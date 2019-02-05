Александр Головин и Светлана Белогурова - последние новости

Не так давно личная жизнь Александра Головина была никому неизвестна. Но по последним новостям 2019 года выяснилось, что у молодого мужчины родилась внебрачная дочь Оливия. Светлана Белогурова специально выступила в программе «Пусть говорят», чтобы провести тест ДНК и доказать отцовство российского актера.

Начало бурного романа

Встреча Светланы и Александра Головина произошла в Ялте, летом 2017 года. Головин получил одну из главных ролей в комедийном проекте «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», а Белогурова работала гримером на съемочной площадке.

Девушка призналась, что молодой актер первый проявил к ней знаки внимания, а она не смогла устоять против его обаяния. Их отношения развивались очень быстро, хотя длились не больше двух недель.

Когда Света узнала, что ждет ребенка, сразу же сообщила об этом Александру. Гример надеялась, что актер обрадуется и сделает ей предложение, но чуда, как говориться, не произошло.

Белогурову возмутило такое положение вещей, так как Головин обещал, что они точно поженятся, и будут вместе растить своего ребенка. Возможно, именно несдержанно обещание заставило гримера обратиться за помощью на телевиденье.

Что же происходило дальше

Главным гостем выпуска «Пусть говорят» за 9 января 2019 года стала Светлана Белогурова. Девушка рассказала на всю страну, что отец ее ребенка – известный российский актер Александр Головин. Она хочет, чтобы отец принимал участие в жизни ребенка и помогал ему правильно развиваться.

Изначально гример хотела разрешить ситуацию мирно, но поскольку личные разговоры и просьбы не помогли, ей придется добиваться признания отцовства через суд.

Светлана поделилась, что после смерти бабушки ей приходится очень тяжело в финансовом плане. А ведь хочется твердо стоять на ногах и обеспечивать маленькую дочь.

К тому же, Головин в самом начале обещал поддерживать их маленькую семью и радовался своему новому статусу. Но в скором времени все изменилось и актер начал требовать сделать аборт. Но возраст у Белогуровой уже не тот (29 лет), чтобы так рисковать и не хочется убивать жизнь внутри себя.

Студия разделилась на два лагеря. Они поддерживали бедную девушку, которая осталась совсем одна в сложной ситуации. Также пришли гости, поддержавшие Александра Головина.

И вот какие аргументы приводились в студии, чтобы оправдать поведение артиста:

Саша помогал Светлане деньгами, когда та только забеременела. Но со временем девушка начала сильно давить на него, не хотела ничего знать и видеть кроме заветного конверта (это мнение Кирилла Емельянова); Свете не нужно было спешить выставлять Александра в негативном свете. Она не добьется понимания и поддержки со стороны артиста, пока будет делать его во всем виноватым (эти слова прозвучали от Владимира Стеклова); Головин еще ребенок, не нужно смотреть на его паспортный возраст. Ему хочется развлекаться и быть в центре внимания. Да и вообще, в первую очередь девушка должна думать о последствиях и о «защите» (так думает актриса Галина Стаханова). Денис Косяков, хоть и не смог приехать на программу, записал видеосообщение для Александра Головина. Мужчина уверял, что быть отцом здорово и самое время его коллеге задуматься о создании семьи. На фото со Светланой Белогуровой Саша такой счастливый – так почему бы не попробовать построить все заново.

Это еще не конец истории

Одного выпуска «Пусть говорят» оказалось мало, чтобы раскрыть все стороны сложившейся ситуации. Следующий эфир состоялся 22 января 2019 года и за это время выяснились интересные детали.

Оказалось, что на протяжении нескольких месяцев с квартирой Светлане Белогуровой помогала Настасья Самбурская. Актриса не только поделилась с бывшей девушкой Головина своей квартирой, но периодически выплачивала ей по 30 000 руб.

Но звезда выгнала из дома непутевую девушку с ребенком после того, как та обратилась за помощью на телевиденье и подала в суд на Александра Головина. Ведь единственное условие в их «договоре» - не выставлять эту историю на всеобщее обозрение.

Известная журналистка Катя Гордон уверена, что именно через Настасью предполагаемый отец Оливии пытался подкупить Светлану и заставить ее помалкивать. Мужчина не хотел, чтобы его репутация была испорчена и отношения с девушками не оказались под угрозой.

Гости студии на этот раз больше поддерживали Александра и хотели, чтобы Белогурова постаралась смириться с ситуацией и не усложняла себе жизнь.

Самое главное – у ее ребенка есть все необходимое для счастья. Ведь иногда лучше жить в неполной семье, чем с отцом, который не желает иметь ничего общего с девушкой, которую когда-то пригласил на свидание.

Последние новости сообщают, что Александр Головин и Светлана Белогурова не поддерживают связь. Не похоже, чтобы они еще могли создать счастливую пару и вместе воспитывать маленькую Оливию.