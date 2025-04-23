Лариса Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

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Российская исполнительница объяснила, что ей не нравится при прослушивании песен американской звезды.

Народная артистка России Лариса Долина поделилась своим критическим взглядом на творчество одной из самых популярных западных певиц – Кристины Агилеры. По словам знаменитой джазовой певицы, исполнительница хитов "Hurt" и "Beautiful" не вызывает у нее музыкального интереса. Причина – в отсутствии художественного разнообразия в подаче материала.

Долина подчеркнула, что при всей технической оснащенности вокала Агилеры, ее манера исполнения кажется однообразной. Каждое произведение, по мнению педагога, звучит в одном и том же ключе, из-за чего слушатель теряется интерес уже после прослушивания первой композиции. 69-летняя артистка считает, что громкость и мощь вокала – еще не гарантия выразительности. Более того, попытки мягкой подачи, по ее мнению, не всегда удаются западной звезде.

"Я не могу слушать Кристину Агилеру. Она везде одинаковая", – сказала исполнительница хита "Погода в доме".

Особое внимание Лариса Александровна обратила на отсутствие, как ей показалось, четкого музыкального руководства у Агилеры. Профессиональный продюсер, согласно ее точке зрения, мог бы направить певицу, скорректировать подачу и создать большее стилевое и эмоциональное разнообразие в репертуаре.

Позиция Ларисы Долиной может стать неожиданной для многих поклонников американской поп-дивы, особенно учитывая, что Кристина Агилера признана одной из самых влиятельных вокалисток своего поколения. Однако российская артистка уверена: даже самые одаренные артисты нуждаются в грамотной творческой поддержке, чтобы раскрыть свой потенциал во всей полноте.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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