Виталина Цымбалюк призналась, что приходя в храм, ставит свечи за здоровье Джигарханяна

Бывшая жена Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает давать интервью различным изданиям и писать трогательные посты в социальных сетях, где признается, что по-прежнему молится за здоровье своего экс-супруга и не может прийти в себя после выдвинутых им обвинений.

Одно из последних откровений пианистки совсем недавно было опубликовано известным новостным порталом "Дни. ру". В нём Виталина рассказала, что до сих пор переживает сильнейшее разочарование после того, как Армен Борисович обвинил ее в краже 80 миллионов рублей. "Когда я прочла его показания в деле против меня, стало страшно. Сплошной оговор и несуществующие факты." Девушка уверена - актёр вознамерился уничтожить ее. При этом Цымбалюк-Романовская продолжает настаивать, что никаких денег у мужа она не брала. А все ее усилия были направлены исключительно на заботу о пожилом супруге и на сохранение имиджа театра. Тем более, что и брать, по словам Виталины, у Джигарханяна было нечего. "На момент развода с Татьяной Власовой у него из имущества была только половина квартиры на Арбате. А доходы он тратил на содержание бывшей жены, которая живет в США и уже много лет не работает."

И всё-таки, несмотря на перенесенную обиду, пианистка уверяет, что желает Армену Борисовичу только всего хорошего и молится за его благополучие. Так буквально вчера девушка выложила трогательный пост в социальной сети Instagram, где под совместной фотографией Шаляпина и Джигарханяна, сделанной еще три года назад, написала, что она и Прохор всегда, приходя в храм, ставят свечи "за здравие" актера. Однако не все подписчики Цымбалюк-Романовской оценили ее высокие порывы. Девушку стали просить оставить пожилого человека в покое и перестать пиариться за его счёт. Другие же, напротив, назвали Виту мудрой женщиной, которая живет не помня зла.

Помимо этого, всё в том же интервью "Дни. ру" Виталина заявила, что на похороны экс-супруга она приходить бы не стала: "Я простилась с Арменом Борисовичем ещё осенью 2017 года". Теперь же все ее мысли заняты исключительно отношениями с певцом Прохором Шаляпиным, и совсем недавно пара отметила свою первую годовщину. В ближайших планах у артистов рождение ребенка.