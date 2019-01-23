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Самбурская выгнала из своей квартиры бывшую девушку Головина


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Бывшая возлюбленная актера Александра Головина - Светлана Белогурова вновь пришла на передачу "Пусть говорят". Девушка рассказала, что после выхода первого выпуска с ее участием, она осталась без крыши над головой и средств к существованию.

Ещё в самом начале января, когда вся страна узнала, что Александр Головин стал отцом, Светлана даже не могла предположить, чем обернется для неё решение пойти на телевидение. На тот момент она жила в квартире коллеги Александра - Настасьи Самбурской. И актриса, помимо предоставления крыши над головой, еще и содержала Свету с малышкой материально. Однако, Настей было выдвинуто одно условие - никакой публичной огласки. И едва Светлана нарушила это условие, как Самбурская потребовала от неё покинуть квартиру. Причём сделала это в привычной для себя форме, выставляя насмешливые ролики в Instagram.

Следует отметить, что многие в студии не поняли желания Светланы находиться в Москве с грудным ребёнком на руках, не имея средств к существованию и крыши над головой. Девушке дали совет отправиться к своей семье в Краснодар и именно там ждать решения суда. Что же касается Александра Головина, то он по-прежнему никак не комментирует свое нежелание признавать дочь. Однако, со слов Бориса Грачевского, актёр уже согласен на то, чтобы сдать ДНК-тест. Впрочем, как заметили юристы, даже если Головин будет продолжать упорствовать в своем молчании, суд всё равно с высокой вероятностью признает его отцовство и обяжет выплачивать Оливии алименты.

А вот звездный адвокат Белогуровой Екатерина Гордон и вовсе предположила, что те 30 тысяч, что Самбурская давала Светлане, пока та жила в ее квартире, на самом деле были от Александра. По мнению юриста, Головин через Настасью пытался сдержать свою бывшую возлюбленную, чтобы она не предала ситуацию огласке.  

Давняя же знакомая Головина Надежда Лысенко немного пролила свет и на другую сторону конфликта. Так, она заявила, что Александр отказался от Светланы лишь после того, как та начала его шантажировать. Причем делала это Белогурова на протяжении полугода.


0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2019 Теги: Анастасия Самбурская

А как вы считаете, права ли была Светлана, сделав ситуацию публичной? 3  

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  • kfs / 23.01.19 17:05
    -
    0
    +
    Даа, ну Головин и влип! На самом деле, лучше бы всё молча сделал (признал ребенка, платил алименты) и не лилось бы на него сейчас столько всего.
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  • Тата / 23.01.19 17:04
    -
    6
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    Вот насколько мне никогда не нравилась Самбурская, но в этой ситуации я как-то больше на её стороне. Тем более, у неё на страничке есть пост со скрином сообщения, где она поздравляет Головина с рождением дочери и призывает его к порядочности. Так что Света тут тоже не белая и пушистая, а во всём ищет себе выгоду.
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  • Александра Питер / 23.01.19 16:56
    -
    7
    +
    Однозначно неправа! Я смотрела обе передачи, и один из экспертов в студии сказал этой Свете абсолютно правильно - к 28 годам у неё явно был ни один мужчина, но ни от кого она не беременела. Зато от Головина сразу получился залет. Естественно, девочка рассчитывала что-нибудь с этого, да получить. В идеале - брак. В крайнем случае щедрое содержание. А когда поняла, что ей не светит ни то, ни другое, то просто воспользовалась запасным планом и пошла на ТВ по ток-шоу, как сейчас делают многие.
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