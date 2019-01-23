Самбурская выгнала из своей квартиры бывшую девушку Головина

Бывшая возлюбленная актера Александра Головина - Светлана Белогурова вновь пришла на передачу "Пусть говорят". Девушка рассказала, что после выхода первого выпуска с ее участием, она осталась без крыши над головой и средств к существованию.

Ещё в самом начале января, когда вся страна узнала, что Александр Головин стал отцом, Светлана даже не могла предположить, чем обернется для неё решение пойти на телевидение. На тот момент она жила в квартире коллеги Александра - Настасьи Самбурской. И актриса, помимо предоставления крыши над головой, еще и содержала Свету с малышкой материально. Однако, Настей было выдвинуто одно условие - никакой публичной огласки. И едва Светлана нарушила это условие, как Самбурская потребовала от неё покинуть квартиру. Причём сделала это в привычной для себя форме, выставляя насмешливые ролики в Instagram.

Следует отметить, что многие в студии не поняли желания Светланы находиться в Москве с грудным ребёнком на руках, не имея средств к существованию и крыши над головой. Девушке дали совет отправиться к своей семье в Краснодар и именно там ждать решения суда. Что же касается Александра Головина, то он по-прежнему никак не комментирует свое нежелание признавать дочь. Однако, со слов Бориса Грачевского, актёр уже согласен на то, чтобы сдать ДНК-тест. Впрочем, как заметили юристы, даже если Головин будет продолжать упорствовать в своем молчании, суд всё равно с высокой вероятностью признает его отцовство и обяжет выплачивать Оливии алименты.

А вот звездный адвокат Белогуровой Екатерина Гордон и вовсе предположила, что те 30 тысяч, что Самбурская давала Светлане, пока та жила в ее квартире, на самом деле были от Александра. По мнению юриста, Головин через Настасью пытался сдержать свою бывшую возлюбленную, чтобы она не предала ситуацию огласке.

Давняя же знакомая Головина Надежда Лысенко немного пролила свет и на другую сторону конфликта. Так, она заявила, что Александр отказался от Светланы лишь после того, как та начала его шантажировать. Причем делала это Белогурова на протяжении полугода.