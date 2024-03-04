Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога

История воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала вдохновением и примером любви для многих поклонников. Не секрет, что звезды состояли в отношениях еще в начале нулевых. Но лишь теперь, спустя годы разлуки, им удалось обрести истинное счастье рядом друг с другом.

Вот уже два года певица и актер официально являются мужем и женой. И все это время в Сети ходят разные слухи о проблемах в браке. Очередным камнем преткновения, как писали "Клео.ру" ранее, стал документальный фильм Дженнифер Лопес, в котором она осветила подробности отношений с Беном Аффлеком.

Как сообщали СМИ, голливудский актер не одобрил желания жены выставлять напоказ личную жизнь. Отмечалось, что на этой почве у супругов возникли серьезные конфликты. Поэтому можно только предполагать, что происходит в отношениях пары сейчас, когда долгожданная премьера картины наконец состоялась.

Но если проблемы в браке и есть, то Дженнифер Лопес и Бен Аффлек активно над ними работают. Доказательства этому появились накануне. Папарацци запечатлели супругов на улицах Лос-Анджелеса после приема у психолога. Судя по всему, пара начала совместную терапию у специалиста.

На снимках, опубликованных Daily Mail, исполнительница и звезда кино предстали в повседневных образах. Дженнифер Лопес облачилась в джинсовый комбинезон и белый вязаный кардиган, а Бен Аффлек – в классические черные джинсы, майку и рубашку в клетку. Глядя на фото, можно сделать вывод, что ссор в браке как ни бывало. Несмотря на серьезные лица, супруги не отходят друг от друга и держатся за руки.