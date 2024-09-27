Алексей Учитель рассказал о будущем в кино своих дочерей от Пересильд

После выхода в свет нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" популярность актрисы Анны Пересильд резко взлетела. Сейчас 15-летняя девушка обошла даже свою известную маму Юлию Пересильд, которая снялась в десятках кинолент. Дочери звезды фильма "Вызов" и Алексея Учителя поступает огромное количество предложений на съемки. Известно, что "Айгуль" вскоре снова исполнит главную роль, на этот раз в фильме "Алиса в стране чудес".

Между тем отец Анны рассказал о будущем своих обеих дочерей от Пересильд. По словам Учителя, девочки растут творческими, но с разными взглядами. Так, старшая наследница, по словам режиссера, намерена стать актрисой и уверенно идет к своей цели. Несмотря на то, что она уже популярна, ей нужно еще многому научиться.

"Уверен, что Аня пойдет по актерской линии, но нужно еще учиться, очень внимательно сейчас выбирать, не опускать планку", – рассуждает шоумен.





Между тем и Маша тоже уже получает приглашения на роли в кино. Однако у нее другой взгляд на сферу, и 11-летней девочке не так-то просто угодить. Часто звездная наследница отказывается от съемок из-за того, что ей не нравятся режиссеры.

"У нее, мне кажется, режиссерское мышление. Она сама любит монтировать и снимать", – поделился мнением бывший муж Пересильд.

А пока младшая сестра избирательно перебирает проекты, Анна уже познала все "прелести" славы. После того как "Слово пацана" побило все рекорды по просмотрам в России, на девушку подписались миллионы фанатов. За этим последовал и хейт. Юную актрису критикуют за внешний вид "не по возрасту" и слишком откровенные наряды. Однако сама дочь Юлии Пересильд не считает, что выглядит как-то не так.

Ранее Юлия Пересильд подогрела слухи о расставании с Тройником.