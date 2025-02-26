Майки Мэдисон и Юра Борисов сожгли чучело на Масленицу во время съемок "Аноры"

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Актриса призналась, что русская традиция ее удивила.

Во время съемок фильма "Анора" актриса Майки Мэдисон неожиданно познакомилась с традициями русской Масленицы благодаря своим коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну. В шоу Сета Майерса 25-летняя звезда рассказала, как российские актеры устроили для нее импровизированное празднование, которое удивило и даже немного сбило ее с толку.

По словам Мэдисон, утром Борисов и Эйдельштейн приготовили традиционные блины, которые она с удовольствием попробовала, и уже тогда ей показалось, что этот день будет особенным. Однако сюрпризы только начинались. После завтрака Юра предложил отправиться в лес, чтобы провести обряд сжигания чучела, что является частью русских масленичных традиций. Для Майки эта идея звучала неожиданно, но она решила не сомневаться и просто довериться коллегам. Вместе они сделали чучело из палок, а затем нарядили его в одежду Борисова и сожгли. Этот момент вызвал у нее массу эмоций. В шоу она призналась, что просто приняла происходящее как данность, даже не уточняя, является ли это настоящим народным обычаем.

Майки Мэдисон в шоу Сета Майерса. Фото: YouTube / @LateNightSeth

Ведущий же пошутил, что, возможно, Борисов просто придумал этот ритуал на ходу. Однако в эфире показали кадры, на которых видно, как актеры действительно проводят своеобразный обряд в лесу. Майки Мэдисон с улыбкой призналась, что до сих пор не проверяла, насколько этот обычай аутентичен и правдив, но сам процесс ей запомнился как одно из самых веселых событий за время съемок.

Фильм "Анора", в котором сыграли Мэдисон, Борисов и Эйдельштейн, стал одним из главных претендентов на премию "Оскар". Картина номинирована сразу в нескольких категориях, включая "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль" и "Лучший актер второго плана". Борисов стал первым российским актером, номинированным на эту награду, что вызвало широкий общественный резонанс.

Несмотря на серьезность фильма и его успех на мировых кинопремиях, дружеские отношения между актерами на съемочной площадке позволили им не только сработаться, но и весело провести время за пределами камеры. По словам Майки, она очень сблизилась с российскими коллегами, несмотря на языковой барьер и разницу в культурных традициях. Особенно ей понравился Борисов как человек с хорошим чувством юмора и яркой харизмой.

Помимо номинаций на "Оскар", "Анора" уже получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и стала главным триумфатором премии Independent Spirit Awards. Этот проект не только принес актерам признание, но и помог наладить культурный диалог между представителями разных стран, что особенно подчеркивают сами участники съемочной группы.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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