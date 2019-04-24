 
 
 

 
 
На главную
 
 

Виталина Цымбалюк призналась, что приходя в храм, ставит свечи за здоровье Джигарханяна


2 1

Бывшая жена Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает давать интервью различным изданиям и писать трогательные посты в социальных сетях, где признается, что по-прежнему молится за здоровье своего экс-супруга и не может прийти в себя после выдвинутых им обвинений.

Одно из последних откровений пианистки совсем недавно было опубликовано известным новостным порталом "Дни. ру".  В нём Виталина рассказала, что до сих пор переживает сильнейшее разочарование после того, как Армен Борисович обвинил ее в краже 80 миллионов рублей. "Когда я прочла его показания в деле против меня, стало страшно. Сплошной оговор и несуществующие факты."  Девушка уверена - актёр вознамерился уничтожить ее. При этом Цымбалюк-Романовская продолжает настаивать, что никаких денег у мужа она не брала. А все ее усилия были направлены исключительно на заботу о пожилом супруге и на сохранение имиджа театра. Тем более, что и брать, по словам Виталины, у Джигарханяна было нечего. "На момент развода с Татьяной Власовой у него из имущества была только половина квартиры на Арбате. А доходы он тратил на содержание бывшей жены, которая живет в США и уже много лет не работает."

И всё-таки, несмотря на перенесенную обиду, пианистка уверяет, что желает Армену Борисовичу только всего хорошего и молится за его благополучие. Так буквально вчера девушка выложила трогательный пост в социальной сети Instagram, где под совместной фотографией Шаляпина и Джигарханяна, сделанной еще три года назад, написала, что она и Прохор всегда, приходя в храм, ставят свечи "за здравие" актера.  Однако не все подписчики Цымбалюк-Романовской оценили ее высокие порывы. Девушку стали просить оставить пожилого человека в покое и перестать пиариться за его счёт.  Другие же, напротив, назвали Виту мудрой женщиной, которая живет не помня зла.

Помимо этого, всё в том же интервью "Дни. ру" Виталина заявила, что на похороны экс-супруга она приходить бы не стала: "Я простилась с Арменом Борисовичем ещё осенью 2017 года". Теперь же все ее мысли заняты исключительно отношениями с певцом Прохором Шаляпиным, и совсем недавно пара отметила свою первую годовщину. В ближайших планах у артистов рождение ребенка.

Краткая информация об Армене Джигарханяне

Имя: Армен Джигарханян

Отчество: Борисович

День рождения: 03.10.1935

Возраст: 83 года

Место рождения: Ереван, Армянская ССР

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: артист театра и кино, преподаватель

Смотреть фотографии с Арменом Джигарханяном

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 2 Нравится 24.04.2019 Теги: Армен Джигарханян

А вам нравится пара Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина? 3  

Оставить комментарий
  • Елизавета / 24.04.19 20:52
    -
    0
    +
    Мне кажется даже ее отношения с Шаляпинум пиар. Они вместе, конечно, интересно смотрятся, но я не верю в их любовь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Нерв / 24.04.19 16:30
    -
    0
    +
    Лицемерие кругом одно и сплошное! Что Виталина, что Прохор настолько фальшивые и отталкивающие, слов нет. И не стыдно ей выставлять после всего сделанного фото Джигарханяна?! Бессовестная! Обобрала старика до нитки и пиарится за счет него еще до кучи.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лика / 24.04.19 13:41
    -
    0
    +
    И все-таки я уверена, что у Виталины этой рыльце в пушку. Если бы Армен Борисович был человеком без средств, никогда бы она за него не вышла. А так, пощипала, опозорила известного актера, а теперь свечи в храмах ставит. Да не ему она их ставит, а свои грешки замаливает. И Проша с ней. Сплошной отвратительный пиар! Когда уже эти двое оставят бедного Джигарханяна в покое?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору