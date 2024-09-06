Новая жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук ответила на вопрос о смене фамилии

Спустя некоторое время после развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, который состоялся летом 2020 года, стало известно о романе комика с актрисой Катериной Ковальчук. Позднее же ходили слухи о расставании пары. Но весной этого года пара всех удивила, продемонстрировав публике свежие совместные кадры.

В начале лета 2024 года Харламов и Ковальчук зарегистрировали брак, а спустя два месяца сыграли пышную свадьбу, на которую пригласили не только родных, но и знаменитых друзей. Кадры со счастливыми молодоженами и веселыми гостями заполонили социальные сети.

Однако у публики остался один вопрос: взяла ли Катерина Ковальчук фамилию мужа. Оказавшись на красной дорожке премьеры фильма "Любовь зла", актриса дала честный ответ. Во время беседы с журналистами новая супруга комика призналась, что теперь она Харламова. Однако в социальных сетях и в кино артистка останется Катериной Ковальчук.

Кстати, беседуя с представителями прессы, жена Гарика Харламова рассказала о его самом безумном поступке ради нее. По словам актрисы, юморист познакомился с ее отцом. И это, как отметила Катерина Ковальчук, действительно большой шаг для ее супруга. "Ему сложно сделать такой поступок, но для меня это было важно", – сказала артистка.