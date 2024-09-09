"Пришла трагическая весть": Ольга Бузова почтила память Маслякова минутой молчанья в Беларуси

8 сентября стало известно о смерти телеведущего Александра Маслякова. Артист последние годы страдал от онкологии, восемь месяцев назад врачи сообщили артисту, что случай слишком запущен и медицина бессильна. Известно, что перед смертью ведущему КВН стало хуже: он не мог самостоятельно передвигаться, едва разговаривал и дышал.

Кончина Маслякова для многих стала неожиданностью. Звезды выразили соболезнования семье артиста. Ольга Бузова узнала о кончине мэтра во время съемок в Беларуси. Певица поделилась своими эмоциями.

"Сегодня скончался мэтр нашего телевидения Александр Васильевич Масляков. Человек, который подарил нам юмор. Человек, который открыл миру огромное количество артистов, стендап-комиков. Человек, который отдал свою жизнь телевидению", – высказалась исполнительница хита "Гамбит".

Телеведущая прямо в эфире объявила минуту молчанья в память о легенде телевидения. Поддержали ее все коллеги и зрители, встав и погрузив студию в тишину.





В своем блоге Бузова также поделилась кадрами 2021 года. Тогда артистка впервые побывала на КВН в качестве судьи и лично познакомилась с Александром Васильевичем. Ольга рассказала, что очень волновалась перед съемками, но все прошло хорошо. По словам экс-ведущей "Дома-2", она очень благодарна Маслякову за детство, полное юмора, и отметила его вклад в развитие российского медиа.

"В каждом шоу, сериале или кино на нашем ТВ есть частичка Вас!" – высказалась Бузова.

Напомним, бессменным ведущим телеигры КВН Масляков был с 1986 года. В 2022 году телеведущий провел последний эфир и сообщил, что заразился ковидом. Именно этот вирус, охвативший весь мир несколько лет назад, усугубил состояние больного раком артиста. За свою тумбу на сцене он так и не вернулся. Все это время его подменяли молодые коллеги и сын Александр Масляков-младший.

Ранее сообщалось, что в КВН утвердили ведущего, который окончательно заменит Маслякова.

