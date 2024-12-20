Киркоров: Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня

В последний день 2024 года телеканал ТНТ представит россиянам ремейк культового советского фильма – "Небриллиантовая рука". В комедийном фильме снялись звезды российского шоу-бизнеса, в том числе народный артист России Филипп Киркоров, который годом ранее был вырезан из новогоднего эфира из-за участия в "почти голой" вечеринке телеведущей и блогера Насти Ивлеевой.

Недавно певец признался, что очень обижен на бывшую подругу, поскольку она так и не принесла ему извинения. Как отмечал артист, он зашел на ту вечеринку всего на пять минут, приняв приглашение Ивлевой, но в итоге пострадал больше остальных. А когда стало известно, что Настя может сняться в "Небриллиантовой руке", Филипп выразил возмущение.

В недавней публикации в популярной социальной сети Киркоров подтвердил слух, что 33-летняя телезвезда не получила роль в комедии телеканала ТНТ из-за него.

"Да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня", – написал артист.

По словам Киркорова, он заявил авторам ремейка советского фильма и директору ТНТ Тине Канделаки о том, что не собирается сниматься вместе с "профурсеткой с бриллиантом на пятой точке". Певец считает, что в итоге был сделан выбор в его пользу, так как якобы именно он может сделать любой проект хитом.

В завершение Филипп Киркоров пожелал Насте Ивлеевой "всего хорошего", а новогодней комедии "Небриллиантовая рука" – большого количества просмотров.