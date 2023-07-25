Белый маникюр 2023 года и модные тенденции с фото

Модные тенденции 2023 года порадуют девушек легким и нежным дизайном в мире нейл-арта. В список трендов вошел белый маникюр. Такое оформление ноготков пользуется спросом уже много лет. С новинками можно ознакомиться на фото ниже.

Модные тенденции белого маникюра на каждый сезон

Нейл-индустрия с каждым днем растет и развивается, модные тенденции меняются каждый сезон. Но одно остается вечным — белый маникюр. Это настоящая любовь всех модниц мира. Такой дизайн смотрится великолепно как в однотонном выполнении, так и в сочетании с элементами декора.

Весенний сезон 2023 года представлен в пастельных тонах и нежных рисунках. Здесь будет актуален маникюр с бабочками, цветочками и веточками. Милые и застенчивые девушки могут выбрать ромашки, кокетливые модницы — пионы, а деловые женщины — розы. Также в моде васильки, тюльпаны, хризантемы и лютики. Что касается цветовой палитры, белый гель-лак можно сочетать с нежно-голубым, бежевым, розовым, синим и фиолетовым.

Летом будут актуальны морские рисунки. Очень красиво смотрятся на белом фоне синие или голубые морские волны. Также актуальны иллюстрации с ягодами и фруктами. Необычно и стильно будет выглядеть золотистый якорь в сочетании с ракушками и стразами. Крутой дизайн можно создать при помощи рисунков в виде пальм, одуванчиков и сердечек. Новомодный вариант — силуэты лиц, кактусы и авокадо.

Осенний белый маникюр не может существовать без золота. С ним любой дизайн смотрится дорого и невероятно эстетично. Попробуйте добавить на белую подложку немного золотой фольги, результат приятно удивит. Также осенью актуальны рисунки в виде листочков, капель дождя и грибочков. Милый дизайн можно создать при помощи изображений животных.

Самые лучшие варианты:

лиса;

енот;

медведь;

олень;

панда.

Белый гель-лак идеально подходит для зимнего маникюра. Особенно этот цвет актуален перед новогодними праздниками. На его фоне шикарно смотрятся блестки, стразы, бусинки и пайетки. Девушки любят добавлять рисунки елочных игрушек, снежинок, звездочек и забавных зверят. Также в этот сезон актуален «вязаный» маникюр и дизайн «паутинка». Креативный вариант — белая подложка с рисунком снегиря и рябины. Рисунок рекомендуется разместить на среднем и безымянном пальцах.

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Стильные сочетания оттенков с белым гель-лаком

Белый олицетворяет элегантность и чистоту. В некоторых странах это специальный цвет, который представляет королевские семьи и элиту. Он отлично сочетается со многими другими цветами. Это отличный способ подчеркнуть свою женственность и красоту.

Черно-белый маникюр — один из любимых дизайнов ногтей многих девушек. Этот вариант оформления ноготков имеет множество текстурных вариаций, которые помогут подчеркнуть темный оттенок кожи, сделают ручки ярче и элегантнее. Также такой дизайн поможет придать любому образу одновременно дерзкий и современный вид. Круче всего смотрится на длинных острых ногтях. Можно добавить на некоторые ногти стразы, это поможет создать более праздничный дизайн.

Нежные натуры любят делать молочно-белый маникюр. Такой вариант универсален, с ним можно отправляться на любое мероприятие. Дизайн подойдет под спортивный костюм, деловой наряд и даже свадебное платье. Попробуйте добавить к нему немного блесток. Так ваш маникюр приобретет более изысканный вид.

Дуэт розового и белого — фаворит многих красоток. В данном случае актуальна техника омбре. Плавные переходы от одного оттенка к другому смотрятся волшебно. Можно также добавить цветы, серебряные полосы, паутинку или рисунки в виде перьев. В любом случае такой дизайн не останется без внимания.

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Горячий хит 2023 года — красно-белый маникюр. Его выбирают самые яркие модницы, которые следят за всеми новинками. Здесь часто можно встретить неординарные рисунки в виде капель крови или сердечек. Также пользуется спросом дизайн с горошком и звездочками. Молодежь любит добавлять незамысловатые надписи:

love;

be happy;

for you;

kiss me;

be mine.

Еще один крутой тандем — белый и синий. Сине-белые ногти придадут образу нотку шика, женственности и элегантности. Нейл-мастера рекомендуют отдавать предпочтение средней длине и форме ногтей миндаль. Актуальны будут синие геометрические узоры на белом фоне. Также в моде френч с синей линией «улыбки» и маникюр в стиле «negative space». Если вам надоел классический френч, попробуйте лунный дизайн. В синем цвете он невероятно красив.

Один из идеальных дизайнов, который подходит для всех тонов кожи, — желто-белый маникюр. Он сочетает юношескую индивидуальность и нотки солнечного настроения. Это отличный вариант для летнего сезона. Маникюр можно разбавить наклейками со смайликами или бананами. Можно покрыть ногти матовым топом и добавить абстрактные мотивы. Это новомодный вариант, который сегодня часто можно встретить на фото в Instagram.

