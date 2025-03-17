Ирина Дубцова волнуется перед важным событием в жизни 19-летнего сына

Ирина Дубцова обещает в этом году порадовать поклонников свежим материалом и большими сольными концертами в Москве и Петербурге. Хотя для нее самой важнее то обстоятельство, что ее 19-летний сын Артем тоже начнет музыкальную карьеру.

"Он планирует выпустить первый сингл, и я с трепетом жду этого событий, – говорит Дубцова. – Кажется, даже больше, чем он сам. Я не буду продюсером этого сингла – этим будут ведать профессиональные продюсеры, поскольку каждый должен заниматься своим делом. Но если от меня потребуется какая-то помощь этому 19-летнему взрослому человеку, то я, как мама как автор стихов и музыки, ему обязательно помогу".



Напомним, отцом Артема является солист группы Plazma Роман Черницын. Они с Ириной Дубцовой познакомились в 1998 году в Волгограде, а 2004-м сыграли свадьбу, а в 2008 году брак распался.



"Нам с сыном получается не только поддерживать друг друга, но и быть друзьями с самого рождения Темы, – радуется артистка. – В этом случае у детей не будет желания что-то утаивать, они будут советоваться. Я сына направляю куда-то, но ни на чем не настаиваю, ничего никогда ему не запрещала. А поскольку он интересуется всем, что связано с финансами, то я обращаюсь к Артему за советами в денежном плане – у меня рядом надежное плечо!"