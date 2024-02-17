Астролог Володина рассказала, какой цвет в одежде принесет удачу на неделе

Для тех, кто ценит стиль и всегда стремится быть на шаг впереди, Василиса Володина регулярно обновляет свой микроблог советами по моде. Согласно ее недавним рекомендациям, вещи утонченного и благородного нежно-зеленого оттенка станут вашим талисманом удачи в течение ближайших семи дней.
Стоит отметить, что становится легче выбирать наряды на будущую неделю, когда известно, что одежда определенного цвета может помочь в привлечении благоприятных событий. Выбирая пастельно-зеленый цвет в период с 19 по 25 февраля 2024 года, вы увеличиваете свои шансы на успех, подчеркивает астролог Василиса Володина.
"Нежнее нежного, тоньше крыла бабочки, подобно дуновению мартовского ветерка", – так отзывается Василиса Володина о нежно-зеленом оттенке.
Не только одежда зеленого цвета способна привлечь к вам удачу, но и различные аксессуары, такие как нежно-зеленая обувь или сумка, могут стать вашими талисманами. И если в планах на следующую неделю у вас запись к мастеру по маникюру, рассмотрите возможность выбора дизайна с использованием этого оттенка.
Ранее "Клео.ру" писали, что астролог Василиса Володина выделила три месяца 2024 года как наиболее благоприятные для развития романтических уз. Экс-телеведущая шоу "Давай поженимся!" также подметила три тревожных месяца в отношениях, на которые следует обратить особое внимание.