Юлия Пересильд объявила о расставании с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд и Михаил Тройник официально объявили о завершении своих романтических отношений, которые длились почти три года. Решение расстаться, как подчеркнула актриса, было принято обоюдно, с уважением и без конфликта. Эта новость прозвучала после появления Михаила на церемонии вручения премии "Золотой орел" без сопровождения Юлии, что и спровоцировало первые слухи о разладе.

Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Вызов", где Юлия сыграла главную роль и впервые в истории российского кинематографа отправилась в космос, а Михаил исполнил образ ее экранного супруга. С того момента между артистами завязались близкие отношения, и в 2022 году общественность узнала о романе. В разное время появлялись догадки даже о возможной тайной свадьбе, однако в последнее время все чаще звучали предположения о расставании.

В своем заявлении Юлии Пересильд отметила, что у них с Михаилом Тройником не было ни измен, ни ссор, ни взаимных обвинений. Просто отношения не прошли проверку временем. При этом бывшие возлюбленные решили сохранить тёплые человеческие и профессиональные связи. Они продолжают совместную работу в театре, играя в спектакле "Последнее лето".