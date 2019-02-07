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Виктория Лопырева родила сына известному миллионеру

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В 35 лет счастливой мамой стала Виктория Лопырева, которая родила сына в США в ночь на 7 февраля. Пока поклонники в ожидании подробностей и фото с роддома, желтая пресса до сих пор обсуждает от кого же все-таки знаменитость родила первенца.

Кто отец ребенка

Первый сын Виктории Лопыревой появился на свет в элитной клинике Майами, где она и находилась в последние дни перед родами. 

Официальные издания сообщают, что она родила сына от Игоря Булатова. Опровергая нападки хейтеров в том, что она разбила семью Булатова (зятя Самвела Карапетяна, экс-директора генеральной компании «Ташир-Капитал»), она заверила, что отношения в его семье и до ее появления уже прекратились. 

Булатов пожертвовал ради модели должностью и семьей, в которой есть двое детей. 

Первенец ли?

Виктория Лопырева часто акцентировала, что ожидает своего первенца. Скандальный портал «Обалдела» опубликовал свою версию происходящего. По мнению анонимных источников, родившийся ребенок Лопыревой – не первенец. У известной модели уже есть ребенок от Рустама Тарико, который является владельцем холдинга «Русский стандарт». 

Особенных сведений на эту тему нет, а догадки основаны на фотографиях 7-8-летней давности, где можно воочию увидеть значительный набор веса у всегда тщательно следящей за собой модели. Известные порталы утверждают, что первый малыш воспитывается у родственников, а отец второго – вовсе не Игорь Булатов, а Самвел Карапетян.

Официальное состояние Карапетяна оценивают, примерно в 2,8 млрд долларов. У него есть группа компаний, отели и гостиницы, торговые центры. Такая информация вызвала некоторые сомнения у официальных источников, потому что известно, что с женой и дочерью Самвела Лопыреву связывают дружеские отношения. К тому же Виктория является частой посетительницей салона красоты, принадлежащего жене предполагаемого любовника.

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Сама она заверила своих поклонников, что дружеских отношений с Карапетянами никогда не поддерживала. 

По словам Виктории, с Игорем Булатовым она просто отдалась нахлынувшему чувству, в котором сильно нуждалась после разрыва с Басковым.

О происходящем негативно отзываются и другие знаменитости. Ольга Бузова высказалась в довольно резком тоне об уводе из семьи отца двоих детей. Не менее категоричен был и Андрей Малахов, отменивший подписку на Инстаграм Лопыревой. 

Некоторые сайты разместили сообщения, что еще несколько известных личностей гламурной тусовки выразило недовольство и последовало их примеру.

Однако Виктория Лопырева сейчас вряд ли хочет погружаться в грязные сплетни, ведь она теперь счастливая мама сыночка. Поклонники поздравляют ее с рождением первенца и ожидают его фотографий в Инстаграме.

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07.02.2019
Теги: виктория лопырева родила фото

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  • Белла / 07.02.19 12:44
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    Говорят, когда-то она увела у Рудковской Саркисова – владельца страховой компании. Только если отец ребенка Самвел, он никогда не разведется со своей женой – у армян это не принято. Может, она просто рассчитывает, что своего ребенка он без средств не оставит.
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  • Яна / 07.02.19 12:43
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    0
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    Ну, они люди творческие, им все можно. Нужен драйв и адреналин для вдохновения. А если денежки есть, то можно и в Майами для родов съездить. Вот интересно, если про первого ребенка – правда, она его тоже в Америке рожала?
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  • Slava / 07.02.19 12:42
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    0
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    Каждый раз, натыкаясь на такие сообщения, хочется принять душ и хорошенько вымыться. Почему в так называемых гламурных кругах так редко встречаются сообщения о счастливых браках, нормальных взаимоотношениях. Только и слышно – развелись, подали в суд, делят детей.
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