Александр Головин - скандальная личная жизнь

Российский актер Александр Головин, пользующийся большой популярностью у молодых девушек, попал недавно с эпицентр скандала, в котором его обвиняли в том, что он не хочет признавать своего ребенка. После этого случая интерес к актеру и его личной жизни в одночасье вырос. Молодые поклонницы его таланта разделились на два непримиримых лагеря, обсуждая поступок Александра и законность притязаний Светланы Белогуровой.

Детство и юношеские годы

Александр Головин, российский актер, карьера которого началась еще в конце девяностых годов прошлого века, родился 13 января 1989 года в чехословацком городе Брно, где в военном западном округе летчиком служил его отец. Мать Саши была домохозяйкой, воспитывавшей двух детей. Кроме Александра в семье еще была младшая дочка Евгения.

После вывода советских войск из Восточной Европы отец обосновался в Москве, где открыл свое небольшое дело – хозяйственный магазин. Ничто в его биографии не предвещало, что Александр станет востребованным артистом.

С миром шоу-бизнеса будущая звезда фильмов «Елки», столкнулся совершенно случайно. Мать решила определить дочку в школу при модельном агентстве Славы Зайцева. Саша попросил взять его с собой на просмотр. На кастинге оба ребенка понравились педагогам, и Сашу с Женей записали в школу моделей. Там он встретился с актером театра «Современник» – Александром Белкиным, который работал в модельном агентстве преподавателем. Он сразу разглядел в Саше талант и стал с ним усиленно заниматься. На этом кинематографическое образование Александра Головина закончилось.

Он, пожалуй, на сегодняшний день является чуть ли не единственным молодым успешным актером, который не имеет ни кинематографического, ни театрального образования.

Первые роли и работы

Александр Головин, успешный актер, к личной жизни которого приковано сегодня внимание многих девушек. Свою первую роль он сыграл в клипе, снятом для Найка Борзова в 10 лет. В 12 лет его пригласили на маленькую роль в киноленте «Бледнолицый лжец», которую снимал Виталий Москаленко. В этом проекте мальчик работал со следующими легендами:

Сергеем Безруковым;

Анной Самохиной;

Екатериной Гусевой.

После этой небольшой работы привлекательного блондина с широко распахнутыми глазами пригласили на главную роль в кино на главную роль в фильме «Повелитель луж».

Именно эта лента стала стартовой для Александра, создав для него эффектный и востребованный образ молодого курсанта. После нее последовали работы молодого актера в знаменитых отечественных сериалах для подрастающего поколения на патриотическую тематику:

«Кадеты»;

«Кадетство»;

«Кремлевские курсанты».

Кроме этого Саша активно снимался в знаменитом детском киножурнале «Ералаш» и в знаменитом российском мюзикле «Норд-Ост». В театр мальчик пришел сам и попросил его прослушать.

Именно он стал первым исполнителем роли Саши Григорьева, сыграв его в детстве. И это при том, что Александр Головин никогда не занимался вокалом специально. С тех пор востребованный актер, личная жизнь которого в 2019 году интересует многих девушек, успел не только сняться во многих кинолентах и телесериалах, но также выступил в роли телеведущего.

Именно он вел в 2004 году детский кинофестиваль «Кинотаврик» и юбилейный вечер киножурнала «Ералаш».

Звездная жизнь

Девушки смогли впервые увидеть созданный талантливым парнишкой образ молодого кадета Михаила Оболенского в патриотическом юношеском сериале «Кадеты». Герой 15-летнего Александра Головина уже тогда смог покорить сердца миллионов девчонок по всей стране.

После этого молодой актер, в личной жизни которого очень долго для его настоящей девушки на самом деле просто не было места из-за большой загруженности различными проектами. При этом он стал невероятно популярен у женской половины подросткового населения.

