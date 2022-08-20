Биография и личная жизнь Керема Бурсина

Турецкого актера Керема Бурсина и его творческую биографию знают не только у него на родине, но и в разных странах мира. Российские телезрители полюбили артиста после успешного проката сериалов «В ожидании солнца» и «Постучись в мою дверь». По мнению многих женщин разных стран мира, 35-летний Керем — самый красивый и харизматичный турецкий артист на сегодняшний день. Поклонники из разных стран мира с интересом наблюдают за каждым шагом Бурсина и особенно пристально — за приватной жизнью актера.

Биография Керема Бурсина

Хотя актер Керем Бурсин, биография и личная жизнь которого сегодня вызывает активный интерес читательниц глянцевых изданий в разных странах, родился в Турции, первую половину своей жизни он провел за рубежом, переезжая с семьей из страны в страну.

Родной город актера — Стамбул, где он родился 4 июня 1987 года. В то время Турция вела войны с Грецией и Израилем, внутри станы часто происходили террористические акты, а экономика была в кризисе. Его отец Ибрагим Памира, занимавшийся бизнесом, устроился работать в одну из глобальных корпораций. Его работа была связана с частыми разъездами, а семья, в которой, кроме Керема, росла еще и старшая дочь Мелис, во всем его поддерживала. Мама Чигдем Бурсин занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Семья переехала в другую страну, когда мальчику было всего 10 месяцев. Сменив за несколько лет работы в международной компании несколько стран на разных континентах, Ибрагим Памира обосновался с семьей в США, где Керем получил среднее и высшее образование.

Во время учебы мальчик увлекался музыкой, спортом и сценической деятельностью. Еще в школе он создал свою рок-группу, которая с успехом выступала в своем штате. После школы, решив стать актером, Керем Бурсин поступил не только на актерские курсы колледжа в Бостоне, но также на факультет маркетинга университета в Лос-Анджелесе, так как его отец считал, что для успешной биографии профессии актера будет недостаточно.

Старшая сестра Керема Мелис: «Керем, уже заканчивая школу, никогда не просил денег у родителей из принципиальных убеждений. А когда пошел учиться на актерские курсы и в университет на менеджера, у него просто не оставалось времени для отдыха — приходилось все время учиться и работать. Он перепробовал большое количество профессий: официанта, таксиста, продавца и даже работал няней».

Хотя у парня был актерский талант, привлекательная внешность и трудолюбие, он понимал, что карьеру киноартиста в США сделать не сможет. Снявшись в нескольких американских картинах в эпизодических ролях, он отправился в Турцию в 2012 году. На родине успех пришел к молодому артисту уже после съемок в дебютном молодежном сериале «В ожидании солнца». После этого на молодого актера посыпались предложения главных ролей в различных турецких сериалах. Признание зрителей получил сериал «Постучись в мою дверь», в котором Керем Бурсин сыграл главную роль, статьи о биографии и фото артиста стали в большом количестве появляться в российском глянце.

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Кроме актерской карьеры, Керем активно работал с крупными рекламодателями, рекламируя известные бренды:

Garanti BankasI;

H&M;

Nike;

Turkcell;

Mavi;

Bug и др.

В 2018 году артист посетил Россию в рамках рекламной компании пива Bug, приехав на открытие ЧМ по футболу. В 2020 году вышли первые серии сериала «Постучи в мою дверь», которые получили высокую зрительскую оценку не только в Турции, но и в зарубежных странах, в том числе и в России.

Сегодня молодой турецкий актер на пике своей карьеры. Пока он не женат, поэтому журналисты глянцевых изданий и его поклонницы с большим интересом следят не только за творческой карьерой артиста, но и за его личной жизнью.

Карьера Керема Бурсина

Кинокарьера Керема складывалась в США не просто, хотя учился он актерскому мастерству у таких корифеев, как Каролин Пикмани и Эрик Моррис. Эти педагоги стояли в начале звездной карьеры американских артистов Дж. Николсона и А. Шварценеггера.

Хотя молодому актеру нереально было занять место в первой обойме американской «фабрики грез», ему удалось попасть в приключенческий триллер режиссера Роджера Корми «Четверг», где он сыграл эпизодическую роль в 2006 году. После этого актеру пришлось посетить более 80 кастингов и прослушиваний, чтобы попасть в несколько фильмов на эпизодические роли.

Также артист играл в спектаклях в некоторых американских театрах, куда его приглашали благодаря его привлекательной внешности. Молодой турок с голливудской внешностью имел большой успех у женской зрительской аудитории.

В 2012 году молодой человек оказался на свадьбе у своего двоюродного брата, где его познакомили с продюсером Гайе Семкен. У нее было свое агентство, именно Гайе свела Керема с перспективным агентом. Уже в 2013 году молодого артиста пригласили в судьбоносный для него сериал «В ожидании солнца». Зрители с восторгом встретили его первую роль, после которой на артиста посыпались предложения как из рога изобилия. Молодежный сериал, снятый по мотивам малоизвестного японского триллера, вызвал фурор не только в Турции, но и в других странах. За несколько лет работы в Турции молодой турецкий актер Керем Бурсин смог построить успешную профессиональную биографию, пока личная жизнь молодого человека кардинально не изменилась. Он считается завидным женихом не только у себя в Турции, но и в зарубежных странах.