Новинки дизайна белого маникюра

Сегодня девушки обращают внимание не только на новинки в одежде и обуви, но и на тренды в нейл-сфере. Каждая леди хочет показать миру свой красивый маникюр. Новинки оформления ноготков 2023 года смогут приятно удивить каждую модницу.

Лидирующие позиции занимает мраморный маникюр. Он придает любому образу чрезвычайно загадочный и привлекательный вид. Здесь в основе лежит хаотичное смешение нескольких лаков разных оттенков. В результате на ногтевой пластине появляются абстрактные разводы, которые похожи на мрамор. Смотрится очень современно и нестандартно.

Также в новинки 2023 года вошла техника «кошачий глаз». Маникюр с белыми прожилками на длинных квадратных ногтях делает руки более элегантными и соблазнительными. Такой дизайн можно увидеть у дам всех возрастов. Если вы хотите сделать что-то оригинальное и необычное, этот вариант точно для вас. Воплотить в реальность его можно при помощи специального магнита. Это воплощение эстетики, шарма и шика.

Белый матовый маникюр подойдет элегантным девушкам. Матовый топ смотрится лаконично и сдержанно, его можно наносить на любую длину, дизайн будет актуален всегда. Он хорошо смотрится в тандеме с блестками и стразами. Это шикарный вариант, который подойдет для любых встреч и мероприятий. Весной он хорошо сочетается с легким платьем, летом — с шортами и топом, осенью — с модным пальто и сапожками, а зимой — с теплым вязаным свитером. Вы точно не ошибетесь, если отдадите свое предпочтение этому дизайну ноготков.

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В списке новинок оказались острые белые ногти. Это дизайн, который придаст вашему образу совершенно новый вид, отличный вариант для девушек, которые хотят показать свою сексуальность. Маникюр смотрится ярко, свежо и нежно одновременно. Актуально будет покрыть все ногти белым лаком, а на безымянный палец нанести серебристые блестки. Также прекрасно будут смотреться геометрия и абстракция.

Для девочек-подростков подойдет дизайн с рисунком Hello Kitty. Он смотрится очень мило и нежно. Рисунок не кажется простым. Такому маникюру будут завидовать все подружки. Это молодежный и современный вариант, который находится на пике популярности.

Еще один забавный и интригующий дизайн — маникюр с мультяшными героями. Он отлично подходит для повседневной носки. Герои комиксов и мультфильмов способны поднять настроение при взгляде на них. Спросом у девушек пользуются Микки и Мини Маус, оленёнок Бэмби, Винни Пух, Лило и Стич, дракон Беззубик, Бэтмен и Супермен. Каждый из них будет смотреться на ноготках круто и новомодно.

Актуальная форма ногтей для белого маникюра

Выбор формы ногтей играет немаловажную роль при оформлении маникюра. Она должна быть выбрана в соответствии с типом рук и пальцев. Этому моменту необходимо уделить особое внимание.

Квадрат

Идеальный вариант для френча. Форма подходит девушкам с узкой ногтевой пластиной. Квадрат способен зрительно расширить ногтевое ложе. Также эту форму стоит выбирать дамам, у которых длинные, узкие и худые пальцы.

Овал

Это самая популярная форма, потому что она подходит практически для любых рук. Лучше всего ее выбирать девушкам с короткими круглыми пальцами и широким ногтевым ложем. Самое большое ее преимущество в том, что она создает иллюзию более длинных и тонких пальцев, что придает им элегантный и женственный вид.

Миндаль

Это универсальный вариант, который девушки выбирают каждый сезон. Такая форма подойдет как обладательницам тонких длинных пальцев, так и женщинам с пухлыми пальцами. Ее основное преимущество в том, что она визуально делает пальцы длиннее.

Балерина

Очень похожа на предыдущую форму, отличие — срез с острыми углами. Ей отдают предпочтение дамы с длинными ногтями. У формы есть свои недостатки: на тонких ногтях она имеет свойство сворачиваться в конус, поэтому подходит только для крепких ногтей.

Острая

Эту форму девушки выбирают реже всего. Она идеально подходит для длинных ногтей. Многие дамы работают и учатся в заведениях, где необходимо соблюдать строгий дресс-код, такая форма для них будет неуместна. Еще один минус — ломкость. Острая форма ногтей подходит тоже только для крепких ногтевых пластин.

Круглая

Ее стоит выбирать женщинам, у которых широкие ногти и короткие пальцы. Круглая форма способна придать ручкам нотку утонченности, а пальцы сделать зрительно длиннее. Главный плюс — ногти практически никогда не ломаются и подходят на любой случай жизни. С ними вы можете смело убирать, готовить или отправляться на свидание.

Выглядеть шикарно стремятся все девушки мира. Красивая одежда, макияж и прическа важны, но не стоит забывать про маникюр. В 2023 году в списке главных трендов — дизайн ноготков в белом цвете. Не бойтесь экспериментировать с оформлением, добавляйте блестки, стразы и рисунки. Ваш маникюр не должен остаться незамеченным.