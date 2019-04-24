Виталина Цымбалюк призналась, что приходя в храм, ставит свечи за здоровье Джигарханяна
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Бывшая жена Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает давать интервью различным изданиям и писать трогательные посты в социальных сетях, где признается, что по-прежнему молится за здоровье своего экс-супруга и не может прийти в себя после выдвинутых им обвинений.
Одно из последних откровений пианистки совсем недавно было опубликовано известным новостным порталом "Дни. ру". В нём Виталина рассказала, что до сих пор переживает сильнейшее разочарование после того, как Армен Борисович обвинил ее в краже 80 миллионов рублей. "Когда я прочла его показания в деле против меня, стало страшно. Сплошной оговор и несуществующие факты." Девушка уверена - актёр вознамерился уничтожить ее. При этом Цымбалюк-Романовская продолжает настаивать, что никаких денег у мужа она не брала. А все ее усилия были направлены исключительно на заботу о пожилом супруге и на сохранение имиджа театра. Тем более, что и брать, по словам Виталины, у Джигарханяна было нечего. "На момент развода с Татьяной Власовой у него из имущества была только половина квартиры на Арбате. А доходы он тратил на содержание бывшей жены, которая живет в США и уже много лет не работает."
И всё-таки, несмотря на перенесенную обиду, пианистка уверяет, что желает Армену Борисовичу только всего хорошего и молится за его благополучие. Так буквально вчера девушка выложила трогательный пост в социальной сети Instagram, где под совместной фотографией Шаляпина и Джигарханяна, сделанной еще три года назад, написала, что она и Прохор всегда, приходя в храм, ставят свечи "за здравие" актера. Однако не все подписчики Цымбалюк-Романовской оценили ее высокие порывы. Девушку стали просить оставить пожилого человека в покое и перестать пиариться за его счёт. Другие же, напротив, назвали Виту мудрой женщиной, которая живет не помня зла.
Мы с Прохором желаем Армену Борисовичу здоровья и ставим свечи «за здравие» в храмах. Не смотря ни на что. Ну, а если когда-нибудь выйдет книга/обложка #мужчинывиталины - она будет выглядеть ТАК 👀🤦♀️ #моимужчины2016-2019 #добропобеждаетзло #архив #история #любитедругдруга ❤️
Помимо этого, всё в том же интервью "Дни. ру" Виталина заявила, что на похороны экс-супруга она приходить бы не стала: "Я простилась с Арменом Борисовичем ещё осенью 2017 года". Теперь же все ее мысли заняты исключительно отношениями с певцом Прохором Шаляпиным, и совсем недавно пара отметила свою первую годовщину. В ближайших планах у артистов рождение ребенка.
Краткая информация об Армене Джигарханяне
Имя: Армен Джигарханян
Отчество: Борисович
День рождения: 03.10.1935
Возраст: 83 года
Место рождения: Ереван, Армянская ССР
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: артист театра и кино, преподаватель
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина? 3
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Елизавета / 24.04.19 20:52Мне кажется даже ее отношения с Шаляпинум пиар. Они вместе, конечно, интересно смотрятся, но я не верю в их любовь.
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Нерв / 24.04.19 16:30Лицемерие кругом одно и сплошное! Что Виталина, что Прохор настолько фальшивые и отталкивающие, слов нет. И не стыдно ей выставлять после всего сделанного фото Джигарханяна?! Бессовестная! Обобрала старика до нитки и пиарится за счет него еще до кучи.
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Лика / 24.04.19 13:41И все-таки я уверена, что у Виталины этой рыльце в пушку. Если бы Армен Борисович был человеком без средств, никогда бы она за него не вышла. А так, пощипала, опозорила известного актера, а теперь свечи в храмах ставит. Да не ему она их ставит, а свои грешки замаливает. И Проша с ней. Сплошной отвратительный пиар! Когда уже эти двое оставят бедного Джигарханяна в покое?!