Майданов назвал предполагаемую причину отмены концертов Орбакайте

Денис Майданов порассуждал на тему отмены концертов Кристины Орбакайте в России. Как предположил артист, такая ситуация возникла из-за позиции матери артистки. Алла Пугачева, как известно, уже два года живет за рубежом. Также Примадонна выражала свое негодование в отношении россиян: уезжая из страны, певица назвала тех, кто критикует ее решение о жизни за границей, "быдлом", "холопами" и "рабами".

Возможно, такие высказывания Пугачевой и ее позиция в отношении России и стали основанием для бойкота Кристины Орбакайте со стороны зрителей, полагает Майданов. Артист уточнил, что, как правило, отмена концертов возникает при отсутствии наполняемости концертных залов. То есть люди просто не покупают билеты на мероприятие.

Как отметил Денис Майданов, он не слышал каких-либо заявлений от дочери Примадонны. И ситуация с отменой ее концертов, судя по всему, – это "прямая реакция зрителей на поведение мамы". Хотя Алла Пугачева успела объясниться после своих слов: она заявляла, что ее неправильно поняли.

Также Майданов подчеркнул, что концерты Кристины Орбакайте никто не запрещал. Исходя из этого, артист сделал вывод, что несостоявшиеся выступления дочери Пугачевой – это воля народа.

Напомним, что ранее общественники добивались того, чтобы тур Кристины Орбакайте по России был отменен. В итоге в нескольких городах Сибири и Дальнего Востока концерты знаменитости, как стало известно, уже не состоятся. Рассматривается вопрос об отмене выступления Орбакайте во Владивостоке. Основной причиной сложившейся ситуации назвали то, что артистка проживает в США, а на родину приезжает, чтобы заработать.