Майки Мэдисон и Юра Борисов сожгли чучело на Масленицу во время съемок "Аноры"

Во время съемок фильма "Анора" актриса Майки Мэдисон неожиданно познакомилась с традициями русской Масленицы благодаря своим коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну. В шоу Сета Майерса 25-летняя звезда рассказала, как российские актеры устроили для нее импровизированное празднование, которое удивило и даже немного сбило ее с толку.

По словам Мэдисон, утром Борисов и Эйдельштейн приготовили традиционные блины, которые она с удовольствием попробовала, и уже тогда ей показалось, что этот день будет особенным. Однако сюрпризы только начинались. После завтрака Юра предложил отправиться в лес, чтобы провести обряд сжигания чучела, что является частью русских масленичных традиций. Для Майки эта идея звучала неожиданно, но она решила не сомневаться и просто довериться коллегам. Вместе они сделали чучело из палок, а затем нарядили его в одежду Борисова и сожгли. Этот момент вызвал у нее массу эмоций. В шоу она призналась, что просто приняла происходящее как данность, даже не уточняя, является ли это настоящим народным обычаем.





Ведущий же пошутил, что, возможно, Борисов просто придумал этот ритуал на ходу. Однако в эфире показали кадры, на которых видно, как актеры действительно проводят своеобразный обряд в лесу. Майки Мэдисон с улыбкой призналась, что до сих пор не проверяла, насколько этот обычай аутентичен и правдив, но сам процесс ей запомнился как одно из самых веселых событий за время съемок.

Фильм "Анора", в котором сыграли Мэдисон, Борисов и Эйдельштейн, стал одним из главных претендентов на премию "Оскар". Картина номинирована сразу в нескольких категориях, включая "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль" и "Лучший актер второго плана". Борисов стал первым российским актером, номинированным на эту награду, что вызвало широкий общественный резонанс.

Несмотря на серьезность фильма и его успех на мировых кинопремиях, дружеские отношения между актерами на съемочной площадке позволили им не только сработаться, но и весело провести время за пределами камеры. По словам Майки, она очень сблизилась с российскими коллегами, несмотря на языковой барьер и разницу в культурных традициях. Особенно ей понравился Борисов как человек с хорошим чувством юмора и яркой харизмой.

Помимо номинаций на "Оскар", "Анора" уже получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и стала главным триумфатором премии Independent Spirit Awards. Этот проект не только принес актерам признание, но и помог наладить культурный диалог между представителями разных стран, что особенно подчеркивают сами участники съемочной группы.