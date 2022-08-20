Биография и личная жизнь певицы Зары

Российская исполнительница Зара не только выступает на эстраде, но и ведет общественную деятельность. Певица занимается благотворительностью, организацией фольклорного фестиваля и представляет Россию в ООН, в ее творческой биографии много интересных проектов. Зара занимается бизнесом и дизайном. Одновременно с этим она записывает новые песни, и свободное время посвящает своим близким.

Детство и юность Зары

Настоящее имя исполнительницы Зарифа Мгоян. Она родилась 26 июля 1983 года в семье курдов, которые родом из Ленинакана и переехали в Ленинград. Кроме Зарифы в многодетной семье росли усыновленная двоюродная сестра Лиана и младший сын Роман. Отец певицы Паша Бимбашиевич защитил кандидатскую диссертацию, получив научное звание кандидата физико-математических наук и занимался разработкой новых механизмов в сфере машиностроения. Мама Нади Джамаловна была домохозяйкой.

В 1995 году музыкальный и вокальный талант Зары заметил композитор Олег Кваша, который предложил исполнить две своих песни. С этих песен началась творческая карьера певицы. Песни композитора «Именно сегодня» и «Сердце Джульетты» в ее исполнении прозвучали на центральных радиостанциях. Олеш Кваша продюсировал талантливую девочку, представив ее на всесоюзный конкурс «Утренняя звезда», в котором она стала финалисткой.

Затем она успешно выступила на международном детском конкурсе в Египте «Пусть смеются дети», получив Гран-при. В 16 лет талантливая певица выпустила свой первый сольный альбом.

После школы она поступила в Петербургскую академию театрального искусства. У девушки кроме музыкального таланта ярко проявилось и актерское дарование. Уже в студенческие годы она стала активно сниматься в кино.

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Карьера

Практически сразу после первого альбома вышел второй под названием «Зара», у певицы в творческой биографии начинается театральный период. Артистка успешно участвовала в различных спектаклях в Санкт-Петербурге:

«Идиот»;

«Небесные ласточки»;

«Голоса ушедшего века» и др.

Яркую молодую актрису режиссеры активно приглашали сниматься и в кино в нулевые годы в эпизодических ролях в картинах «По имени Барон…» и «Спецназ по-русски-2». Позднее талантливой актрисе стали предлагать крупные роли. Самыми известными картинами с участием Зарифы Мгоян стали:

«Пушкин. Последняя дуэль»;

«Белый песок»;

«Фаворский».

Настоящая известность пришла к ней на «Фабрике звезд-6», куда девушка попала в 2006 году. Благодаря тому, что все этапы конкурса показывали по телевизору, молодую певицу узнала вся страна. Певица заняла третье место и заключила контракт с композитором и продюсером Виктором Дробышем. После этого началась ее концертная деятельность. Зара стала активно гастролировать по стране. После успеха ее песни «Небо на двоих» в 2007 году, которая стала саундтреком, известную молодую исполнительницу стали активно приглашать на большие телевизионные шоу: «Две звезды» и «Достояние Республики».

Певица записала дуэты с известными певцами в 2016–2017 годах:

Александром Розенбаумом;

Стасом Михайловым;

Андреа Бочелли;

Мирей Матье.

Певицу наградили премией «Золотой граммофон», ее авторские дуэты попали в итоговый концерт «Песня года». Дуэт с Андреа Бочелли был отмечен специальной премией «Муз-ТВ». Со знаменитым тенором и композитором из Италии Зара выступала на концертах в Тоскане и Риме в Колизее.

В 2016 году певица получила звание заслуженной артистки РФ и успешно дала сольный концерт на самой главной российской площадке — в Кремлевском дворце.

Общественная деятельность и благотворительность

Зара является не только известной певицей, ее биография включает в себя и активную общественную деятельность. Она является официальным партнером ЮНЕСКО, проводит благотворительные концерты, является куратором этнического фестиваля «Музыка наших сердец». В 2016 году российская исполнительница получила почетное звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Во многом это было связано с тем, что свое творчество певица посвятила своему народу, курдам, которые живут разбросанными диаспорами в разных странах и борются за создание своего государства.

