Биография певицы Валерии — личная жизнь, дети

Путь к славе никогда не бывает простым и легким — это правило подтверждает непростая биография Валерии. Певица пережила немало сложностей и даже бед, прежде чем смогла добиться признания публики и личного женского счастья. При этом женщина, у которой было трое детей, никогда не опускала рук и стойко преодолевала все неудачи и препятствия.

Биография певицы Валерии

Мало кто знает, что настоящее имя известной певицы — Алла Перфилова. Она родилась 17 апреля 1968 в Аткарске Саратовской области, в семье известных преподавателей музыки. С раннего детства девочка пела, хотя никогда не мечтала стать певицей. Сначала она хотела стать балериной, а в старших классах решила пойти по стопам своих родителей и учить детей музыке.

В школе она была отличницей, проявляя больше склонности к точным наукам. Единственным предметом, по которому у нее были не очень высокие оценки, стала физкультура. Привыкшая с раннего детства ответственно подходить к учебе, девочка взяла себя в руки и даже записалась в секции по волейболу и лыжам, чтобы подтянуть оценки по этому предмету и закончить школу с золотой медалью.

В 1985 году Алла поступила в московское музыкальное училище им. Гнесиных с первого раза. Ее педагогами по вокалу стали такие корифеи советской эстрады, как Иосиф Давыдович Кобзон и Гелена Великанова. В 1990, закончив обучение, она поступила в филармонию Саратова, став солисткой музыкального ансамбля «Импульс».

Выступать молодая певица стала еще в 1988 году, когда дебютировала в телевизионной программе «Шире круг». Ей пришлось сменить свое настоящее имя на псевдоним Валерия: сделать успешную карьеру с именем Алла в то время молодая певица не имела никаких шансов. После этого ее биография и личная жизнь кардинально поменялись в лучшую сторону.

В конце обучения в Гнесинском училище она познакомилась с Александром Шульгиным, который искал русскую вокалистку для продвижения на западном музыкальном рынке. После начала работы с ним в творческой биографии и личной жизни певицы Валерии начинается новый период.

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С начала 90-х певица с новым продюсером и мужем Александром Шульгиным активно записывала музыкальные альбомы и снимала клипы на свои песни в Европе. Ее тепло встречали и в России, она успешно выступала на популярных музыкальных российских и зарубежных конкурсах:

«Шире круг»;

«Утренняя звезда»;

«Братиславская лира»;

«Юрмала-92».

В 1995 году певица завоевала первую премию на всероссийском музыкальном конкурсе «Песня года». В 2000 она объявила об уходе из шоу-бизнеса из-за личных проблем — в это время она разводилась со своим вторым мужем А. Шульгиным.

В 2003 певица начала сотрудничать с новым продюсером Иосифом Пригожиным и заключила контракт с компанией «Нокс Мьюзик». В это время она записала свой 8-й альбом с самыми популярными песнями «Часики» и «Была любовь». В 2007 году Валерия ушла на западный музыкальный рынок, где успешно делала студийные записи.

В России певица также активно работала, представляя сольные проекты и сотрудничая с такими популярными исполнителями, как Николай Басков и Стас Пьеха. Кроме сольной карьеры, Валерия занималась литературной, политической и общественной деятельностью, написала несколько книг на основе своего личного дневника, по которым были сняты документальные фильмы о ее личной жизни и творчестве.

В 2012 году певица стала доверенным лицом В. В. Путина. Она осудила провокацию «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя, выступала в поддержку Сергея Собянина на выборах мэра в Москве, была инициатором запрета пропаганды ЛГБТ среди детей.

Сегодня в биографии Валерии наступил новый этап — она активно участвует в телевизионных шоу, ее фото регулярно появляются в светских журналах. Певица с недавнего времени ведет свой канал на YouTube, где берет интервью у известных людей на актуальные темы.

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Личная жизнь, дети Валерии

В личной жизни Валерии не все было гладко. Красивая и талантливая певица три раза была замужем. Первым ее мужем был руководитель музыкального коллектива Саратова Леонид Ярошевский. Девушка вышла за него замуж сразу, как только ей исполнилось 18 лет.

В 1989 году она, учась на последнем курсе, познакомилась с Александром Шульгиным, который предложил ей сделать сольную карьеру. Алла развелась с первым мужем, т. к. у нее начался роман с продюсером, от которого она вскоре родила дочку Аню. В 1992 году Александр сделал певице, которую к тому времени поклонники в России уже знали под именем Валерия, предложение. Пара официально оформила отношения, а в 1994 году у них родился второй ребенок — сын Артемий. В 1998 Валерия в третий раз стала мамой, родив от Шульгина младшего сына Арсения. Заботы материнства не мешали певице успешно записывать студийные альбомы, снимать клипы, участвовать в музыкальных конкурсах и гастролировать.