В 2014 году артист снялся в сериале «Шепни, если забуду» и в многосерийном фильме «Дело чести». Первый был представлен на международном кинофестивале и получил высокую оценку кинокритиков.

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После этих работ его заметили не только в кино, но и в мире большой рекламы. Известные бренды поспешили заключить контракты с молодым и перспективным артистом.

В 2015 году актер начал работать над главной ролью в сериале «За гранью тоски», но проект был закрыт. Взяв годичный отпуск, Керем отправился в путешествие, а в 2017 году появился на экране в роли боксера Али в сериале «Этот город пойдет за тобой». В 2018 году он снялся в боевике «Жизнь отдам» и в фантастическом фильме про вампиров «Безжизненные». В 2019 году артиста пригласили в комедийный сериал «Именно так».

В 2020 году вышли первые серии любовной мелодрамы «Постучи в мою дверь». За 7 лет работы у себя на родине Керем Бурсин смог сделать успешную творческую биографию и даже почти нашел себе жену. Известно, что артист ведет переговоры о съемках в российском сериале.

Личная жизнь Керема Бурсина

Журналистам актер Керем Бурсин охотнее рассказывает о своей профессиональной биографии, стараясь обходить вопросы, касающиеся его личной жизни. Известно, что у актера большая семья, в которой много двоюродных сестер и братьев, с которыми артист поддерживает тесные отношения. Его родители и сестра живут в США, куда артист часто приезжает в гости. Сестра — достаточно известный фотограф, у нее проходят персональные выставки в разных штатах.

Известно также, что Керем Бурсин любит собак, в его доме живет постоянно не менее двух животных. При этом артист пока не нашел свое личное счастье.

Есть мнение, что актер заводил романы со своими партнершами в кино, но сам он не распространяется о своей личной жизни, поэтому журналистам приходится пользоваться слухами. Доподлинно известно о нескольких романах турецкого красавца:

с Ягмур Танрисевсин, которая тоже снималась в фильме «В ожидании солнца»;

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с Серенай Сарыкая, с которой он познакомился во время рекламной компании джинсов Mavi;

с Ханде Эрчел, с которой он познакомился во время съемок сериала «Постучись в мою дверь».

Самые продолжительные отношения у артиста были с Серенай, их считали одной из самых красивых турецких пар. Молодые люди стали жить вместе, завели собаку и не скрывали своих взаимоотношений, публично появляясь вместе. Керем даже познакомил Серенай со своей семьей, приехав вместе с ней в США к родителям. Неожиданно для поклонников звездная пара разошлась в 2019 году. Сам Керем не комментирует разрыв, зато его друзья сказали журналистам, что девушка не готова была пожертвовать своей карьерой ради создания семьи.

На съемках фильма «Постучись в мою дверь» артист познакомился с актрисой Ханде Эрчел, игравшей главную роль. Вскоре стали появляться слухи о том, что у молодых людей отношения не только на экране, но и в жизни. Однако через год стала появляться информация о том, что пара рассталась. Никто из артистов не опровергал и не подтверждал информацию об их романе, появившуюся в прессе.

Многие поклонники Керема посчитали, что информация о его новом романе — пиар для раскрутки нового проекта. Как бы то ни было, Керем Бурсин пока остается в статусе холостяка.

Последние новости

Поклонники артиста внимательно отслеживают все последние новости из его жизни. В мае 2022 года в одном из интервью артист сказал, что он считает фермерство священным занятием и сам готов стать фермером, купив домик в Новой Зеландии. Насколько это соответствует ближайшим планам артиста, неизвестно. Также артист, снявшийся на фото со своей собакой, заявил, что свой день рождения в 2022 году он будет встречать в обществе питомца.

В начале лета стало известно, что артист собрался в путешествие. В начале июля он прибыл в Испанию. Делясь своими впечатлениями об этой стране, Бурсин заявил, что хотел бы приобрести здесь виллу. В одном испанском журнале опубликовали интервью с артистом, который говорил о своих планах покупки испанской недвижимости. Журналисты тут же предположили, что звезда турецкого кинематографа готов переехать в Мадрид, где он в последнее время много работает. Подтверждения этой информации от самого Керема не поступало.

Пока известно точно, что у Керема Бурсина много рабочих проектов не только в Турции, но и в других странах, среди которых и Россия. Пока артист находится в статусе холостяка. Он все свое время отдает работе.

Итоги

Керем Бурсин — один из ведущих турецких актеров, который смог стать популярным за максимально короткое время. Он родился в Стамбуле, но большую часть жизни провел в США, куда перевели по работе его отца. Керем считается одним из самых перспективных женихов в Турции, т. к. 35-летний артист пока не создал свою семью. Он успешно снимается в разных сериалах, фильмах и рекламе, ему одинаково хорошо удаются лирические и брутальные роли.