Артистка является главой фестиваля «Музыка наших сердец», на котором исполняют этно-музыку молодые исполнители из разных стран. Уже было проведено несколько фестивалей, на которые сама певица приглашает в качестве гостей известных исполнителей. Зрители каждый год собираются осенью в Москве, чтобы послушать песни, исполняемые на разных языках мира.

В 2019 году певица, которую многие считают армянкой, посетила музыкальный фестиваль «Жара», который проходил в Азербайджане на фоне очередного армяно-азербайджанского конфликта. Многие представители армянской диаспоры в России осудили Зару, а азербайджанский зритель принял ее очень тепло. Певица считает, что музыка должна служить миру и братству между народами. Во многом за такую ее позицию она является официальным представителем ЮНЕСКО и активно работает в статусе общественного деятеля в России и в разных странах мира.

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Личная жизнь

Не успев стать публичной персоной, певица Зара сразу же привлекла к себе внимание журналистов, которые активно стали писать не только про ее творческую биографию, но и про личную жизнь. Еще на «Фабрике звезд» девушка познакомилась с молодым банкиром Сергеем Матвиенко, единственным сыном главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Пройти мимо прессы такая «горячая» информация не смогла, и молодая певица с тех пор постоянно находится под пристальным вниманием обозревателей светской хроники.

С Сергеем Матвиенко у Зары был красивый роман. Молодой человек элегантно ухаживал за юной и хрупкой девушкой, с которой познакомился в 2004 году на закрытом показе мод. Молодую и красивую певицу с эффектной восточной внешностью со статусным молодым человеком лично познакомил Филькенштейн, организовавший ее гастроли. Заре было всего 19 лет.

Сначала на ухаживания молодого банкира, который являлся сыном сенатора, девушка не спешила отвечать, хотя он ей понравился сразу. Сергей был настойчив, он постоянно посещал все концерты молодой и малоизвестной певицы, дарил ей шикарные букеты, а через три месяца после знакомства сделал ей официальное предложение. Как призналась потом сама певица, это был первый мужчина в ее жизни. Воспитываясь в строгих восточных нравах, девушка к 19 годам даже ни разу не целовалась с мужчинами.

Свадьбу сыграли 26 июня 2004 года. Молодожены в Дворец бракосочетания прибыли на катере. Для проведения обряда венчания Зара даже приняла православие.

Однако красивый брак быстро закончился. Молодожены разошлись через полтора года. Причина развода так и осталась неизвестной для общественности. Зара очень сильно переживала разрыв с Матвиенко. По слухам, молодой муж считал, что, как все восточные женщины, Зарифа будет сидеть дома, оставив музыкальную и театральную карьеру, однако в планы молодой певицы это не входило.

Второй брак Зара заключила тоже с влиятельным чиновником из Департамента здравоохранения Сергеем Ивановым, певица решилась на второй брак в 2008 году, и когда в ее биографии появились своя семья, дети и муж, она старательно пыталась оградить своих близких от прессы.

Сергей Иванов был тайно влюблен в восточную красавицу и ради нее развелся со своей первой супругой, в браке с которой у него родились двое детей. Когда он просил руки у ее отца, Паша Бимбашиевич попросил его не ставить его дочери условие бросить сцену. Через два года семейной жизни, в 2010 году, певица родила первого сына Даниила. В 2012 году на свет появился второй сын Максим.

В 2016 году стало известно о том, что Зара развелась со своим вторым мужем. Супруги сохранили дружеские отношения ради своих общих детей. Через некоторое время появилась информация о том, что Сергей Иванов вернулся к своей первой жене, но не отказался от воспитания сыновей, родившихся в браке с Зарой.

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Несмотря на то, что Зара считает себя семейным человеком, который не выносит на общее обозрение свою частную жизнь, в прессе постоянно мелькают слухи о ее романах с государственными чиновниками, политиками и спортсменами. Ей приписывали отношения со следующими мужчинами сразу после того, как в СМИ появлялись общие фото:

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу;

нынешним главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким;

бойцом ММА Артемом Лобовым.

Боец ММА, член команды Конора МакГрегора, Артем Лобов: «Зара не просто красивая женщина, но и невероятно светлый и чистый человек. Каждый мужчина смотрит на нее с восхищением. Нас связывает с ней дружба и общая работа. Я был рад, когда она пригласила меня сняться в клипе на ее песню "Нравится"».

Итоги