Запах отпуска: Лучшие ароматы для лета-2017

Долгожданное лето не спеша вступает в свои права. Безусловно, это самый яркий сезон года, когда каждая девушка стремится создать особенно эффектный образ.

Жаркие пляжи, море, долгие прогулки, яркая зелень — все это требует особенного настроения, к которому совершенно необходим соответствующий аромат.

Какие духи идеально подойдут для лета, расскажет наш автор Анна Сизоненко.

Амбра, пряности, мускус и древесные ноты в парфюмах, несомненно, создают соблазнительный образ, согревают свою носительницу и окутывают вуалью таинственности, однако эти ароматы лучше отложить до зимы, так как жаркая погода существенно усиливает их громкость.

Носить сладкие и тяжелые восточные духи в теплый период — это все равно что прийти на пляж в шикарном норковом манто: жарко и неуместно. То, что пленит роскошью в холода, может показаться невыносимо удушливым летом, причем как вам, так и окружающим.

Для жары гораздо лучше подходят свежие и невесомые композиции, которые, поверьте, могут быть не менее яркими и красивыми.

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Насыщенные и густые духи летом уместно наносить только в вечернее время.

1. Florabellio Diptyque

Невероятный и запоминающийся аромат, переносящий вас в экзотические страны. Этот парфюм очень свежий и легкий, но при этом он отличается незаурядной и интригующей композицией.

Верхние ноты: акватические ноты, морская соль и фенхель.

Ноты сердца: яблоневый цвет и османтус.

Ноты базы: обжаренный кофе и кунжут.

Аромат романтического приключения на берегу моря. Океанический бриз, сочные фрукты, омытые росой, и бодрящие ноты утреннего кофе, принесенного в постель соблазнительным вчера еще незнакомцем — все это вы услышите, вдохнув аромат Florabellio. Пусть вас не испугает его сложное раскрытие в верхних нотах, дайте ему получше «усесться» на вашей коже, и тогда вы оцените всю его пронзительную красоту.

2. Un Jardin Sur Le Toit

Безупречный вкус — к этому определению стремятся все кутюрье и парфюмеры. Это непоколебимая репутация в мире моды, которую очень непросто заслужить. Жан-Клод Эллена, ныне ведущий парфюмер модного дома Hermes, — общепризнанный обладатель безупречного носа… простите, вкуса. Несколько лет назад он создал парфюмерную коллекцию Jardin ("Сад" — пер. с фр.), в которую вошли четыре свежих летних аромата, олицетворяющих экзотические сады мира.

Стоит уделить особое внимание самому солнечному, на мой взгляд, экземпляру коллекции — Un Jardin Sur Le Toit («Сад на крыше»).

Композиция аромата включает ноты травы, красного яблока, груши, розы, магнолии и розмарина.

Сам Эллена назвал этот парфюм «забавный сад удовольствия, которое заставляет нас любить жизнь». Un Jardin Sur Le Toit — это очень атмосферный аромат. Вы полюбите его освежающую расслабленность, напоминающую прохладный яблочный лимонад в знойный полдень. Легкая травяная горчинка придает парфюмерной композиции законченность, а цветочные ноты — светскую утонченность, которую так ценят почитатели дома Hermes.

Чем жарче погода, тем ярче звучит аккорд розы.

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3. Earl Grey & Cucumber

Ничто так прекрасно не звучит летом, как чайные ноты…и если от вечной классики Green Tea от Elizabeth Arden вы уже порядком устали, но чайку все же хочется, советую вам обратить внимание на аромат Earl Grey & Cucumber от Jo Malone.

Верхние ноты: жасмин, бергамот, красное яблоко и водные ноты.

Ноты сердца: ангелика и огурец.

Ноты базы: мускус, кедр из Вирджинии, пчелиный воск и ваниль.

Это аромат бодрости и прохлады. Если вышеуказанные парфюмы переносили нас на берега и сады на крышах, то этот подарит ассоциации с очаровательным коттеджем вдали от городской суеты.

Свежесть прогулки по тенистому саду, убаюкивающее покачивание гамака под ветками жасмина, холодный чай с бергамотом, приправленный ложечкой меда…разбудите меня поцелуем…

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4. Demeter

Кому малоновские цены на чай и прочие колониальные товары кажутся бессовестными, советую обратить внимание на чайную коллекцию Demeter. В любом корнере марки вам предложат зеленый, Эрл Грей, пряный и два вида белых чаев, которые можно неплохо и по-хулигански смешивать. Хоть эти ароматы и уступают в стойкости Jo Malone, но чайные ноты в них звучат замечательно.

5. Eau de Campagne

Находясь в асфальтовых джунглях, так хочется ощутить мелодию лесных запахов... Почувствовать особенное волшебство таинственного леса можно с Eau de Campagne от Sisley.

Композиция аромата включает ноты: бергамот, слива, пачули, мускус, гальбанум, базилик, жасмин, дубовый мох, ветивер, ландыш, лист томата, герань и лимон.

Это зеленая свежесть летнего леса, где можно потеряться в опьяняющей магии ароматов цветов и трав. Вы не устанете слушать эту композицию и разбирать ее на ноты.

6. Mojave Ghost

Продолжая наше ароматное путешествие по жарким местам, нельзя не посетить знойные пустыни… Вот уж где солнце правит балом: вы ощущаете его как вечного спутника в прогулке по раскаленным дюнам, вы даже видите край его тени… забудетесь… заговорите с ним, но, обернувшись, не обнаружите никого, кроме палящих лучей и легкого аромата…Именно такое ощущение дарит Mojave Ghost («Призрак пустыни») от Byredo.

Верхние ноты: амбретта и саподилла.

Ноты сердца: фиалка, сандал и магнолия.

Ноты базы: серая амбра и белый кедр.

Аромат одновременно сухой и влажный, насыщенный и невесомый. Многие отмечают, что громкость его звучания меняется в течение дня, затихнув в полдень, он может вновь окутать вас под вечер. Ощущение мистики гарантированно.

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Парфюм — это всегда эмоции. Правильный летний парфюм будет ассоциироваться с солнечными воспоминаниями о вашем отпуске. Благодаря этому даже в темные зимние вечера вы сможете вернуться в лето.