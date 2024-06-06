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Четверг 6 июня

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Клава Кока улетела из России после скандала

Клава Кока улетела из России после скандала

Клава Кока рассказала, что ее заставило отправиться за границу.

В интернете активно обсуждают новую песню 27-летней Клавы Коки "Нет проблем". Многие считают, что в композиции есть элементы плагиата. 

Во-первых, звучание песни напоминает трек Дуа Липы под названием Training Season. Во-вторых, видео, которое Клава опубликовала в поддержку своей песни, похоже на кадры из клипа британской артистки. Народ раскритиковал российскую певицу и даже обвинил ее в творческом кризисе.

Но реагировать на скандал Клава Кока не стала, так как у нее есть дела поважнее. Певица улетела из России ради съемки полноценного клипа на новую композицию. Артистка отправилась в Китай, судя по ее публикациям в популярной социальной сети. Исполнительница пообещала поклонникам произвести фурор новым видео.

Кстати, Клава Кока, находясь за границей, сменила имидж. Теперь голову артистки украшают светлые длинные дреды. Фанаты оценили преображение певицы, одарив ее всевозможными комплиментами.

Клава Кока. Фото: соцсети

Ранее Клава Кока рассказала, что преподнесла себе самый дорогой подарок в жизни. Знаменитость потратила на него более чем 50 миллионов рублей. Подробнее об этом писал женский журнал "Клео.ру".

6 июня 2024, 22:03
Клава Кока. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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