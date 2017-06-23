Ресницы? Длинные! Естественно.

Роковые ресницы

Любой выход в свет, будь то свидание или день рождения подруги, всегда является заманчивой перспективой для любой женщины. Хочется показать себя во всей красе: надеть «то самое» платье, сделать голливудскую укладку и потрясающе модный макияж! Здесь не обойдётся без длинных, тёмных, густых ресниц, которые будут отбрасывать красивые тени на лицо и на один вечер сделают глаза большими и загадочными. Разумеется, ресницы могут быть накладными и нарочито огромными и кукольными, мы же не будем отказывать себе в такой вечер в маленьком баловстве.

Накладочка…

При всей привлекательности таких вечерних образов, вы не можете эксплуатировать его каждый день. Тем более что современная мода диктует возврат к естественности – при случае (а случай наступает каждый раз, когда вы смотритесь в зеркало!) не забывая нашёптывать, что натуральные ресницы просто обязаны быть длинными и густыми. Ведь их природная функция – не только украшать свою владелицу, но и защищать глаза от попадания в них пыли, капель дождя и тому подобных неприятных мелочей.

Загадать желание

Делая ваш облик привлекательным, ресницы, в то же время, ежедневно «работают» на пределе возможностей. Расположенные по краю века сальные железы поставляют некоторое количество секрета, предохраняющего их от пересыхания и ломкости. Но в современных экологических условиях этого бывает явно недостаточно – и в ход идут народные средства: например, старая-добрая касторка. Конечно, нужно обладать особым складом ума, чтобы сделать ставку на такие ультра натуральные средства: ритуал достаточно долгий (намазав ресницы маслом, нужно долго сидеть с закрытыми глазами) и обманчиво дешёвый - Красота требует жертв – но не всегда их компенсирует…

В поисках потерянного

Попробовать нарастить ресницы в салоне? Поначалу обворожительные, такие ресницы довольно скоро выпадают, увлекая за собой и ваши собственные реснички… И тогда вы решаете: пусть и короткие, главное – свои! Разве что цвет пусть будет потемнее… Салонное окрашивание может ненадолго придать ресницам красивый тёмный оттенок. Но, к сожалению, краска, даже самая качественная, наносит определённый ущерб их корням.

Ресницы в рост

Если хочется быть красивой ежедневно, стоит присмотреться к бустерам – средствам для роста ресниц. Внимательно изучайте состав: за основу рецепта большинство производителей берут гормон простагландин, который обеспечивает ресницам быстрый рост. А побочные эффекты от этого гормона, изначально использовавшегося для лечения глаукомы, далеко не самые безобидные: может темнеть кожа и даже радужная оболочка глаза, снижаться внутриглазное давление. Сосудистая сеточка на веках после применения подобного коктейля – также не редкость.

Лучше отдать предпочтение качественному ухаживающему средству, которое предлагает вам не только прекрасный результат, но и безопасность. Стоит положиться на рекомендации дерматологов и офтальмологов (особенно если вы носите контактные линзы). Сыворотка Eyelash Booster* от немецкого бренда косметики Pharmatheiss cosmetics** не содержит гормонов. Она эффективна за счет качественных ингредиентов: гиалуроновой кислоты, кофеина и пантенола. Состав рассчитан на то, чтобы продлить жизненный цикл ресниц, подарив им новую длину, сохраняя ее на протяжении всего пользования.

Ресницы X: сверхспособности

Преимущества естественного ухода с Eyelash Booster видны уже при первом применении***: сыворотка сразу впитывается, не заставляя вас тратить драгоценное время на процедуру. Недели через полторы, соблюдая ежевечерний ритуал нанесения средства на очищенную от макияжа обезжиренную линию роста ресниц, вы с удовольствием заметите: ресницы уплотнились, на них лучше ложится ваша привычная тушь. А подождав ещё немного, обнаружите, что ваши ресницы и в самом деле могут быть длиннее и гуще! А кончики ресниц поменяют цвет – со светлого на более тёмный. Главное – не бросать начатое: позвольте ухаживающим процедурам с Eyelash Booster войти в привычку. Даже если не претендовать на лавры обладателя самых длинных в мире, 47-миллиметровых, ресниц – роскошное обрамление вашим прекрасным глазам не помешает!

* Айлэш Бустер

** Фарма Тайсс косметикс

***Исследование «Дерматологическая экспертиза клинико-дерматологических применений с измерением длины ресниц» в лаборатории Dermatest GmbH в 2016 году.



Публикуется на правах рекламы

