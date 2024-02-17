Астролог Володина рассказала, какой цвет в одежде принесет удачу на неделе

Для тех, кто ценит стиль и всегда стремится быть на шаг впереди, Василиса Володина регулярно обновляет свой микроблог советами по моде. Согласно ее недавним рекомендациям, вещи утонченного и благородного нежно-зеленого оттенка станут вашим талисманом удачи в течение ближайших семи дней.

Стоит отметить, что становится легче выбирать наряды на будущую неделю, когда известно, что одежда определенного цвета может помочь в привлечении благоприятных событий. Выбирая пастельно-зеленый цвет в период с 19 по 25 февраля 2024 года, вы увеличиваете свои шансы на успех , подчеркивает астролог Василиса Володина.