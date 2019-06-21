Как быстро избавиться от пигментных пятен на лице

Пигментные пятна на лице доставляют дискомфорт. Поэтому стоит узнать о том, как быстро избавиться от них в домашних условиях. Для этого существуют проверенные способы, причем не придется посещать салоны красоты - все процедуры удастся сделать самостоятельно.

Перекись водорода и морская соль

Обладательницам жирной кожи стоит применять 3% перекись, для чувствительной или сухой кожи желательно делать маски.

Порядок действий:

Смачиваем ватный тампон перекисью водорода, сверху посыпаем морской солью. Накладываем компресс на пораженный участок на 3 минуты. Умываемся прохладной водой, вытираем лицо, наносим нежирный крем.

Меры предосторожности

Работая с перекисью, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

в чистом виде примочки можно делать только точечно;

концентрация перекиси не должна быть более 3%;

нельзя допускать, чтобы жидкость попадала на слизистые участки;

делать компрессы можно 1 раз в неделю, перерыв между курсами должен быть 1 месяц;

прежде чем проводить процедуру, нужно сделать тест на индивидуальную переносимость.

Соблюдая меры предосторожности, удастся вернуть коже привлекательный и здоровый вид. Что еще нужно, чтобы быть уверенной в себе.

Белая глина

Как в домашних условиях избавиться от пигментных пятен на лице? Для этого имеется много проверенных способов. Оказывается, белая глина отбеливает кожу, насыщает ее кислородом, делает упругой и привлекательной. Глиняные маски улучшают тон лица, сужают поры.

Для приготовления средства необходимо перемешать 1 ст. л глины, 0,5 ч. л. талька, 1,5 ч. л. соды, 3 капли перекиси водорода. Полученный состав нужно нанести на кожу, и выдержать 20 минут. В завершение следует умыться и смазать лицо жирным кремом.

Чистотел

Чистотел обладает противовоспалительным действием, но использовать сок в чистом виде запрещено. Лучше всего из него делать сыворотку. Для этого нужно 4 ст. л. травы залить 250 мл воды, и дать настояться в течение 1 часа. После чего состав следует процедить, а жидкость использовать для компрессов.

Петрушка

Растение обладает отбеливающим действием. Чтобы приготовить настой, потребуется пучок зелени. Его необходимо измельчить, и залить 1 л кипятка. Состав должен настаиваться в течение 2 часов. После чего его можно использовать как лосьон.

Достаточно средством протирать проблемные участки утром и вечером, и результат не заставит себя ждать.

Бадяга и перекись водорода

Быстро избавиться от пигментных пятен на лице поможет маска на основе бадяги и перекиси водорода. Ее можно сделать в домашних условиях. Средство состоит из агрессивных компонентов. Поэтому повторять процедуру стоит не ранее, чем через 4 дня. Результат будет заметен после 10 сеансов.

Для приготовления маски необходимо перемешать 1 ч. л. бадяги и 2 ч. л. перекиси водорода. Смесь должна настояться в течение 2 минут. Как только у массы появится пенка, ватный диск нужно обмокнуть в средство и наложить на проблемный участок. Выдерживать маску следует не более 15 минут. После чего необходимо убрать диск и умыться теплой водой.

Маска на основе овсянки, йогурта и лимона

Уникальное средство, которое поможет выровнять цвет лица и улучшить состояние кожи. Маска обладает отбеливающим действием. Ее также используют для осветления веснушек. Процедуры можно повторять ежедневно. Чтобы заметить результат, потребуется провести не менее 10 сеансов.

Ингредиенты:

йогурт – 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ч. л.;

овсяные хлопья – 2 ст. л;

лимонный сок – 3 капли.

Порядок действий:

Овсяные хлопья измельчаем в кофемолке. Полученную массу смешиваем с йогуртом, маслом, лимонным соком. Все перемешиваем, наносим на чистую кожу. Ждем, когда маска высохнет. Умываемся прохладной водой.

Хорошее средство, с помощью которого удастся вернуть коже эластичность, здоровый и привлекательный внешний вид. Главное, в состав маски входят доступные ингредиенты, а значит и сама процедура будет недорогой.

Пилинг на основе аспирина

Как еще можно быстро избавиться от пигментации на лице в домашних условиях? В этом случае поможет ацетилсалициловая кислота. Для этого нужно подготовить 10 таблеток аспирина, 10 таблеток аскорбиновой кислоты и 100 мл кефира.

Порядок действий:

Таблетки измельчаем в порошок. Разводим их в кефире. Все перешиваем, наносим массу на проблемные участки. Делаем массаж в течение нескольких минут. Смываем средство прохладной водой.

Во время проведения процедуры может возникнуть жжение. В таком случае смесь нужно сразу же смыть, и отказаться от ее дальнейшего использования.

Огуречная маска

Летом для лечения проблемной кожи можно использовать овощи и фрукты. Хорошо себя зарекомендовал огурец. Он обладает отбеливающим действием, и способен убирать следы от прыщей.

Порядок действий:

Огурец натираем на терке. Огуречную массу смешиваем с 2 ст. л. сметаны. Наносим средство на чистую кожу, 15 минут будет достаточно. Умываемся, убираем остатки салфеткой.

Выполнять процедуру желательно 2 раза в неделю. Эффект будет заметен уже после первого раза.

Бадяга и растительное масло

Как можно быстро избавиться от пигментных пятен на лице в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих девушек. Ведь пятна от прыщей доставляют дискомфорт, не хочется лишний раз глядеть на себя в зеркало.

Маски на основе бодяги очень популярны, их можно делать из разных компонентов. Почему бы не смешать порошок с растительным маслом. Получится эффективное средство, которое поможет выровнять цвет лица, и вернуть ему здоровый вид.

Порядок действий:

Порошок бадяги смешиваем с растительным маслом. Получаем средство, напоминающее по консистенции жидкую сметану. Наносим маску на лицо, выдерживаем 20 минут. По окончании отведенного времени умываемся, смазываем кожу увлажняющим кремом.

Проводить процедуру желательно 1 раз в неделю. Уже через месяц можно будет оценить результат.

Лосьон

В домашних условиях получится сделать лосьон для ухода за проблемной кожей. Он подходит для ежедневного использования, со временем проблемные участки становятся менее заметными.

Для приготовления тоника потребуются семена петрушки, кипяток, лимонный сок. Все ингредиенты можно купить в магазине, поэтому лосьон обойдется недорого.

Порядок действий:

Семена петрушки засыпаем в кастрюлю, заливаем их кипятком. Держим состав над паром в течение 20 минут. Даем смеси остыть, процеживаем ее. Берем 3 ст. л. отвара, смешиваем с 3 каплями лимонного сока. Полученным тоником протираем лицо, делаем это несколько раз в день.

При регулярном применении тоника проблемные участки станут менее заметными, а кожа посветлеет. Главное, выполнять процедуру каждый день. В таком случае результат не заставит себя ждать. К тому же, зачем покупать дорогую косметику, если ее можно сделать самостоятельно. Эффект от таких средств будет не хуже, чем от покупных.

Если интересует вопрос, как быстро в домашних условиях избавиться от пигментных пятен на лице, стоит ознакомиться с проверенными способами. Их достаточно много, и каждый заслуживает внимания. Можно делать маски, компрессы и лосьоны.

А главное, все средства удастся приготовить самостоятельно. Не стоит недооценивать народные рецепты, они порой оказываются очень эффективными, и помогают вылечить многие кожные заболевания.