Внешне жизнь певицы казалась успешной, никто даже не подозревал, насколько непросто приходится многодетной маме и известной исполнительнице в ее семейной жизни. У Александра Шульгина был вспыльчивый характер, он считал, что только ему принадлежит созданный исполнительский бренд «Валерия». Продюсер не только контролировал свою жену в финансовом плане, забирая себе большую часть ее гонорара, но даже прибегал к домашнему насилию. Валерия любила мужа и думала, что он может исправиться. Для этого она даже предложила супругу обвенчаться, но когда во время венчания произошел грандиозный скандал, она не выдержала и ушла от мужа вместе с детьми.

В 2000 году певица вернулась к родителям в Аткарск и объявила, что уходит на время из шоу-бизнеса. После двух лет творческой паузы и судебных разбирательств со вторым бывшим супругом она получила официальный развод.

В 2003 году певица официально заключила контракт с Иосифом Пригожиным, который начал за ней ухаживать. В 2004 пара официально оформила свои отношения. С тех пор певица и продюсер практически не расставались. Их семья считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Несмотря на то, что у пары нет общих детей, супруги считают себя многодетной семьей — Иосиф принял детей Валерии как своих родных. У самого Пригожина в двух предыдущих браках тоже трое детей: сын и дочь от первого брака с Еленой Пригожиной, и одна дочка от гражданского брака с Лейлой Фаттаховой.

В 2014 году появилась информация о том, что у певицы был выкидыш. Супруги давно хотели общего ребенка, и его потеря стала для них тяжелым ударом. Многие считали, что после этого пара разведется.

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова: «Союз Валерии и Иосифа кармический. Они не могут развестись, их встреча была предрешена свыше. Поэтому у них крепкая семья, несмотря на разницу в возрасте».

Карьера певицы Валерии

Валерия, имея природные вокальные данные и профессиональное музыкальное образование, не сразу смогла пробиться на вершину отечественной эстрады. В 1987 году жюри в Юрмале ее просто не заметило, однако это не сломило молодую исполнительницу, которая несколько лет после завершения учебы в Гнесинке работала в Саратовской филармонии.

Благодаря отличной школе вокала и своему трудолюбию, певица смогла начать свою творческую биографию за рубежом, где Валерия вместе со своим продюсером и мужем записала несколько успешных альбомов. Даже после того, как родились дети, она продолжала активно заниматься вокалом, записывая свои лучшие музыкальные композиции.

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Работа с продюсером и композитором Александром Шульгиным стала для нее отличным профессиональным стартом. Певица записала в 90-е альбомы, песни из которых практически сразу попали в верхние строчки отечественных музыкальных чартов. За время существования этого творческого союза Валерия записала 7 успешных англоязычных и русскоязычных альбомов, многие песни из которых стали хитами:

«Глаза цвета неба»;

«Самолет»;

«Метелица»;

«Рига-Москва».

В 2001 году певица объявила об уходе из шоу-бизнеса по причине судебного разбирательства с А. Шульгиным, которому принадлежали все авторские права на записанные альбомы. В 2003 она расторгла контракт в судебном порядке и начала работать с новым продюсером Иосифом Пригожиным, официально возвращаясь на сцену. В конце этого года певица получила премию «Муз-ТВ» за новый альбом «Страна любви».

За несколько лет работы с новым продюсером Валерия смогла завоевать 4 премии «Золотой Граммофон» и премию «MTV RMA». В 2005 получила звание заслуженной артистки РФ, а в рейтинге «Форбс» среди российских деятелей культуры и спорта по размеру гонораров заняла 9 место.

Под руководством И. Пригожина Валерия выпустила несколько новых успешных альбомов, стала официальным лицом известных российских брендов, запустила свои линии ароматов и ювелирных украшений. Она успешно гастролировала по всей стране и за ее пределами, а с 2007 по 2014 работала за рубежом, прекратив временно гастрольную и концертную деятельность в России.

Певица записала новый альбом «Out of Control» в 2008 году вместе с Дэвидом Ричардсом, который работал с легендарной группой «Queen», сотрудничала с зарубежными музыкантами Рэем Сент-Джоном, Шанталь Кревязук, Франческой Эшлиманн и Джорджем де Анджелисом.

В 2009 году именно Валерия представляла Россию на музыкальной выставке Midem в Каннах, исполнив легендарную песню Эдит Пиаф «Padam», после чего гастролировала по Великобритании и выступала в Москве с группой «SIMPLY RED».

В 2013 певице присвоили звание Народной артистки России, 2015 ее признали лучшей исполнительницей десятилетия на российской эстраде по версии «МузТВ».

Артистка выступала с юбилейными концертами на крупнейших площадках России, регулярно появлялась в жюри на самых престижных музыкальных конкурсах.

Певица Валерия — новости

В 2020 году сын певицы Арсений женился, а в 2021 она впервые стала бабушкой. Об этой важной новости певица и ее муж Иосиф Пригожин рассказали в программе «Вечерний Ургант». В 2021 Валерия попробовала себя в роли ведущей на телевизионном шоу «Добрый день» канала ТВ-3, а в начале 2022 снова появилась в жюри популярного шоу «Маска».

Валерия сегодня находится на пике славы. Она продолжает студийные записи новых песен, снимает клипы на свои музыкальные композиции, успешно осваивает профессию телеведущей и новую для себя роль бабушки.

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