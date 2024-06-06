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Четверг 6 июня

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Гарик Харламов женился в третий раз

Гарик Харламов женился в третий раз

Новая жена Гарика Харламова разместила в Сети трогательный снимок.

К личной жизни Гарика Харламова вновь приковано внимание публики. Недавно он сделал предложение своей избраннице, 31-летней актрисе Катерине Ковальчук, с которой состоял в романтических отношений с 2021 года. 6 июня 2024-го стало известно, что пара заключила брак.

Катерина разместила в популярной социальной сети пару кадров, свидетельствующих о счастливом дне. На одном из них видно, что молодожены стоят возле Дворца бракосочетания. Судя по всему, шумного торжества не было, все прошло без внимания публики. Планируют ли Харламов и Ковальчук пышную свадьбу, пока неизвестно.

Напомним, в 2020-м Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус, которая родила от него дочь Анастасию. Пара рисковала расстаться с громким скандалом из-за разногласий, но они смогли быстро договориться и остаться друзьями ради общей наследницы, которой сегодня уже 10 лет.

Но Ковальчук стала третьей женой Харламова. До Асмус юморист был женат на Юлии Лещенко. Тот брак продлился два с половиной года, хотя расставание произошло еще раньше. 

Ранее стала известна причина конфликта между Гариком Харламовым и Александром Масляковым. О ссоре поведала продюсер Диана Тевосова. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

6 июня 2024, 20:07
Гарик Харламов. Фото: YouTube / @easycom.
Дмитрий Алексеев
nsn.fm✓ Надежный источник

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