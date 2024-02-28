Жительница Британии приняла Кейт Миддлтон за помощницу принца Уильяма

На сегодняшний день члены королевской семьи не исполняют свои королевские обязанности в полной мере. Это происходит на фоне продолжающегося восстановления Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости.

Недавно близкий круг Кейт Миддлтон нанес визит в дом престарелых в Кардиффе, сообщает таблоид The News. Примечательно, что четыре года назад во время аналогичного мероприятия с герцогиней произошел казус.



Уточняется, что Принц и принцесса Уэльские посетили дом в 2020 году. Во время визита 87-летняя жительница Джоан Дрю-Смит указала на Кейт и спросила Уильяма: "Это ваш помощник?". Присутствующих такая реплика крайне позабавила, но Кейт Миддлтон ни капли этому не смутилась.

"Ну, я уже давно твой помощник!", – не без доли иронии обратилась принцесса Уэльская к своему мужу. К слову, принцесса всегда славилась острым умом и способностью быстро реагировать. Тогда же Миддлтон обыграла реплику своей подруги, которая сказала, что герцогине повезло с Уильямом. "Это ему повезло со мной!", – ответила Кейт.