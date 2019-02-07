Алена Рапунцель родила первенца

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Фанаты телепроекта «Дом-2» давно следят за участниками шоу и изменениями в жизни каждого из них. Одним из нашумевших вопросов стал, родила или нет Алена Рапунцель, которая была на последних сроках беременности.

Согласно последним новостям, Алена Рапунцель и Илья Яббаров стали родителями, девушка родила сына.

О том, когда родила участница телепроекта, стало известно 7 февраля в 13:00 по публикации на личной странице инстаграма новоиспеченной мамы. Она поблагодарила Бога за рождение малыша.

Где и когда родила Рапунцель

Алена Рапунцель родила своего первого ребенка в национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии академика В.И. Королева, где ее наблюдали опытные врачи.

Во время родов не было каких-либо осложнений, и девушка родила малыша сама. Схватки продолжались на протяжении трех часов, после чего у известной пары на свет появился наследник.

Алена Рапунцель родила ребенка ростом 56 сантиметров и весом в четыре килограмма. Это настоящее счастье для семьи, ведь они стали родителями богатыря.

Фанаты увидели фото бирки в инстаграме Алены, которое она выложила после рождения сына.

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Несмотря на отличное состояние мамы и ребенка, отец семейства очень сильно волновался. Он уверен, что его переживания были намного серьезнее, чем у Алены. Яббаров очень часто звонил матери своей избранницы, чтобы узнать, родила ли она, и о ее общем самочувствии. Теперь он очень хочет увидеть своего ребенка и крепко обнять его.

Илья наполнен радостными эмоциями и безумно счастлив от появления на свет своего малыша. Единственное, что на данный момент он сказал: «Это мой сын и я никогда не откажусь от него. Мне бы хотелось, чтобы мы стали хорошими родителями».

Имя малыша

В настоящее время нет информации об имени ребенка. Возможно, Алена сделает так же, как ее сестра Ольга, рассказавшая о своей дочери только после возвращения на съемки «Дом-2» и окончания декретного отпуска.

После рождения малыша мама отдыхает, а за ребенком наблюдают квалифицированные специалисты. Илья не присутствовал во время родов, так как находится в настоящее время на съемках проекта на Сейшелах. Когда выпишут малыша, Яббарова также не будет с новоиспеченной матерью, Алена отказывается пока видеться с ним и хочет, чтобы тот продолжал участвовать в «Дом-2».

Когда Рапунцель рожала, все это время с ней находилась ее мать Татьяна Владимировна, которая очень сильно поддерживала за дочь.

В настоящее время она все еще с ней, и когда увидела своего внука, расчувствовалась и расплакалась. Татьяна прокомментировала свое счастье: «Такой малыш, он такая лапочка, такой ровненький, четкий».

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Стоит отметить, что, согласно прогнозированию докторов, ребенок должен быть родиться в конце января либо в начале февраля. Но малыш немного сдвинул сроки и появился на свет на несколько дней позже. Как говорят специалисты, у женщин, которые вынашивают мальчиков, могут начаться схватки на 42 неделе, и это считается нормальным явлением.

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На основании таких заявлений, Алена без особых опасений поехала в роддом и находилась там под тщательным наблюдением докторов до самих родов.

Все прошло успешно, и 7 февраля, мальчик порадовал маму своим появлением.