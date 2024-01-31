После череды грязных историй Седокова захотела вернуться в детство и многое изменить

41-летняя певица Анна Седокова за свою жизнь часто сталкивалась с неприятностями. Детство артистки нельзя назвать сладким: отец будущей звезды ушел из семьи, когда ей было всего 5 лет. Из-за предательства родного человека маленькая Аня практически не видела маму, так как она была вынуждена много времени уделять работе.

Повзрослев, Анна Седокова начала активно строить карьеру, параллельно пытаясь наладить и личную жизнь. Впрочем, и тут артистку ожидали сложности. За плечами исполнительницы хита "Холодное сердце" несколько браков, рождение детей, а также багаж личного опыта.

Кстати, несколько лет назад Анна Седокова рассказывала в телеграм-канале, что за свою карьеру не раз попадала в грязные истории. Во время выступлений в составе группы "ВИА Гра" артистка сталкивалась с неуважительным поведением со стороны зрителей мужского пола, которые, заплатив деньги, считали, что имеют право распускать руки.

На днях артистка, видимо, захотела вернуться в детство и многое изменить. Дело в том, что звезда решила поделиться личными умозаключениями и опубликовала 5 советов, которые она бы дала себе 15-летней .

Начала Анна Седокова с банального, а именно — с работы над переживаниями. По словам певицы, сложно понравиться всем на планете людям, поэтому переживать из-за внешних данных не стоит. Главное – это нравиться себе.

Второй совет, который Анна Седокова дала бы юной себе, – это поменьше переживать из-за чувствительности. Певица считает, что это дар, который надо ценить.

Далее артистка написала о важности как можно реже принимать агрессию из вне на свой счет. Обижая других, люди зачастую говорят о личной боли.

Четвертый совет из списка звезды говорит о важности поиска знаний в сложных жизненных ситуациях. Это, по ее мнению, ценный урок.

Напоследок Анна Седокова написала, что в непростые периоды от мира лучше всего не закрываться. Ведь в нем столько всего прекрасного и доброго. Артистка рекомендует верить в удачу и идти ей навстречу в красном платье, на каблуках и с гордо поднятой головой.