Как сейчас себя чувствует Армен Джигарханян?

Здоровье Армена Борисовича Джигарханяна интересует огромное количество поклонников. Семейная драма, которая разыгралась в 2018 году между актером и его бывшей супругой Цымбалюк-Романовской пошатнула его здоровье. Последние новости об Армене Джигарханяне, о его здоровье на сегодня 2019 год не очень оптимистичные. Проблема заключается в том, что у артиста набор хронических заболеваний, которые не дают ему полностью восстановиться.

Новости за 2019 год

После скандала, который произошел между Виталиной Цымбалюк-Романовской и самим артистом, его незамедлительно госпитализировали в клинику, где он провел несколько месяцев. Сейчас, по словам официальных представителей Армен Борисович несколько раз в неделю проходит специальную терапию в одной из лучших московских клиник. Последние новости на сегодня о состоянии здоровья Армена Джигарханяна не смогут вас порадовать.

У него прогрессируют сразу несколько болезней:

сердечная недостаточность;

сахарный диабет;

повышенное давление.

За 2019 год ни одного фото Джигарханяна не появилось в официальных источниках, а это говорит только об серьезных ухудшениях.

Друг семьи Марк Рубинштейн, который очень часто видится Арменом Борисовичем, рассказал, что состояние здоровья стабильное, но на поправку актер не идет. Каких-то серьезных отклонений не наблюдается, так как за ним постоянно следят компетентные специалисты.

Никаких съемок или интервью актер не разрешает. Он сейчас не в том состоянии чтобы о чем-то рассуждать. Большую часть времени он проводит в окружении своих близких и друзей, они его окружили заботой и теплом. Также стоит отметить, что иногда актера можно увидеть на театральных постановках, которые он очень любит и даже несмотря на свое состояние, старается посещать.

Состояние здоровья

Пошатнувшееся здоровье известного артиста Армена Джигарханяна сегодня пытаются восстановить лучшие медики Москвы. Также актер несколько раз посещал зарубежные клиники, но все тщетно. Сейчас добиться желаемых успехов в восстановлении здоровья практически не представляется возможным.

По мнению медиков, основная проблема заключается в сахарном диабете, который постепенно разрушает итак пошатнувшийся организм.

Из неофициальных источников известно, что у Армена Борисовича также серьезные проблемы с сердцем. Это оказывает наибольшее влияние на его общее состояние. Он перенес несколько инфарктов, которые в значительной степени обострили хронические заболевания.

Восстановление идет, но очень медленно и любое нарушение или переживание, сводит все труды врачей к нулю. Поэтому в 2019 году Армен Борисович Джигарханян не идет на контакт и старается большую часть времени проводить дома.

Он беспокоится о своем здоровье и прилагает все усилия для того чтобы быстро восстановиться. Скорее всего, мы больше не увидим его в кино, так как физическое состояние не позволяет ему сниматься.