"Долги высасывают энергию": девятилетняя дочь Самойловой спустила кучу денег

В мире российского шоу-бизнеса постоянно обсуждают семью популярной дивы, предпринимателя и многодетной мамы – Оксаны Самойловой. Блогер подарила своему мужу, рэперу Джигану, четырех наследников. Многие считают, что супруги избаловали своих детей. На днях девятилетняя дочь знаменитой брюнетки Лея спустила кучу денег и попала в неловкое положение.
Избранница Джигана активно развивает свой микроблог и с радостью делится в нем подробностями личной жизни. На днях Оксана Самойлова опубликовала на YouTube видео, в котором раскрыла поклонникам финансовое положение маленькой Леи.
Оказалось, что ребенок слишком легко относится к деньгам. Все свои карманные средства девочка тратит на походы по ресторанам и покупку конфет.
На камеру попала неожиданная сцена. Лея пыталась выпросить у богатой мамы деньги в долг. Однако Оксана Самойлова отметила, что девочка уже и так должна ей некоторую сумму.
Стоит отметить, что дети в звездной семье получают от родителей материальное поощрение за выполнения некоторых обязательств. Например, уборки дома.
"Лея, ты и так в долгах как в шелках", – обратилась к дочери Оксана Самойлова.
Также блогер заявила, что накапливать долги – это плохая затея. Нахождение в "вечных должниках", по мнению Оксаны Самойловой, может сыграть злую шутку с человеком.
"Ты понимаешь, что долги высасывают энергию, Лея? Нельзя брать в долг!" – попыталась повлиять на ребенка Оксана Самойлова.
Напомним, недавно младшие дети блогера снялись в кино. Их показали в сериале "Бедные смеются, богатые плачут".
Ранее "Клео.ру" писали, что Оксана Самойлова рассказала, почему решила сохранить брак с Джиганом.