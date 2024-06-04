Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару

6 июня в Замоскворецком суде состоится очередное заседание по делу, в котором участвуют Филипп Киркоров и Любовь Успенская.

Киркоров подал иск на 10 миллионов рублей, требуя компенсацию морального вреда. Причиной иска стали высказывания Успенской в интервью Алене Блин, где она обвинила певца во лжи и назвала его "женоненавистником". Артист неоднократно говорил о своей любви к женщинам и о том, что его творчество создано для них. Поэтому его обидели слова коллеги.



В преддверии суда к певцу обратились предпринимательницы с Кубани, которые записали видеообращение с просьбой к отозвать иск. Предпринимательницы призвали Филиппа Киркорова направить свою энергию на более важные дела. Они считают, что сейчас стране необходимо объединить усилия для добрых дел, а не для судебных разбирательств. Женщины предложили артисту обратить внимание на помощь детям, поддержку отечественного бизнеса и женщин-предпринимателей, а также на тех, кто находится на передовой.

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Любови Залмановны, сообщила, что на этой неделе будет подан иск к Филиппу Бедросовичу. Это станет ответным ударом.

Дело в том, что не так давно Филипп Киркоров также не сдержался в выражениях по отношению к Любови Успенской, назвав ее "попрошайкой" и утверждая, что она просила у него одежду и подарки. Певица пыталась урегулировать конфликт мирным путем и отправила коллеге досудебную претензию с требованием публично опровергнуть распространенную информацию. Однако, несмотря на истечение установленного срока в 10 дней, ответа от Киркорова не последовало.