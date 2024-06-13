"Друг друга съели": Анна Седокова высказалась о разводе с Янисом Тиммой

Несколько лет назад певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма объявили о бракосочетании. После свадьбы влюбленные еще некоторое время публиковали трогательные снимки и видеоролики, в которых демонстрировали свои нежные чувства. Но вскоре контент артистки и спортсмена изменился. Все указывало на то, что в их отношениях произошел разлад. Однако теперь пара вновь показывает идиллию.

В недавнем интервью Анна Седокова рассказала, что происходит в ее личной жизни. По словам певицы, она действительно оказалась на грани развода с Янисом. Если раньше артистка много гастролировала, а ее партнер был занят своей работой, то когда они были вынуждены проводить вместе гораздо больше времени, это стало вызывать дискомфорт.

"Мы друг друга буквально съели и разводились", – призналась экс-участница группы "ВИА Гра".





Анна Седокова поспешила успокоить переживающих за ее счастье поклонников. 41-летняя певица дала понять, что в настоящий момент в ее браке все хорошо. Пара смогла преодолеть проблемы и теперь способствует укреплению отношений. То есть сейчас в их союзе, можно сказать, наблюдается гармония.