Биография Алсу — личная жизнь, последние новости

Известная российская певица Алсу, биография которой поражает своими успехами, насыщенностью и при этом отсутствием скандалов, остается любимицей многих. Но далеко не все знакомы с тонкостями жизни любимой исполнительницы.

Биография Алсу

Алсу — известная российская певица, биография и карьера которой начались достаточно рано. Девочка родилась в 1983 году. По знаку зодиака она Рак, т. к. появилась на свет 27 июня. Ее родители — достаточно известные личности:

Отец Ралиф Сафин работал одним из управляющих вице-президентов «Лукойла». Позже, когда дочь немного повзрослела, он занялся политикой и был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Мать — Ращия Сафина, архитектор. Она в большей мере занималась семьей.

Родилась Алсу в Бугульме, по национальности — башкирская татарка. Она — не единственный ребенок в семье. У нее есть единокровный старший брат Руслан, который на 10 лет старше певицы, брат Марат 1977 года рождения. И еще младший брат Ренард, который родился в 1996 году.

В младшем возрасте Алсу училась хорошо, еще в 5 лет попросила у родителей приобрести ей фортепиано. Будучи совсем еще юным слушателем, она смогла понять красоту звучания музыки и решила во что бы то ни стало научиться играть на пианино. Родители поставили жесткое условие, что купят ей инструмент только в том случае, если она пообещает заниматься этим серьезно, а не бросит дело на полпути. И она продемонстрировала стойкость духа, начав посещать музыкальную школу.

Среднюю и старшую школу Алсу отучилась в престижном британском колледже MPW, продемонстрировав и здесь достаточные успехи. Но для дальнейшего обучения она выбрала Москву и ГИТИС, где стала студенткой курса Валентина Теплякова. Но, учитывая, что к этому моменту Алсу уже имела быстро развивающуюся музыкальную карьеру, посещать полноценно занятия на дневной форме она не смогла, поэтому актерскому мастерству обучалась по индивидуально разработанному плану.

Карьера Алсу

Карьера юной девушки началась достаточно рано. Еще в 1998 году, то есть когда Алсу было 15 лет, для нее были написаны два сингла, которые она с успехом исполнила, — «Зимний сон» и «Иногда». Успех был настолько оглушительным, что и сейчас эти две песни остаются ее визитными карточками. Певица нередко исполняет их на сольных или других концертах.

С этого момента узнаваемость Алсу резко пошла в гору. И уже в 1999 году, менее чем через год после выхода двух хитов, она выпустила первый собственный альбом. Вышел он под названием «Алсу», послужил отправной точкой в ее творческой биографии и отразился на личной жизни. Всего лишь за первые полгода с момента его выхода удалось реализовать более 700 000 копий. Одновременно с этим Алсу провела целый ряд сольных концертов, которые прошли в разных городах и регионах России. Альбом был настолько удачен, что пользовался популярностью вплоть до 2000 года.

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На пике популярности, в 2000 году Алсу лидировала среди претендентов от Российской Федерации на международный конкурс «Евровидение». И здесь ей сопутствовала удача: она заняла второе место, продемонстрировав яркость, неординарность и привлекая к себе внимание публики при помощи песни «Solo», которую молодая девушка исполняла хорошо знакомом для нее английском языке. Этот хит послужил отправной точкой для римейка альбома, который был назван «Alsou». Universal music Corporation организовала запись англоязычной версии первого альбома. Он продавался не только в России, но и в ряде европейских и азиатских государств, включая Австрию, Таиланд, Малайзию и Германию. Успех был настолько оглушительным, что альбом переиздавали дважды — в 2001 и 2002 годах, каждый раз дополняя бонусными треками.

Несмотря на юный возраст, внушительный успех певицы поспособствовал продолжению ее карьеры. В 2002 году она начала работу над вторым сольным альбомом, который вышел в свет под названием «19». Успех был не меньше, чем у предыдущего издания. Продажи составили более 800 000 экземпляров. Поддержка альбома была дополнена турне, которое охватывало не только разные регионы России, но также Украину, Грузию, Литву и ряд других стран постсоветского пространства.

Но с 2004 года стали возникать неожиданные пробуксовки в карьере молодой певицы. Один из ее хитов под названием «Always on my mind», который должен был выйти не только в России, но и в Великобритании, дал непредвиденный сбой. Несмотря на то что этот сингл несколько раз переносили в релизах на британских телерадиокомпаниях, он так и не вышел. В итоге выяснилась причина — компания Mercury отказалась от выпуска альбома «Inspired».

Возможно, эта неудача или другие проблемы заставили певицу несколько охладеть к музыкальной карьере. Она отдалилась от музыки — перестала выпускать собственные треки и вести сольные концерты, лишь изредка появляясь в новогодних концертах и на вручениях музыкальных премий.

