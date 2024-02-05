Анна Седокова продемонстрировала поклонникам изменения во внешности

Экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова любит удивлять фолловеров личного блога. В декабре прошлого года, к примеру, певица ошарашила поклонников своим новым, ярко-малиновый цветом волос. А еще ранее артистка якобы стриглась "под мальчика". Быть может, поэтому в новость о ее сегодняшнем перевоплощении публика поверила не сразу.

Несколько часов назад Анна Седокова опубликовала новый видеоролик на странице в своих социальных сетях. На размещенных кадрах артистка позирует с разных ракурсов, вовсю демонстрируя изменения во внешности. Нетрудно заметить, что исполнительница хита "Холодное сердце" осветлила свои волосы и нарастила длинные пряди. В подписи к ролику Анна Седокова сообщила поклонникам, что смена имиджа никак не отразилась на ее внутреннем состоянии.

"Это все та же я. Просто в новой версии", – написала знаменитость, отметив любимый салон красоты и добавив к подписи эмодзи в виде красного сердечка.





41-летняя Анна Седокова попросила фанатов оценить ее новый образ. И реакция пользователей Сети, к слову, ждать себя не заставила. Поклонники певицы поспешили завалить ее приятными комментариями. Многие отметили, что артистке очень идут длинные волосы, и она с ними стала выглядеть еще лучше. Впрочем, далеко не все оказались столь благосклонными. Некоторые фанаты посчитали, что цвет, выбранный звездой, не подходит ей по возрасту.

Ранее "Клео.ру" писали о советах, которыми так радушно поделилась Анна Седокова на странице своего Телеграм-канала. Певица писала, что была бы рада получить их в возрасте 15-ти лет.

