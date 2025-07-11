Джастин Бибер анонсировал выход нового альбома на фоне слухов о разводе с женой

На фоне слухов о разладе в браке с женой Джастин Бибер анонсировал выход своего седьмого альбома Swag, сопроводив новость серией снимков с Хейли и их сыном Джеком. Фанаты тут же сделали вывод: все слухи о разводе, одиозное поведение и "утечки" в СМИ были частью продуманной кампании по привлечению внимания.

На обложке альбома – Джастин, Хейли и маленький Джек в стильной черно-белой съемке. Фото также появилось на огромном баннере, который сам музыкант показал в соцсетях. В альбоме 20 треков, каждый из которых раскрывает личные темы: отцовство, психическое здоровье и отношения. Релиз запланирован на 11 июля.

Подогрела интерес и сама Хейли. Она опубликовала фото с обложкой альбома и бросила в адрес критиков фразу: "Теперь до вас дошло, лузеры?" – намекнув, что ни о каком разводе речи не было.

Любопытно, что анонс альбома совпал с запуском нового бренда Джастина – SKYLRK. В ассортименте – очки для защиты от солнца, худи, кроссовки и другие вещи.

Напомним, в последние месяцы в сети активно обсуждали якобы кризис в отношениях Биберов: Хейли появлялась без обручального кольца, Джастин отписался от нее в соцсетях, а в прессе обсуждали его усталый вид и тревожные посты. Некоторые даже подозревали певца в депрессии и зависимости. Но, похоже, все это было не личной драмой, а частью масштабного возвращения в шоу-бизнес.