «Демет не очень хотела быть танцовщицей, так как наша мама желала, чтобы она стала адвокатом. Девочка хорошо училась, была смышленой, активной и очень разговорчивой. Однако, в конце концов, она поняла, что ее призвание — это сцена, и поступила в студию актерского мастерства турецкой актрисы Шахики Теканд».

Во время обучения девушке на протяжении двух лет приходилось зарабатывать съемками в клипах, рекламе и танцами, пока ей не предложили сыграть главную роль в сериале «Я открою тебе тайну».

С 20 лет и по сегодняшний день она участвует активно в рекламном бизнесе Турции, начав рекламировать турецкие авиалинии «Пегасус». Девушка является официальным лицом турецкой косметики «Гарньер Турки» и косметических средств по уходу за волосами Pantene.

С 2013 года Демет Оздемир стали снимать в фильмах. Первой ее картиной стал фантастический сериал «Я открою тебе тайну», который снимался для радиоканала «Фокс». В период с 2014 по 2016 гг. она участвовала в 4 крупных проектах.

С 2017 года девушка, по своему происхождению и внешнему виду олицетворяющая урожденную турчанку, является официальным лицом известного косметического бренда «Гарнье», а точнее, его турецкого отделения.

В 2018 г. актриса начинает работать в серьезном сериале «Мой дом», который вышел на экраны в 2019 г. Кроме этого фильма Демет Оздемир в 2022 г. снимается в рекламных роликах крупного косметологического производителя Pantene и активно занимается благотворительностью в рамках фонда «Losev».

Актриса пока не замужем и не имеет детей. Демет всего 30 лет, пока она не встретила свою судьбу, хотя о ее романах активно пишут в турецкой светской хронике.

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Карьера Демет Оздемир

Кинематографическая карьера молодой турецкой актрисы началась чуть менее 10 лет назад, в 2013 году. Молодой модели и танцовщице представители западного телеканала «Фокс» предложили сняться в фантастическом сериале в роли девушки с паранормальными способностями, умеющей управлять молниями и электричеством.

На следующий год молодую актрису пригласили сниматься в историческую драму «Курт Сеит и Александра», действие которой происходит в Турецкой империи начала ХХ века.

Затем в период с 2014 по 2016 гг. последовали фильмы различных жанров — от любовной мелодрамы до комедии:

«Держите слово»;

«Запах клубники»;

«Номер 309».

Однако широкую известность молодой турецкой танцовщице принесла ее главная роль в мелодраматическом сериале «Ранняя пташка», в котором актриса сыграла одну из главных ролей в 2019 г. Успех был такой, что создатели телевизионной картины решили снять продолжение, хотя изначально фильм планировалось показывать только год. Из-за высоких рейтингов руководство турецкого телевизионного канала, на котором транслировали сериал, заключило новые контракты с актерами на продолжение съемок.

Серил «Ранняя пташка» стал определенным этапом в карьере Демет Оздемир, в последнее время молодая актриса отказывается от несерьезных и эпизодических ролей, желая сосредотачиваться только на крупных и серьезных проектах, одним из которых стала телевизионная лента «Мой дом». В ней она играет главную героиню, весьма убедительно демонстрируя зрителю талант драматической актрисы.

Личная жизнь Демет Оздемир

О личной жизни 30-летней Демет Оздемир журналисты глянцевых изданий постоянно публикуют новости. Красивая, стройная и талантливая актриса, умеющая прекрасно двигаться на сцене, постоянно приковывает внимание огромного количества поклонников, среди которых немало и звезд турецкого шоу-бизнеса. Актрисе постоянно приписывают романы с ее известными партнерами по съемочной площадке, среди которых:

Яман Таджироглу;

Керем Бурсин;

Юсуф Чим;

Фуркан Палалы;

Сечкен Оздемир (ее однофамилец);

Джан Яман.

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В 2021 году появилась информация о романе актрисы с известным певцом Огузханом Кочем. Журналисты в прошлом году называли отношения одной из самых красивых турецких актрис и известного певца «романом года». Когда пара совместно появлялась в общественных местах, сразу же собиралась огромная толпа их поклонников. Для многих в Турции информация о том, что пара расстается, стала печальным событием.

Практически каждый роман Демет вызывал в турецкой прессе живое обсуждение. Не мудрено, что за олицетворением современной турецкой девушки пристально наблюдает вся страна, следящая не только за ее творческими успехами, но и за приватной жизнью. Огузхан Коч и Демет Оздемир познакомились летом 2020 года. Певец на 6 лет младше знаменитой красавицы. Его лирический репертуар и красивые ухаживания заставили актрису влюбиться в молодого и уже популярного турецкого исполнителя.

Пара совершила морское путешествие на Мальдивы и в Париж на яхте, а в Каппадокию отправилась на воздушном шаре. За молодыми людьми пристально наблюдала вся Турция, ожидающая завершения красивого романа роскошной свадьбой. Каково же было разочарование поклонников, когда они узнали, что молодой певец не хочет жениться на Демет Оздемир.

Журналисты светской хроники сообщали, ссылаясь на анонимные источники, что как только Демет заговорила о браке, Огузхан сразу же испарился. Как пишут сами журналисты, Огузхан Коч не дает никаких комментариев о своих отношениях с Демет и старается сразу же уйти из поля зрения журналистов, берущих у него интервью. Многие склонны считать, что молодой певец и не собирался жениться на известной актрисе, а просто хотел потешить свои амбиции и покорить сердце турецкой красавицы.

Небольшое количество пользователей в сети склонны считать все романы Демет Оздемир пиаром и постановками. Неудивительно, что многие ее женихи — это ее партнеры по съемочной площадке. Таким образом, наиболее известными средствами постановщики сериалов стараются поддерживать своих актеров в топовых новостных строчках, превращая в сериал и их реальную жизнь.

Последние новости о Демет Оздемир

Согласно последним новостям, в начале 2022 года увидела свет новая картина, в которой ведущую роль сыграла турецкая актриса, — романтическая комедия «Тактики любви». В ней Демет сыграла роль молодой блогерши, которая специализируется на любовных советах, оставаясь при этом одинокой.

Также стало известно, что актриса подписала новый крупный контракт с корпорацией Disney+ и будет играть вместе с Керемом Бурсином в новой ленте американского производителя «Между мной и миром». Информация об этом проекте по слухам вызвала раздор между Керемом и его девушкой Ханде Эрчел, которая, якобы приревновала своего жениха к известной турецкой красавице.

Более прагматичные эксперты и обозреватели продолжают настаивать на том, что такими близкими для понимания обычного обывателя пиар-ходами опытные рекламщики стараются привлечь внимание массового потребителя не только к новому проекту и его участникам, но также к известным личностям турецкого шоу-бизнеса.

Известная и молодая актриса Демет Оздемир является не только звездой турецких сериалов, но и идеальным воплощением современной турчанки. Она имеет идеальное турецкое происхождение и славится традиционной красотой.

Девушка, которая является официальным лицом турецкой косметической компании и одной из ведущих актрис Турции, пока сохраняет статус незамужней. У нее огромное количество поклонников, в том числе и среди известных и богатых людей. Но пока Демет не смогла найти своего избранника, который предложил бы ей руку и сердце, с которым она смогла бы создать крепкую семью.

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