Жительница Британии приняла Кейт Миддлтон за помощницу принца Уильяма

На сегодняшний день члены королевской семьи не исполняют свои королевские обязанности в полной мере. Это происходит на фоне продолжающегося восстановления Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости.
Недавно близкий круг Кейт Миддлтон нанес визит в дом престарелых в Кардиффе, сообщает таблоид The News. Примечательно, что четыре года назад во время аналогичного мероприятия с герцогиней произошел казус.
Уточняется, что Принц и принцесса Уэльские посетили дом в 2020 году. Во время визита 87-летняя жительница Джоан Дрю-Смит указала на Кейт и спросила Уильяма: "Это ваш помощник?". Присутствующих такая реплика крайне позабавила, но Кейт Миддлтон ни капли этому не смутилась.
"Ну, я уже давно твой помощник!", – не без доли иронии обратилась принцесса Уэльская к своему мужу. К слову, принцесса всегда славилась острым умом и способностью быстро реагировать. Тогда же Миддлтон обыграла реплику своей подруги, которая сказала, что герцогине повезло с Уильямом. "Это ему повезло со мной!", – ответила Кейт.
Напомним, что герцогиню выписали 29 января после 14 дней пребывания в больнице. Хотя точная причина госпитализации не была официально объявлена, представители королевской семьи уточнили, что операция была запланирована и не связана с какими-либо онкологическими заболеваниями.