Но любовь к музыке все-таки взяла вверх, и в 2008 году певица после 5-летнего перерыва выпустила еще один альбом, который получил название «Самое главное». А ее любовь к национальным мотивам и культуре заставили ее к началу 2009 года выпустить еще один диск, который получил национальное название «Туган Теел». Но они уже не получили той популярности, которая сопровождала певицу в самом начале ее карьеры. В 2009 году Алсу начала пробовать себя в несколько иных видах деятельности — вела песенный конкурс «Евровидение», снялась в фильме «Тайны дворцовых переворотов».

В 2010 году она начала усиленно трудиться на политическом и общественно-социальном поприще, поддерживала разные благотворительные проекты, включая вакцинационные программы от UNICEF.

Далее, возможно, под влиянием родных или из-за необходимости поддержать свое финансовое положение, а не только музыкальную карьеру и биографию, Алсу входит в долю владения банком «Местный кредит», где в качестве совладельцев присутствует и ее муж Ян Абрамов.

Одновременно с этим она еще пытается возродить свою музыкальную деятельность, записывая несколько детских колыбельных. Но критики практически единогласно сходятся во мнении, что реанимировать так удачно начавшуюся карьеру певице скорее всего не удастся.

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Далее клипы Алсу выходят все реже и реже. Один из новых вышел в 2013, а следующий — только в 2018 году. В этом же году прошел юбилейный концерт певицы в Казани, посвященный 35-летию Алсу и одновременно 20-летию ее творческой деятельности.

В 2001 году Алсу записала песню «You are my number one» с Энрике Иглесиас.

Личная жизнь и дети

Что касается личной жизни, здесь биография Алсу демонстрирует определенный баланс между узнаваемостью и желанием отстраниться от широкой публики. Обусловлено это в первую очередь ее воспитанием и мусульманской религией, в которой девочку воспитывали родители.

Как развивался ее роман с Яном Абрамовым, широкой публике неизвестно, но 18 марта 2006 года прошла церемония бракосочетания известной певицы с удачливым бизнесменом, который на 6 лет старше своей избранницы.

Свадьба прошла с размахом — ни одна из семей не поскупилась ни на подарки, ни на шикарнейшую церемонию. Молодые получили дорогостоящие и уникальные подарки, а медовый месяц провели на островах Фиджи. Сам Юрий Лужков вручал им свидетельство о браке.

И приблизительно через 6 месяцев после бракосочетания на свет у пары появилась первая дочь Сафина. Роды проходили в Лос-Анджелесе, в результате чего девочка по праву рождения получила одновременно и гражданство США. Через 2 года на свет появилась вторая дочь, которая получила оригинальное имя Микелла. И только через 8 лет у пары появился сын, которого назвали Рафаэль. Алсу постепенно отошла от яркого присутствия на сцене, посвящая себя все больше и больше поддержанию семейного очага.

Но, описывая Алсу и ее творческую биографию, невозможно отделить личную жизнь и детей, ведь и их затронул скандал, связанный со звездными родителями. Младшая дочь, которая в 2019 году участвовала в известном телевизионном шоу «Голос. Дети», была обвинена вместе с родителями в том, что распределение зрительских симпатий происходило с накруткой голосов. В скандале оказался замешан и Константин Эрнст, который на тот момент возглавлял телевизионную корпорацию. В результате после широкой огласки результаты конкурса были аннулированы. Вероятно, для того, чтобы хоть как-то нейтрализовать появившееся на репутации семьи Сафиных-Абрамовых негативное пятно, всех детей, участвовавших в финале, объявили победителями.

Стоит отметить, что ситуация отразилась и на самом шоу, статус которого несколько пошатнулся. Таким образом слепая родительская любовь смогла погубить творческую карьеру детей. Ведь с этого момента мало кто будет серьезно воспринимать их достижения, свершившиеся без участия родителей.

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Последние новости — Алсу

Что же касается последних новостей, связанных с певицей, они не приносят ее поклонникам ничего приятного. В 2020 году, во время пандемии, Алсу дала несколько онлайн-концертов, исполнив песни военных лет. Но и здесь посыпались преимущественно негативные отзывы. Одни подчеркивали, что певица поет под фонограмму, а другие обвинили ее в накрутке голосов. Тем более что выступала она вместе со своей дочерью Микеллой, которая уже была замешана в одном скандале.

Итоги

Что же касается оценки экспертов того, как Алсу распорядилась своей карьерой и биографией, — многие сходятся во мнении, что она не смогла реализовать изначальный творческий потенциал. Более того, непродуманные шаги певицы негативно повлияли на возможные успехи ее детей.

Поклонники помнят певицу только по прошлым заслугам, которые сопровождали ее в начале творческого пути. Но теперь Алсу занимается не только творчеством — она нашла себя в благотворительной деятельности.