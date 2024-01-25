Мед возвращает красоту и сияние: лучшие рецепты домашних масок

Говорить о том, что мед очень полезен для всего организма, нет нужды, об этом и так все знают. Хорошо известно и о способности меда сохранять красоту кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление этой натуральной сладости помогает держать организм в тонусе, защищает человека от вирусов и инфекций, а также омолаживает тело. Женский журнал «Клео.ру» делится лучшими рецептами домашних масок для красоты из меда.



Медовая маска от сухости кожи

Медовая маска от жирного блеска

Медовая маска от прыщей

Медовая маска для нормальной кожи

Мед можно использовать для любого типа кожи. Улучшить эффективность маски помогут дополнительные ингредиенты. Если вы страдаете от повышенной сухости и стянутости кожи, вам подойдет медовая маска с картошкой и оливковым маслом.Свежую картофелину нужно хорошенько размять, влить к ней одну большую ложку оливкового масла и одну большую ложку меда, добавить две большие ложки молока и хорошенько перемешать. Идеальным вариантом будет добавить еще ампулу витамина Е. Такую маску от сухости и раздражения кожи нужно держать около 15 минут, затем смыть.Если кожа склонна к жирности, это всегда приводит к закупориванию пор, появлению акне и черных точек. Мед как природный антибиотик отлично зарекомендовал себя в борьбе с жирным блеском, высыпаниями и раздражением. Для того чтобы усилить свойства меда, добавляем в маску куриное яйцо и лимонный сок.Взбитый яичный белок смешиваем с одной маленькой ложкой меда, одной маленькой ложкой лимонного сока, одной маленькой ложкой молока и добавляем отруби, чтобы консистенция больше подходила для использования в качестве маски на лицо. Такую маску держим около 20 минут.Если кожа не просто жирная, а уже покрылась сетью угрей или прыщей, нужно действовать более радикально. Для этого добавляем дополнительные ингредиенты.Готовим ромашковый отвар в пропорции 1:10. На 50 мг такого отвара берем две большие ложки меда. Теперь еженедельно наносим на покрытую раздражением кожу на полчаса.Для того чтобы повысить эластичность кожи, вернуть ей тонус и упругость, нужно регулярно делать медовые маски. Этим средством можно пользоваться несколько раз в неделю на протяжении двух месяцев – какой курс заметно повысит качество кожи. Все маски с содержанием меда благотворным образом влияют на качество кожи, возвращают ей красоту и сияние.На одну большую ложку меда берем один яичный белок, пол маленькой ложки миндального или кокосового масла, две большие ложки овсяной муки. Такая маска оздоравливает кожу лица, борется с мелкими морщинками, выравнивает тон и возвращает сияние.