Режиссеры поймали тренд и сняли еще два масштабных телевизионных сериала именно под амплуа Головина: «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». В первом проекте он сыграл Максима Макарова, а во втором, который затем был продолжен в сериале про кремлевских курсантов. Военно-патриотическая тематика помогла Головину не только стать востребованным молодым актером, но и невероятно популярным у женской аудитории артистом.

С тех пор его личная жизнь постоянно находилась под пристальным вниманием женской части молодой зрительской аудитории. Съемки велись в настоящем суворовском училище в Твери.

Сам Саша говорил, что эта роль стала для него самого чем-то вроде второго варианта его настоящей жизни. Ведь при сохранении СССР мальчик, рожденный в семье советского офицера авиации, просто обязан был бы продолжить семейную традицию, пойдя по стопам своего отца.

Возможно, именно из-за этого так легко давался Александру образ молодого неунывающего кадета, обладающего сокрушительным обаянием.

Александр стал лицом молодого офицера на российском экране, которого охотно приглашали в проекты патриотической тематики. Но он решил сломать стереотипы положительного амплуа молодого героя и снялся в довольно неоднозначном фильме «Сволочи», поставленном по реальным событиям. Фильм был снят по автобиографической книге Владимира Кунина. В нем несколько неадекватно подавались события Великой Отечественной войны: якобы советское командование использовало подростков-сирот в качестве обреченных смертников, гибель которых никого не будет тревожить.

Документальное расследование после выхода фильма в прокат показало, что в СССР не использовались органами военной разведки и НКВД подростки в качестве диверсантов. Это была в чистом виде практика немецких оккупационных войск, которые готовили из беспризорников и сирот из детских домов, оказавшихся на оккупированной территории, диверсантов для ведения подрывной деятельности на советской территории. Сам Головин позднее, уже после разразившегося скандала, привлекшего даже внимание ФСБ, говорил, что сценарий и сама антисоветская направленность фильма ему не понравилась.

Его привлекала возможность самостоятельно сняться в трюковых сценах, для которых пришлось проходить специальную подготовку. Невзирая на отрицательную оценку идеологической антисоветской подоплеки фильма «Сволочи», критики положительно оценили работу Головина над ролью Кота.

После скандала Александр начинает отходить от патриотической тематики и пробует себя в комедийном жанре. Его удачные работы в знаменитых «Елках», «Папиных дочках», «В спорте только женщины», «Женщины против мужчин».

Также Александр активно участвует в различных телевизионных проектах. Так, в шоу-программе «Танцы со звездами» он работал в паре с Ксенией Бородиной.

Кроме работы в кино и на телевидении, Головин служит в Независимом театре. Он признается, что работа в кино ему ближе, так как кажется более простой. На съемочной площадке, считает артист, можно расслабиться между кадрами, а в театре все время приходится находиться в напряжении. Тем не менее, и на театральной сцене артист уже смог создать более двух десятков образов.

Личная жизнь артиста

До недавнего времени поклонники артиста не стремились увидеть фото его жены и детей, так точно было известно, что 30 –летний актер холост. В свободное от съемок и театральных репетиций время Александр тратил на экстремальное вождение и футбол. Головин считается большим любителем скоростной езды на автомобиле и заядлым болельщиком «Спартака».

Сам артист, уже достигнув взрослого состояния, свое холостое положение любит объяснять излишней влюбчивостью. Ему приписывали романтические отношения с актрисой Дарьей Мельниковой, фото с которой облетело многие журналы и сайты, посвященные артистам, Лерой Козловой, Асей Аксеновой, Галиной Безрук.

До недавнего времени вся эта информация была из области слухов. Скандал разразился после того, как гример Светлана Белогурова сообщила прессе, что воспитывает дочь Головина, которую он не хочет признавать. Она сказала, что как только артист узнал о том, что она ждет от него ребенка, сразу порвал с ней все отношения.

Это заявление было сделано в конце 2018 года. Оно повергло в шок родных, близких и поклонниц Головина. Многих удивляет то, что Белогурова попыталась сделать на этом скандал, стремясь получить как можно больше денег на содержание своего ребенка.